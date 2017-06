Οι 26 πιο σέξι γυναίκες του πλανήτη που δεν έχεις ακούσει ποτέ ξανά

Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει καμία σημασία ποια είναι εξώφυλλο στη 'πιο καυτές του ντουνιά' λίστα. Το Χ περιοδικό διαλέγει εκεινή που είναι βέβαιο ότι θα κάτσει να φωτογραφηθεί για πάρτη του.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hailey Baldwin (@haileybaldwin) στις Μάι 23, 2017, 7:49πμ PDT

Ούτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το να σου 'πιπιλίσουμε' τα αυτιά με εκείνες που και περιμένεις να είναι και όντως είναι εντός 100άδας.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kendall (@kendalljenner) στις Μάι 24, 2017, 5:24πμ PDT

Όλο το ζουμί είναι σε εκείνες που κόπηκαν, επειδή ψιλο-πέρασε η μπογιά τους.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kate Upton (@kateupton) στις Ιούν 10, 2017, 9:51πμ PDT

Και, κυρίως, σε εκείνες που ακούς για πρώτη φορά στη ζωή σου. Κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά στις οποίες αξίζεις να δώσεις απλόχερα το τιμημένο το follow σου. Όπως όλες, μα όλες, οι παρακάτω.



Εδώ οι γόνοι οι καλοί

Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά είπαμε να το ξεκινήσουμε λίγο σοφτ το θέμα με περιπτώσεις όπως την 18χρονη Sistine Stallone, την ωραιότερη από τις τρεις κόρες του Sylvester, που μόλις ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sistine (@sistinestallone) στις Μάρ 21, 2017, 7:41μμ PDT

Συνεχίζοντας με την συνομήλικη της Selah Marley, κόρη της Lauryn Hill και εγγονή του Bob, που έχει ήδη περπατήσει στην πασαρέλα για χάρη της Chanel και του Kanye West.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη lil miss selah (@selahmarley) στις Μάι 30, 2017, 1:58μμ PDT

Αν και εκείνη που μοιάζει γενετικά κατασκευασμένη για να κερδίσει μόνιμα την εύνοια του αντρικού κοινού είναι η -επίσης 18 ετών- Delilah Belle Hamlin, κόρη της Lisa Rinna και του Harry Hamlin.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Delilah Belle (@delilahbelle) στις Απρ 9, 2017, 10:10μμ PDT

Οι πρωταθλήτριες της καρδιάς μας



Κάποιες είναι λογικό να μην τις έχουμε ακούσει ποτέ ξανά, αφού τα αθλήματα τους είναι ανύπαρκτα στην Ελλάδα. Όπως π.χ. την 27χρονη Αμερικανίδα Hilary Knight, αρχηγό της εθνικής ομάδας χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ, που έχει βάλει στόχο ζωής το χρυσό μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς.

Ή την 25χρονη Αυστριακή Anna Gasser, μια από τις πιο διάσημες snowboarders στον πλανήτη, με φουλ συλλογή από χρυσά μετάλλια στα Winter X Games.

Άλλες απλώς δεν έκαναν ποτέ κάτι αρκετά σημαδιακό (π.χ. sex tape) ώστε να μπουν εντός του οπτικού μας πεδίου με τρόπο επιβλητικό, όπως η πρωταθλήτρια του WWE Danielle “Summer Rae” Moinet.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Summer Rae(@daniellemoinet) στις Μάι 30, 2017, 10:08πμ PDT

Και, ακόμη περισσότερο, η λιλιπούτεια πρωταθλήτρια του UFC Paige VanZant που ξεκίνησε να ασχολείται με το MMA επειδή το γυμνάσιο που φοιτούσε ήταν μια πραγματική κόλαση, οπότε χρειαζόταν να μάθει να προστατεύει τον εαυτό της αποτελεσματικά.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paige VanZant (@paigevanzantufc) στις Απρ 20, 2017, 6:18μμ PDT

Οι κουλ τραγουδιάρες

Ένα χρόνο μετά την αποχώρησή της από τις Fith Harmony, η Κουβανικής καταγωγής 20χρονη Camila Cabello έχει δυο singles στο Billboard Hot 100 και, το κυριότερο, είναι το νέο celebrity πρόσωπο της Guess.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Camila Cabello (@camila_cabello) στις Μάι 31, 2017, 1:37μμ PDT

Εκεί δηλαδή που κουμάντο τα τελευταία 4 χρόνια κάνει η 'ελαφίσια' 23χρονη Βρετανίδα Megan Williams.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Megan Williams (@meganmayw) στις Ιούν 21, 2017, 9:40πμ PDT

Ειδική μνεία στην βέρα Μπρουκλινέζα Halsey που κουβαλάει πραγματικά πολλά καντάρια τρέλας πάνω της.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη halsey (@iamhalsey) στις Ιούν 19, 2017, 6:33μμ PDT

Και, τέλος, στις δίδυμες Αυστραλές Miriam και Olivia των Nervo που το μόνο που θέλουν είναι να μας χορέψουν στο ταψί (εντός και εκτός πίστας).

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NERVO (@nervomusic) στις Απρ 10, 2017, 11:03πμ PDT

Αν και εκείνη που αξίζει όντως όρθιο χειροκρότημα είναι η Μεξικανικής καταγωγής 20χρονη Becky G, που έκλεισε ως πιτσιρίκι δισκογραφικό συμβόλαιο με βάση τα βίντεο που ανέβαζε στο youtube και την οποία είδαμε επίσης στο τηλεοπτικό Empire και το κινηματογραφικό Power Rangers.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη B (@iambeckyg) στις Ιούν 1, 2017, 12:14μμ PDT

Tα εξωτικά μοντέλα που κάνουν τα κεφάλια να γυρίζουν

Με φόρα μας έρχεται από το Ισραήλ η εξωτική Nibar Madar που οφείλει την κορμοστασιά της στο ότι ήταν επαγγελματίας μπαλαρίνα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nibar Madar (@nibarmadar) στις Σεπ 28, 2016, 8:31πμ PDT

Tεράστιο είναι το κοινό της 25χρονης Jasmine Sanders, γνωστής και ως Golden Barbie, που είναι κολλητή με την Kim Kardashian και στην ίδια λίγκα/ κλίκα με τις αδελφές Hadid και την Kendall Jenner.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jasmine Sanders (@golden_barbie) στις Απρ 30, 2017, 1:37μμ PDT

Ενώ σούπερ εξωτική είναι και η 24χρονη Καναδέζα (με Ισλανδική και Κινέζικη καταγωγή) Jocelyn Chew που πρωτογνωρίσαμε από το reality The Face με την Naomi Campbell.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jocelyn Chew (@jocelyn) στις Μάι 31, 2017, 8:04πμ PDT

To τιμημένο Τέξας εκπροσωπεί επάξια η Kara Del Toro, επίσης κορίτσι της Guess, που οι πάντες συγκρίνουν με την Sofia Vergara από τότε που πρωτοέσκασε μύτη στην πιάτσα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kara Del Toro (@karajewelll) στις Ιούν 19, 2017, 3:51μμ PDT

Την Βραζιλία η δίμετρη 28χρονη Aline Weber, μούσα των οίκων Calvin Klein και Balenciaga, που είναι -κατά δήλωσή της- καψουρεμένη με την συμπατριώτισσά της Gisele Bündchen.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aline Weber (@alineweber_real) στις Απρ 15, 2017, 2:12μμ PDT

Την Ολλανδία η εντυπωσιακή Bregje Heinen με trademark τα Σκαρλετγιοχανσονικά χείλια.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bregje Heinen (@bregjeheinen) στις Μάρ 1, 2017, 2:56μμ PST

Καθώς επίσης η 20χρονη Robin Holzken που δεν έχει χάσει ούτε μια μέρα γυμναστικής στη ζωή της.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robin Marjolein Holzken (@robinmarjolein) στις Μάρ 27, 2017, 12:53μμ PDT

Το ίδιο κόλλημα που έχει και η 25χρονη Αυστραλέζα Bridget Malcolm που προμοτάρει βαρέως οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγιεινή ζωή και τον χορτοφαγικό τρόπο ζωής.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bridget Malcolm (@bridgetmalcolm) στις Μάρ 18, 2017, 6:58πμ PDT

Tην Δανία η -φανατική των βιβλίων φαντασίας τύπου The Lord of the Rings- Solveig Mørk Hansen, κορίτσι της Guess, που βλέπετε και στην κεντρική εικόνα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Solveig Mørk Hansen (@notsolveig) στις Απρ 6, 2016, 4:48πμ PDT

Και την Λιθουανία η Lana Zakocela που προσγειώθηκε στις βρετανικές ακτές όταν ήταν μόλις 16 ετών και πλέον ζει μόνιμα στο Παρίσι

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lana Zakocela (@lanazakocela) στις Μάι 13, 2017, 10:53πμ PDT

Tη λίστα συμπληρώνει η 23χρονη Αμερικανίδα Devon Windsor, την οποία ανακάλυψαν όταν ήταν μόλις 14 ετών στο St. Louis.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη devon windsor (@devwindsor) στις Μάι 28, 2017, 9:23πμ PDT

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jessica Strother (@jessicaannstrother) στις Ιούν 17, 2017, 4:04μμ PDT

H Jessica Strother της Victoria’s Secret που θυμίζει την Μίλα Γιόβοβιτς την εποχή του The Blue Lagoon.

Η 24χρονη Ashley Moore που βλέπουμε συχνά πυκνά μαζί με τον Justin Bieber.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ashley Moore (@ashley_moore_) στις Ιούν 12, 2017, 10:55πμ PDT

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GEORGIA FOWLER (@georgiafowler) στις Μάι 28, 2017, 11:59μμ PDT

Και, τελευταία αλλά καθόλου ευκαταφρόνητη, η Νεοζηλανδέζα Georgia Fowler που από την αγκαλιά του DiCaprio φέρεται να βρέθηκε σε αυτή του Harry Styles.

Προσοχή. Αυτές εμείς δεν τις ξέραμε. Εξού και δεν τις είχαμε αναφέρει ως τώρα. Αυτό, προς Θεού, δεν σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι ήδη κολλητάρι τους.