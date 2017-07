Πώς η Κόνι Μεταξά ξεγέλασε 132.000 άντρες

Στα χαρτιά η Κόνι είναι ένα καλομαθημένο -και ελαφρώς 'αυθάδικο', αν κρίνεις από τις συνεντεύξεις της- 'κορίτσι του μπαμπά' που, από τότε που επέστρεψε από τις σπουδές της στην Αμερική, το μόνο που κάνει είναι να βγάζει απανωτές σέξι selfies στο Instagram.

Αυτό, πάνω κάτω, πίστευα και εγώ για εκείνη, μπαίνοντας στο πατρικό της στη Βουλιαγμένη για να την συναντήσω. Το να σου πω ότι μου πήρε 10 λεπτά για να συνειδητοποιήσω πόσο βαθιά νυχτωμένος υπήρξα, ακούγεται υπερβολικό. Είναι, όμως, πέρα για πέρα αλήθεια.

"Πάντοτε ήθελα να γίνω ηθοποιός. Πήγα για audition σε πανεπιστήμια στο Λονδίνο, συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσα να περάσω εκεί φοιτητικά χρόνια και ότι προτιμούσα την Αμερική, οπότε επέλεξα το Μαϊάμι που έχει μια από τις top σχολές υποκριτικής στον κόσμο. Σκέψου ότι, μέχρι τότε, είχα βγει μόλις μια φορά εξωτερικό, στα 12 μου, ακολουθώντας τον πατέρα μου σε μια περιοδεία του στην Αυστραλία".

Το πιο εξωφρενικό; Ότι η Κόνι, με το κουκλίστικο πρόσωπο και το εξωφρενικά αυτοσαρκαστικό χιούμορ, δεν έκανε καμία απολύτως προσπάθεια για να με πείσει ότι την 'αδικούμε'.

'Οι φίλοι μου το ξέρουν ότι στην πραγματικότητα είμαι εντελώς τρελή και καραγκιόζης. Κοροϊδεύω non στοπ τον εαυτό μου. Το ύψος μου, το βάρος μου, τα πάντα'

Εκείνη υπήρξε απλώς ο -ταυτόχρονα 'τσαμπουκαλεμένα' ειλικρινής και 'υποχθόνια' ντροπαλός- εαυτός της.

"Δεν πρέπει να νομίζουν οι άλλοι ότι σε νοιάζει τι λένε. Μόνο έτσι ζεις την ζωή σου ωραία".

Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ναι, η Κόνι είναι ντροπαλή. Και φουλ ανασφαλής. Ο τρόπος, απλώς, που έχει βρει για να το καταπολεμήσει είναι ο λογαριασμός της στο Instagram.

''52% των followers μου είναι γυναίκες. Εκείνες είναι που μου λένε πάντα τα καλύτερα λόγια. Ότι ' Ευχαριστώ που μας βοηθάς να είμαστε ο εαυτός μας με την αυτοπεποίθηση που έχεις'. Αν και η αλήθεια είναι πως έχω υπερβολικά πολλές ανασφάλειες, ειδικά με την εμφάνισή μου''.

Δεν έχω καθόλου αυτοπεποίθηση. Ο λόγος που το κάνω είναι ακριβώς για να την αποκτήσω. Βρίσκω μέσα από ένα τόνο φωτογραφίες την εκδοχή του εαυτού μου που μου αρέσει

Εμείς τον λογαριασμό της τον λέμε σέξι. Εκείνη τον αντιμετωπίζει ως μια ακόμη έκφραση της δημιουργικότητάς της, αφού ότι concept βλέπεις σε αυτόν το έχει βγάλει και το έχει εκτελέσει μόνη της. Το ότι εμείς αποθεώσαμε την προσπάθειά της, με αποτέλεσμα πλέον να την ακολουθούν πάνω από 130.000 social fans, είναι δικό μας πρόβλημα.

Τις φωτογραφίες δεν τις βγάζω σαν Κόνι. Η σέξι κοπέλα που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι ένα alter ego, ένας ρόλος

"Kάθε φωτό υπηρετεί ένα concept, τα οποία και τα βγάζω όλα μόνη μου. Άλλωστε προσωπικά δεν τις θεωρώ σέξι, αλλά φινετσάτες. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένας λόγος που πάει καλά".

Εκείνη θα έκανε ακριβώς την ίδια 'άσκηση θάρρους' ακόμη και αν την τιμούσαν με το follow τους μόνο οι -αυστηρά επιλεγμένοι- φίλοι της.

"Έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα, ήδη από το 2009. Το κάνω για μένα. Αφιερώνω δυο μέρες την εβδομάδα σε αυτό. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, μαζί με τον φίλο και φωτογράφο μου (που με κοροϊδεύει ότι, με το που βάλει την κάμερα μπροστά μου, από 'καραγκιόζης' και εντελώς 'αντράκι', γίνομαι άλλος άνθρωπος) βρίσκω ένα σημείο που μου αρέσει, αρχίζω και αλλάζω 100 ρούχα και υλοποιώ το concept που θα μου έρθει στο μυαλό".

Όσον αφορά το καλομαθημένο κορίτσι του μπαμπά, και αυτό πάλι σχετικό είναι. Ναι, ο μπαμπάς της δεν είναι μεροκαματιάρης. Είναι ο ΛΕ-ΠΑ.

"Η πρώτη μου δουλειά ήταν, στα 16 μου, στην κρεπερί του πατέρα μου στο Κολωνάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν και πολύ καλή σερβιτόρα. Θυμάμαι ότι είχα ρίξει κάτι cocktail πάνω σε κάτι κυρίες. Μετά, βέβαια, τους έστειλα δώρο μια κρέπα".

Ένας ΛΕ-ΠΑ, όμως, που φροντίζει να έχει σε περίοπτη θέση στο γραφείο του, ανάμεσα στους δεκάδες πλατινένιους δίσκους του, το κασελάκι του λούστρου με το οποίο έβγαλε τα πρώτα του χρήματα.

"Τον τελευταίο μου χρόνο στην Αμερική, όταν είχε αρρωστήσει ο πατέρας μου και δεν μπορούσε να με βοηθήσει, έφτιαχνα σάντουιτς στο Subway. Ήταν δύσκολο να το συνδυάσω με τις απαιτήσεις τις σχολής, όπου είχαμε καθημερινά πρόβες μέχρι τις 11 το βράδυ".

Οπότε, αν και ποτέ δεν της είπε όχι, φρόντισε, με τον δικό του τρόπο, να την κάνει να σκέφτεται πριν ξοδέψει έστω και μια δεκάρα.

"Το ότι είχα τη δυνατότητα, λόγω του πατέρα μου, να πάω να σπουδάσω στην Αμερική είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει. Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας, άμα ζητούσα κάτι θα το είχα. Αλλά, πριν μου το πάρει, μου έβγαζε το λάδι να με κάνει να σκεφτώ γιατί το θέλω. Μιλώντας μου για τα υπόλοιπα παιδάκια που δεν το έχουν. Πλέον στην καθημερινότητά μου ζω εξαιρετικά συνετά. Δεν σκέφτομαι π.χ. ότι θα πάνε οι φίλοι μου στη Μύκονο το ΣΚ και ότι θέλω να πάω, αλλά τη βενζίνη που δεν θα έχω μετά τη Δευτέρα να βάλω στο αυτοκίνητο".

Εντάξει, αυτό εδώ υποτίθεται ότι είναι συνέντευξη, όχι 'αγιογραφία'. Οπότε καλό είναι να της καταλογίσουμε ορισμένα αρνητικά. Όπως το πόσο χύμα είναι. Κάτι αναπάντεχο για μια τόσο ωραία γυναίκα. Βέβαια το χύμα είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσει ανθρώπους που την φέρνουν στις εκπομπές τους και της φέρονται αλαζονικά. Κάτι που της έχει συμβεί ξανά και ξανά.

Πόσο χύμα; Δες την παρακάτω δήλωση. Έχοντας στο μυαλό σου ότι η μοναδική άλλη που έχει δηλώσει στην Ελλάδα τσαμπουκαλεμένα ότι έχει κάνει πλαστική είναι η Έλενα Παπαρίζου.

"Έκανα πέρυσι πλαστική στο στήθος μου γιατί το είχα άχτι. Είχε περίεργο σχήμα και φαινόταν πεσμένο σαν της γιαγιάς. Δεν μπορούσα να φορέσω σαν κοριτσάκι τα μαγιό που ήθελα. Τώρα έχω μόνο ένα λίπωμα στον ποπό μου που πρέπει να βγάλω. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κρύβομαι. Εγώ γενικά έχω την ειλικρίνεια ως ευαγγέλιο".

Όσον αφορά την προφανή ερώτηση του τι έχει πάρει από τον πατέρα της και τι χρήσιμη συμβουλή της έχει δώσει, η Κόνι μου διευκρινίζει πως "του έχω πάρει την εργασιομανία και την τελειομανιά στη δουλειά. Επίσης τηρώ πάντα την συμβουλή του να είμαι πάντα στην ώρα μου. Για την ακρίβεια είμαι πάντοτε ένα τέταρτο πιο νωρίς. Επίσης αν δεν αισθάνομαι ότι είμαι 100% προετοιμασμένη σε κάτι, δεν μπορώ να κοιμηθώ και βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο. Γενικά αγχώνομαι πάρα πολύ".

Μεταξύ μας, και πάλι αισθάνομαι ότι την αδικώ. Ότι δεν σου δίνω να καταλάβεις ότι, πίσω από το insta alter ego της, κρύβεται ένα ευαίσθητο πλάσμα που επιμένει να γράφει ημερολόγια (με τη μόνη διαφορά ότι, μετά, εκείνη τα καίει δίπλα στην πισίνα).

"Τα ημερολόγια μου είναι πάντα κόκκινα και είναι γραμμένα στα αγγλικά (αφού ελληνικά δεν ξέρω να γράφω -ή να τα μιλάω πολύ καλά- αφού από προνήπιο πήγα σε αγγλικά σχολεία). Κάποια, που περιγράφουν μερικές πολύ σκοτεινές μου στιγμές, τα έχω κάψει. Και δεν έχω αφήσει ποτέ κανέναν να τα διαβάσει".

Ένα ευαίσθητο κορίτσι που κλαίει συχνά και, ως γνήσιο μοναχοπαίδι, βάζει τους φίλους της πάνω από όλα.

"Συμπεριφέρομαι στους φίλους μου σαν να είναι οικογένειά μου. Τους δίνω τα πάντα. Αν κάτι συμβεί με έναν από αυτούς, είναι σαν να μου βγάζουν την καρδιά. Γιατί γκόμενο ξαναβρίσκεις, φίλο όχι".

Ένα ταλαντούχο πλάσμα που, πέρα από την υποκριτική, το τραγούδι και το χορό, ασχολείται και με τη ζωγραφική.

"Στην Αμερική είχα πουλήσει καμιά 12αρια πίνακές μου. Το μεγαλύτερο ποσό που έχω πάρει ήταν 500 δολάρια. Συνήθως μαζευόμασταν με τους φίλους μου στην πίσω αυλή μου, κάποιοι συζητούσαν, κάποιοι έγραφαν μουσική και τραγουδούσαν και εγώ ζωγράφιζα".

Μια παθιασμένη γυναίκα που ερωτεύεται πολύ και συνήθως καταλήγει να τρώει τα μούτρα της.

Μου αρέσει να έχω σχέση. Το πρόβλημα είναι ότι δίνομαι από τη αρχή, γίνομαι χαλί για τους άλλους, είμαι φουλ ειλικρινής, δεν παίζω καθόλου παιχνίδια, αλλά τελικά φεύγουν. Με ταλαιπωρούν πολύ, ρε φίλε, και δεν ξέρω γιατί

"Το μόνο που ψάχνω είναι κάποιον με χιούμορ, αυτό δηλαδή που χαρακτηρίζει και εμένα στη σχέση, που να μην παίζει παιχνίδια και να του αρέσει να βγαίνει έξω όσο και εγώ".

Μια φιλόδοξη γυναίκα που της αρέσει να δοκιμάζει και να δοκιμάζεται στα πάντα (βλέπε από θέατρο και μουσική σκηνή μέχρι νυχτερινό κέντρο).

Δεν με ενοχλεί που με ξέρουν σαν κόρη του ΛΕ ΠΑ. Είμαι και αυτό. Αυτό που σκέφτομαι και στεναχωριέμαι είναι ότι όπου και να φτάσω δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το ίδιο με αυτό που έκανε ο πατέρας μου, γιατί εγώ ποτέ δεν ξεκίνησα από τόσο χαμηλά

Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, πέρα από τα όσα μας δείχνει στο λογαριασμό της στο instagram, όπου λειτουργεί και ως fashion influencer διαφόρων brand ('Μου αρέσει πολύ η μόδα και να το δημιουργώ λουκ. Κάποια στιγμή θα ήθελα να βγάλω δική μου σειρά ρούχων και κοσμημάτων') έχει βγάλει το single Amaxi 17 μαζί με την Josephine.

"Μου άρεσε από μικρή η υποκριτική περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αλλά, κατά την άποψή μου, ένας καλλιτέχνης πρέπει να μπορεί να τα κάνει όλα. Να είναι triple threat. Αυτό που θα ήθελα να γίνω".

Επίσης προσεχώς κυκλοφορεί το Gorgon Salad, μια αμερικάνικη παραγωγή με γυρίσματα στην Ελλάδα και στο Μαϊάμι (πέρα από το 'Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα' και το τηλεοπτικό 'Μοντέρνα Οικογένεια' έχει παίξει και στο 'Memories of my Failed Youth' που κατέβηκε πρόπερσι στο φεστιβάλ των Κανών). Ενώ πάντοτε υπάρχει η προοπτική να επιστρέψει μόνιμα στο Λονδίνο, από όπου και ήρθε λόγω του Your Face Sounds Familiar, όπου έχει και ατζέντη.

Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που χρειάζεται για να γοητευτείς -όπως εγώ- αθεράπευτα από την αληθινή Κόνι, είναι να ξεπεράσεις το αρχικό 'ψάρωμα' που σου προκαλεί το μπλαζέ της φωνής της και να την αφήσεις να είναι ο εαυτός της. Δηλαδή εντελώς χύμα, φουλ αντράκι και, έστω και κατά λάθος, σέξι.