Ναυαγήσαμε στο νησί του Survivor με τη Φελίσια Λαπάτη

Μια 'μου κόβεται η ανάσα, πεθαίνω, χάνομαι σου λέω' εντυπωσιακή πρασινομάτα μπαίνει στο παραλιακό μαγαζί, κομπλέ με μίνι μαύρο φόρεμα που αναδεικνύει τα γυμνασμένα πόδια της και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες στιλέτο. Η βαβούρα σταματά μαχαίρι. Και όλοι, όπως είναι φυσιολογικό, γυρίζουν να την κοιτάξουν. Έχεις αναρωτηθεί τι παίζει να περνάει από το μυαλό της; Πάντως όχι αυτό που πιστεύεις.

'Όταν φοράω τακούνια και βγαίνω έξω αγχώνομαι. Νοιώθω ότι δεν είμαι ο εαυτός μου. Φοβάμαι ότι θα πέσω. Ντρέπομαι να μπω στο μαγαζί. Ντρέπομαι να σηκωθώ'

(Κορμάκι Oysho, κάλτσες Intersport, αθλητικά παπούτσια Saucony, Saucony Store)

Θέλω, αν γίνεται, να διακτινιστώ και να βρεθώ κατευθείαν στο τραπέζι μου. Δεν θέλω να κάνω 'πασαρέλα' ως εκεί. Δεν θέλω να γυρίσουν και να με κοιτάξουν ξαφνικά 20 ζευγάρια μάτια

Κάτι, μεταξύ μας, εντελώς αναπάντεχο αφού η Φελίσια, που ξεκίνησε από μικρή να δουλεύει στην καφετέρια στη Νέα Σμύρνη του πολυπράγμονα επιχειρηματία πατέρα της (βλέπε ψαροταβέρνα στο Ρέθυμνο, φούρνος στη Γλυφάδα και άλλα πολλά) και, ως χόμπι, υποδοχή σε καφετέριες και μουσικό μεζεδοπωλείο, θα περίμενε κανείς ότι θα είναι φουλ συνηθισμένη σε τέτοιες καταστάσεις.

Πάντοτε είχα προτάσεις να δουλέψω νύχτα, αλλά ποτέ δεν με άφηνε ο πατέρας μου. Ακόμη και τώρα, που είμαι 26, αν αργήσω, γίνεται έξαλλος και μου κλειδώνει την πόρτα

(Λαδί μπούστο Oysho)

Ότι δηλαδή τέτοιες εκδηλώσεις θαυμασμού θα της χόρταιναν την όποια ματαιοδοξία παίζει να έχει μένει ατάϊστη από τα δεκάδες διθυραμβικά σχόλια που λαμβάνει κάθε φορά που ποστάρει μια φωτογραφία της (συνήθως από γυμναστήριο, ενίοτε με μπικίνι) στο instagram της.

'Ξεκίνησα το account για τα φίλτρα. Όπως είχα π.χ. το snapchat για να κάνω τη γάτα. Κάποια στιγμή έβαλα αυθόρμητα μια φωτό με μαγιό από διακοπές και είδα ξαφνικά τους followers να αυξάνονται πολύ. Αν και αυτό που με κάνει χαρούμενη είναι όταν έρχονται και μου λένε κορίτσια 'μπράβο που είσαι αυθεντική. Που δεν πουλάς ότι πουλάνε οι άλλες'

Κάτι που ναι μεν ισχύει, ότι έχει συνηθίσει δηλαδή να την θαυμάζουν οι άντρες, αλλά όχι ακριβώς.

'Ξεκίνησα να βγαίνω στα 19 μου, αφού τελείωσε η πρώτη σχέση μου που ξεκίνησε αμέσως μετά το λύκειο. Εκείνο το αγόρι ήταν το ίδιο που ερωτεύτηκα στα 11 μου και μετά χαθήκαμε επειδή άλλαξα σχολείο. Σκέψου ότι έγραφα για αυτόν στον ημερολόγιο μου. Κάτι που του το είπα όταν τον βρήκα στο facebook. Τότε, βλέπεις, δεν είχα ίχνος γυναικείας πονηριάς και παιξίματος. Τώρα; Τώρα καλύτερα να μην μπλέξεις μαζί μου'

Μισό να σου εξηγήσω, γιατί τα πράγματα με την θετή κόρη της Έλλης Αγγελιδάκη / το κορίτσι δίπλα στον Ηλία Βρεττό (έτσι, δηλαδή, όπως την πρωτογνωρίσαμε- κάτι εντελώς φάουλ για ένα τόσο αυτόφωτα λαμπερό πλάσμα) δεν είναι ποτέ απλά και αναμενόμενα. Ούτε καν όσον αφορά τι αφίσα είχε στο εφηβικό της δωμάτιο.

(Μπούστο μπλε & πολύχρωμο κολάν Saucony, Saucony Store)

Αφίσα στο δωμάτιο μου και αυτοκόλλητο στο γραφείο μου είχα τον Καραγκούνη. Τι να σου πω, μου άρεσε πάντα ότι έβριζαν οι άλλοι. Επειδή τον έβριζαν, άρχισα να τον ερωτεύομαι και να γράφω το όνομά του στα τετράδια μου

Ναι, η -βέρα Καλλιθεάτισσα- Φελίσια (ένα στιλάτο όνομα που και της ταιριάζει ταμάμ και δεν χορταίνω να λέω και να ξαναλέω-αν και το κανονικό βαφτιστικό της είναι Τριανταφυλλία Φελίσια) έχει μάθει να ντιλάρει με τις εκδηλώσεις θαυμασμού των αντρών.

'Δεν είμαι σχεσάκιας. Δεν είναι κάτι που ψάχνω ή ζητάω. Είμαι καλά μόνη μου. Αλλά, δεν ξέρω πως γίνεται, και είμαι μονίμως σε σχέση'

Είτε αυτοί είναι ξεμέθυστοι, είτε είναι σκνίπα, είτε είναι ο Κώστας Πρέκας. Ο τελευταίος, βεβαίως βεβαίως, στα πλαίσια του 'Σταρούμπες και Καρύδες', ένα project που της πάει, της αρέσει και αυτό φαίνεται στο χαμόγελο που έχει στα χείλη όταν μου μιλάει για αυτό.

'Είναι μια πραγματικά ωραία τρολιά της μόδας με τα reality επιβίωσης. Ο Αλέξανδρος (σ.σ.Τσουβέλας, ραδιοφωνικός παραγωγός του SPORT24 Radio 103,3 που κάνει τις μιμήσεις των επωνύμων) είναι υπερ-ταλαντούχος. Μπορεί να μιμηθεί από τον Μπομπ το Σφουγγαράκι μέχρι τον Νότη Σφακιανάκη. Τι κάνω εκεί; Την Φελίσια. Και την κάνω πολύ καλά'

Αλλά, ταυτόχρονα, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στο μυαλό της από το να αναγκαστεί να βγει έξω βράδυ με τις φίλες της ντυμένη όπως τόσο της ταιριάζει.

'Το καλύτερο μου είναι να είμαι με τα αθλητικά μου όλη μέρα. Να μου πεις να πάμε για περπάτημα και μετά να σταματήσουμε να πιούμε ένα κρασί. Το μοναδικό πράγμα που πίνω και στο οποίο είμαι επιρρεπής'

(Λευκό μπούστο Oysho, ασπρόμαυρο κολάν Saucony, Saucony Store)

Εκείνη ελεύθερη, πραγματικά και ολοκληρωτικά ελεύθερη, νοιώθει μονάχα όταν ξυπνάει κάθε πρωί και είτε παίρνει τους δρόμους, είτε πάει στο γυμναστήριο προκειμένου να συμπληρώσει τα 5 χλμ τρεξίματος που κάνει καθημερινά.

Μέχρι τα 15 μου ήμουν χοντρούλα. Ένα ασχημάτιστο αγοροκόριτσο. Στις κούνιες, σκέψου, για να με παίξουν μπάλλα έλεγα ότι με λένε Γιώργο. Κι εκείνοι με πίστευαν

'Κάποια στιγμή, λόγω πνευμονίας (σ.σ. έμεινε νοσοκομείο δυο εβδομάδες) αδυνάτισα πολύ. Κάτι που ενθουσίασε τους πάντες, οπότε αποφάσισα να το διατηρήσω. Επειδή όμως γενικά είμαι των άκρων, αυτό εξελίχθηκε σε ανορεξία'

Άλλωστε η γυμναστική είναι εκείνη που της έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή. Σε εκείνη βρήκε διέξοδο όταν, στα 18 της, συνειδητοποίησε -λόγω του πατέρα της- ότι πάσχει από νευρική ανορεξία και έκανε ότι μπορούσε για να την ξεπεράσει.

'Άρχισα να πηγαίνω γυμναστήριο για να ισοσταθμίσω τις θερμίδες, από την στιγμή που άρχισα να τρώω ξανά και μετά. Στην πορεία μου έγινε τρόπος ζωής. Με έκανε χαρούμενη. Όταν δεν πήγαινα, είχα νεύρα σαν να είχα περίοδο. Πλέον κάνω πυγμαχία, crossfit και όλες τις γυναίκιες 'φλωριές' τύπου κυκλική, cross training και τέτοια. Επίσης τρέχω τάληρο κάθε πρωί. Είτε σε γυμναστήριο, είτε κοντά στη θάλασσα στο Καβούρι, είτε στα νησιά όταν πηγαίνω διακοπές. Εγώ που, όταν ξεκίνησα, στα 500 μέτρα αισθανόμουν ότι θα μου μείνουν τα πνευμόνια στο χέρι'

Όσον αφορά το λογαριασμό της στο instagram, παρότι αριθμεί ήδη 50 κάτι χιλιάδες followers (κάτι στο οποίο έχουμε συμβάλει και εμείς, που δεν χάνουμε ευκαιρία να σας την ανα-δείξουμε), η απόφοιτος της σχολής δημοσιογραφίας του Ant1 (παρότι έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στο Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ στον Πύργο) δεν τον χρησιμοποιεί επαγγελματικά.

'Επέλεξα την δημοσιογραφία γιατί ήταν το μοναδικό επάγγελμα που πίστευα ότι δεν θα χρειάζεται να κάνω κάθε μέρα τα ίδια πράγματα'

Άσε που πρέπει να κάνουμε όλοι το σταυρό μας που ο πατέρας της (πολύ ωραίος και κάργα παραδοσιακός) δεν έχει social.

'Η αλήθεια είναι ότι τόσες φορές που με έχουν δει οι φίλοι μου με μαγιό, δεν με έχει δει ο μπαμπάς. Αν και δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι προσβλητικό. Εκείνος δεν έχει social. Αλλά έχει φίλους κουτσομπόληδες που τον τσιγκλάνε. Γενικά δεν του αρέσει να συζητιέμαι. Δεν θεωρεί τη δημοσιότητα κάτι το υγιές'

Είπαμε. Η Φελίσια ποστάρει για την πάρτη της. Όχι ως μεροκάματο. Δεν το γουστάρει, δεν το έχει ανάγκη, οπότε πολύ απλά δεν το κάνει.

'Έχω προτάσεις για προώθηση προϊόντων στο instagram, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το κάνω μόνο για φίλους ή αν μου αρέσει κάτι. Έτσι, στο φιλικό, προέκυψαν και όλες οι συμμετοχές μου (σ.σ. έξι στον αριθμό-βλέπε Ηλίας Βρεττός, Κώστα Δόξας, Γιώργος Σαμπανης, Κωνσταντίνος Γαλανός, Ιρένε Τρόστ και ένας Αιγύπτιος τραγουδιστής) σε videoclip'

Ναι, καλά άκουσες. Η Φελίσια των 174 αψεγάδιαστων εκατοστών, στα 26 της, έχει την πολυτέλεια να μην κάνει πράγματα που δεν γουστάρει.

'Το όνειρο μου είναι η υποκριτική. Έκανα κανονικά μαθήματα σε δραματική σχολή και προετοιμασία στο Εθνικό, αλλά τελευταία στιγμή κόλωσα. Δεν πήγα και δεν με πήραν. Απλά έφαγα φρίκη και δεν πήγα'

Έχει την πολυτέλεια να γειώνει όποιον ξεπεράσει τα όρια πιστεύοντας ότι είναι ένα ακόμη κοριτσάκι που θα έκανε τα πάντα για να κερδίσει λίγη εφήμερη δημοσιότητα ακόμη.

Μου έχει τύχει να μου προτείνουν και κρεβάτι. Τι εννοείς τι έγινε; Δέχθηκα και έγινα διάσημη (γέλια). Γενικά δεν είμαι καθόλου διπλωματική. Αν νιώσω ότι κάπου δεν με σέβονται ή με παίρνουν για χαζή, απλά σηκώνομαι και φεύγω

Έχει την πολυτέλεια να ενδίδει για λίγο ακόμη στην αναποφασιστικότητα της (ο λόγος που έκανε το 'guess if you want, choose if you dare' τατού της). Εκείνο που, με το που καθίσαμε στο καφέ στο Ψυχικό, μου είπε εξαρχής ότι είναι το μεγαλύτερο της ελάττωμα.

'Μπορεί να μου πάρει μια ώρα να αποφασίσω σε ποιο τραπέζι στο καφέ να κάτσω. Δεν σου μιλάω καν για την αφόρητη πίεση που νοιώθω όταν έχω να πάρω μια επαγγελματική απόφαση'

Όχι ότι την άκουγα εντελώς. Ομολογώ ότι μου πήρε κάποια ώρα να ξεπεράσω την πρώτη ευχάριστη έκπληξη του ότι, σε αντίθεση με 9 στις 10 insta famous εκεί έξω, η Φελίσια από κοντά είναι εξίσου φαντασμαγορική όσα τα post της.

'Όσο κλισέ και αν ακουστεί, αισθάνομαι πιο δημιουργική από ποτέ. Και αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα ωραία project στα σκαριά. Δεν το καταλαβαίνει κανείς, αλλά έχω τρομερή όρεξη να δουλέψω. Σκέψου ότι ήμουν στο τσακ να φύγω από Αθήνα και να πάω μόνιμα στη Χαλκίδα για να κάνω ραδιόφωνο στην πρωινή ζώνη'

Με την δεύτερη ευχάριστη έκπληξη να αποτελεί το γεγονός ότι, όταν αποφασίσεις να ξεκολλήσεις από τα -εντελώς καθηλωτικά- μάτια της (και μια 'τόσο όσο' βραχνή φωνή), συνειδητοποιείς ότι έχεις απέναντί σου μια γυναίκα υψηλών προδιαγραφών. Μια γυναίκα με μυαλό (και γλώσσα) που κινείται στο διηνεκές σε υψηλές 'σου παίρνει χαλαρά το δίπλωμα η τροχαία αν σε πιάσει' ταχύτητες.

'Είμαι καλός και αυθεντικός άνθρωπος. Δεν θα στην κάνω, ακόμη και αν μπορώ. Και δεν πρόκειται ποτέ να σου πω κάτι που δεν εννοώ. Από το καλημέρα, μέχρι το αν μου αρέσει η μπλούζα σου ή κάτι πιο σοβαρό. Αλλά είμαι και δύσκολος άνθρωπος. Θέλει κόπο και προσπάθεια να με κρατήσει ο άλλος. Θέλω να προσπαθεί να μπει στο μυαλό μου, ακόμη αν δεν τα καταφέρει'

(Ολόσωμη μαύρη φόρμα Oysho)

Και, ταυτόχρονα, ένα τραγικά ευαίσθητο κορίτσι που δεν εμπιστεύεται εύκολα. Απόρροια του γεγονότος ότι, όταν ήταν μικρή, άλλαξε -επειδή μετακόμιζε η μητέρα της για να είναι κοντά στη δουλειά της- πέντε διαφορετικά σχολεία μέσα σε ελάχιστα χρόνια.

'Όλο αυτό με έκανε πιο σκληρή και πιο -αναγκαστικά- κοινωνική μαζί. Έχω άπειρους γνωστούς και ελάχιστους φίλους'

Θέλεις να σου πω για την τρίτη έκπληξη; Ότι σπάνια έχω δει τόσο ωραία γυναίκα να χρησιμοποιεί (προφανώς για άμυνα, αλλά δεν έχει σημασία) τόσο εύστοχα και τόσο έντονα τον αυτοσαρκασμό. Στις δυο ώρες συνολικά που περάσαμε μαζί, ρεκόρ για κάθε συνέντευξη που έχω κάνει στη ζωή μου και ο λόγος που καθυστέρησα μισή ώρα να πάω να πάρω την κόρη μου από το μπαλέτο (με αποτέλεσμα να πλακωθώ με τη γυναίκα μου), γέλασα απίστευτα (βλέπε 'Πήγα στη σχολή για να πάρω το πάσο. Έτσι για τις εκτπώσεις στο λεωφορείο και στον Σεφερλή', 'Συνάντησα από κοντά μια φαν μου και με περνούσε ένα κεφάλι. Σκεφτόμουν. Είσαι πιο κοντή, τουλάχιστον φρόντισε να πεις κάτι φοβερά έξυπνο').

(Αθλητικό μπουστάκι Saucony, Runner Store, κολάν Asics, Runner Store)

Με άλλα λόγια, την Φελίσια δεν την χορταίνεις. Αν και, αν αναρωτιέσαι ακόμη, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα να είσαι δίπλα της.

Δεν το δείχνω, αλλά είμαι λίγο ψυχωτική. Σκέφτομαι πάντα το χειρότερο που μπορεί να μου κάνεις, κάτι που με συγκρατεί από το να σου δώσω πράγματα. Από την άλλη, αυτό λειτουργεί προστατευτικά. Σαν να έχω βάλει μαξιλαράκια γύρω από τη βάρκα και πάω λιμάνι

Επίσης σπάω τα νεύρα γιατί είμαι η κλασική 'Τι έχεις; τίποτα'. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να το έχεις καταλάβεις μόνο σου. Ότι για να με ρωτάς, υποτιμάς τη νοημοσύνη μου. Είτε ξέρεις, είτε είσαι βλάκας, άρα δεν ταιριάζουμε'

Επίσης, όπως καταλαβαίνεις, τέτοια σώματα δεν φτιάχνονται με διπλόπιττα.

''Συνήθως δεν μου αρέσω. Γιατί πάντοτε κοιτάζω το πιο τέλειο. Θέλω, ας πούμε, ακόμη πιο γυμνασμένο σώμα. Σκέφτομαι 'Κάνω 2-3 ώρες γυμναστική την ημέρα και στερούμαι τα πάντα. Γιατί δεν έχω τους κοιλιακούς της Πετρουλάκη;'

Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφαγα τελευταία φορά τηγανητές πατάτες, ψωμί, πίτσα ή σουβλάκι. Αν και εκείνο που έχω στερηθεί περισσότερο είναι η φέτα. Μπορώ να μπω κανονικά μέσα στο βαρέλι και να κοιμάμαι εκεί

'Από την άλλη τρώω άπειρα αμύγδαλα και ξηρούς καρπούς. Σε σημείο να πονάει το στομάχι μου, να αισθάνομαι ότι φυτρώνει κανονικά αμυγδαλιά μέσα μου. Κάτι που θερμιδικά είναι θάνατος. Ποιοτικά τρώω πολύ καλά. Ποσοτικά τρώω για δυο άντρες. Δεν παίρνω μια σαλάτα και την πιλατεύω. Παίρνω την πρώτη, την τελειώνω και μετά παίρνω δεύτερη''

Τι μένει για το τέλος; Η κοτόπιττα, η σπεσιαλιτέ της, που μου υποσχέθηκε ότι θα μου φτιάξει. Και η συνειδητοποίηση ότι αυτή είναι μια γυναίκα που θα μια χαρά θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Αρκεί να είναι καλά η μάνα της, εκείνη που βάζει να την ξεματιάσει κάθε φορά που βγαίνει έξω. Γιατί, σόρι Φελίσια, αρά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπεις ποτέ εσύ κάπου και να μην γυρίσουν όλοι να σε κοιτάξουν.

Info

> Η φωτογράφηση έλαβε χώρα στο Gazi Crossfit . Επιλογή της Φελίσιας, να το πούμε αυτό, που το προτιμά για να χτίσει όλο αυτό που βλέπουμε και χαιρόμαστε.

> Τρέξε να δεις τα τελευταία επεισόδια (και μετά όλα τα προηγούμενα) του Σταρούμπες και Καρύδες, της 'πέφτω κάτω από τα γέλια και με μαζεύουν' συμπαραγωγής του Netwix και του Sport24. Εκεί που τις μιμήσεις και την ερμηνεία έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ραδιοφωνικός παραγωγός του Sport24 Radio 103,3.