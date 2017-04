Ακόμα πιο Fast, ακόμα πιο Furious!

Μεγαλωμένος στα δυτικά προάστια, με αμέτρητα εφηβικά βράδια Μπουρνάζι πλευρά και με δεδομένο τον εθισμό μου σε γκάζια και ταχύτητα, θα περίμενε κανείς πως η βελτίωση, τα αυτοκίνητα-ερπετά και οι αεροτομές-απλώστρες θα είχαν παίξει σημαντικό ρόλο σε πολλά από τα 38 μου χρόνια. Περιέργως, δεν κόλλησα ποτέ με τις λάμπες φθορίου στο πάτωμα, τα αυτοκόλλητα στις πόρτες και τα μπουριά σόμπας αντί εξατμίσεων.

Ποτέ, σε κανένα αυτοκίνητο που έχει περάσει από τα χέρια μου, δεν έχω βάλει το παραμικρό μη εργοστασιακό εξάρτημα. Δεν έχω θολώσει στο ελάχιστο αυτό που είχε στο μυαλό του ο σχεδιαστής της μάρκας όταν το δημιουργούσε. Και τα ντεσιμπέλ –αχ αυτά τα ντεσιμπέλ- τα κρατούσα πάντα for my ears only. Κοινώς, στο μέτωπο αυτό αποδέχομαι την ταμπέλα του γιου της ξενέρας.

Και μετά ήρθε το Fast and Furious.

To σνόμπαρα, σχεδόν το κορόιδεψα στην αρχή αλλά κάπου στα μισά του δρόμου, στο τέταρτο δηλαδή ‘επεισόδιο’ που βγήκε στις αίθουσες το 2009, άρχισα σιγά-σιγά να αμαρτάνω. Ξέρεις, ιδιωτική προβολή σπίτι, μη μας ακούνε και οι γείτονες κτλ. Ήταν δεδομένο πως στην αφετηρία της τρελής κούρσας που έχει κάνει στο box office η σειρά των ‘Furious’ δεν θα μπορούσα ξαφνικά να γουστάρω Nitro και κουμπάκια που εκτοξεύουν τα αυτοκίνητα. Ήταν εύλογο να θεωρώ κομματάκι αστείες τις ερμηνείες του συγχωρεμένου που ποτέ δεν θεωρούσα κάτι περισσότερο από ένα pretty face.

Αλλά παρότι σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υψώνουμε τείχη και κλείνουμε αυτιά, αρέσκομαι πάντα στο να δίνω δεύτερες -ενίοτε και τρίτες- ευκαιρίες. Εντάξει, το ομολογώ: βοήθησαν και οι Eva Mendes και Jordana Brewster. Βοήθησε επίσης το γεγονός πως εκτός από το Tokyo Drift όπου ο Lucas Black έδειξε πως μπορεί να έχει ακόμα χειρότερη ερμηνεία ο πρωταγωνιστής, αντί να έχουμε πτωτική πορεία από ‘επεισόδιο’ σε επεισόδιο, τα πράγματα γίνονταν ολοένα και καλύτερα. Ολοένα και πιο εντυπωσιακά.

Βοήθησε επίσης το γεγονός ότι άρχισα να εκτιμώ με το πέρασμα του χρόνου το drift γενικότερα. Η μοναδική μου σταθερή ένσταση, ήταν, είναι και θα είναι, το αντίκτυπο του στο ανώριμο μυαλό ενός 18χρονου που βγαίνει στο δρόμο και νομίζει πως είναι ο Dominic Torreto. Στην πραγματική ζωή, στους δρόμους εκεί έξω, δεν έχει οπτικά εφέ, τα αυτοκίνητα που διαλύονται δεν είναι απλά ένα μέρος του bugdet και αντί για κασκαντέρ κυκλοφορούν αθώοι και ανυποψίαστοι άνθρωποι.

Φοράω λοιπόν ξανά –για τελευταία φορά, το υπόσχομαι!- την ταμπέλα του γιου της ξενέρας και θυμίζω: don’t try this at home kids!

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να συναντήσω κάποιους εγνωσμένης αξίας drifters και δεν έχασα την ευκαιρία να τους ρωτήσω ποια ήταν η σημασία αυτών των ταινιών για να το drift. Αρχής γενομένης από τον Butsy Butler, ένα δαιμόνιο Ιρλανδό που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στα Gymkhana Grid και μάλιστα είχε και συμμετοχή στο Fast and Furious 6, με τη φτιαγμένη Toyota Soarer του.

«Είναι ένα διασκεδαστικό σπορ που όμως ήταν πολύ παρεξηγημένο. Πράγμα που σε μεγάλο βαθμό άλλαξε με αυτές τις ταινίες. Μου άρεσε πολύ που συμμετείχα και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και τον Paul Walker πριν το δυστύχημά του. Μάλιστα ήμασταν όλοι μαζί στην πρεμιέρα στο Λονδίνο, περπατήσαμε στο κόκκινο χαλί και όλα τα σχετικά. Παρακολουθούσα το Fast and Furious από την πρώτη κιόλας ταινία και ομολογώ πως είναι δύσκολο να πιστέψω πως συνεχίζει μετά από τόσα χρόνια. Έχει δημιουργήσει πραγματική κληρονομιά», τόνισε ο Butler.

Χαρακτηριστικά όσα μου είπε και ο Shane Lynch. Ναι, αυτός από τους Boyzone που μεγαλώνοντας μεταμορφώθηκε από φλώρος σε bad boy και οδηγό με καρύδια. Διότι ξέρει πως πρέπει να διακρίνεις πότε υπάρχει λόγος να τα αξιοποιείς και πότε όχι.

«Νομίζω πως η σειρά ταινιών Fast & Furious ήταν ότι καλύτερο συνέβη ποτέ για το drift. Για να το κάνει ευρέως γνωστό. Δυστυχώς, το να το κάνεις στο δρόμο, να κάνεις αγώνες στο δρόμο δεν είναι ποτέ καλό. Όμως ευτυχώς, όσο αναπτύσσεται το σπορ, διοργανώνονται όλο και πιο συχνά drift days, εκδηλώσεις, περισσότερες πίστες αποδέχονται drifters. Το θέμα είναι πως δεν μιλάμε μόνο για τη δική μας ασφάλεια αλλά κι όλων των άλλων. Αν έχεις ένα ατύχημα στο δρόμο, δεν θέλεις να χτυπήσεις κάποιον. Αν είσαι αργά τη νύχτα και πλαγιολισθαίνεις… δεν υπάρχει ασθενοφόρο, πυροσβεστική, ομάδα διάσωσης, θα κάνεις λοιπόν κακό στον εαυτό σου. Πήγαινε σε μία πίστα, πήγαινε σε ένα event, πήγαινε εκεί που σε περίπτωση προβλήματος θα έχεις βοήθεια και θα είσαι καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο», είπε ο Ιρλανδός.

Και αφού είπαμε τον καημό μας και περάσαμε και τα μηνύματα μας, πάμε σε countdowns και αριθμούς!

ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Εδώ είναι σίγουρο πως για να φτάσουμε σε τελική πεντάδα, έχουμε αφήσει απ’ έξω ολόκληρη στρατιά αυτοκινήτων και σίγουρα πολλοί από εσάς έχετε ενστάσεις. Καταθέστε τες λοιπόν στα σχόλια του άρθρου, θέλουμε να δούμε τα γούστα σας! Τα δικά μας έχουν ως εξής…

No5 Toyota Supra MΚIV

Ένα από τα πολλά θηρία των 90s που σε εξελιγμένες τους μορφές πρωταγωνίστησαν στις πρώτες ταινίες της σειράς: το συγκεκριμένο σε τέσσερις! Με 3λιτρο V6 κινητήρα 310 αλόγων κάτω από το καπό, 18άρες να πατούν στη γη, αεραγωγούς και πίσω αεροτομή ως ένδειξη προθέσεων, δικαιούται τον τίτλο του «supercar-killer».

No4 Nissan Skyline R34 GT-R

Εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες και συνδέθηκε με τον χαρακτήρα του Brian O’Conner. Μάλιστα στην ταινία του 2009 το Skyline που οδηγούσε ο Paul Walker ανήκε στην προσωπική του συλλογή! Αυτοκίνητο σαμουράι, στην πέμπτη του γενιά είχε Twin Turbo κινητήρα 2.6lt, LCD Display και Multi-Function Displays στο εσωτερικό του, κάτι που για την εποχή ήταν πραγματικά «Fast and Furious».

No3 Ford Escort MK1

Άργησε να μπει στο παιχνίδι, το είδαμε στο Fast & Furious 6 και υπάρχει και εξήγηση γι’ αυτό. Πρόκειται για ένα μοντέλο με ελάχιστη ως μηδαμινή παρουσία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρότι κουβαλούσε το οβάλ σήμα της Ford. Στην από εδώ πλευρά του ωκεανού όμως, πρόκειται για αυτοκίνητο θρύλο με αμέτρητες επιτυχίες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. ‘Σκυλί’ πραγματικό αν και στην ταινία αποδείχθηκε αρκετά ανθεκτικό για να τα βάλει ακόμα και με τανκ!

No2 Lykan Hypersport

Η W Motors δημιούργησε ένα τόσο υπερβολικό hypercar που θαρρεί κανείς πως είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για τα Εμιράτα. Βέβαια στο Furious 7 το είδαμε να φυλάσσεται σαν θησαυρός προτού ο Vin Diesel ασελγήσει πάνω του με κάθε τρόπο. Ίσως το μοναδικό παράταιρο μοντέλο στη λίστα αλλά πως να το αγνοήσεις; Κάνει τα 0-100 σε 2.7 δευτερόλεπτα, έχει τελική ταχύτητα στα 395 χιλιόμετρα την ώρα χάρη στον 3.7lt κινητήρα απόδοσης 770 αλόγων, έχει διαμάντια στα LED φωτιστικά του σώματα και στο εσωτερικό ψαρώνεις με το ολογραφικό display. Η σκηνή αυτή δεν μπήκε στο παρακάτω Top5 γιατί απλά ήταν too much, ακόμα και F & F!

No1 Dodge Charger 1970

Πολυθεσίτης, με συμμετοχή στα «The Fast and the Furious», «Fast & Furious», «Fast Five» και «Furious 7», το Dodge Charger έχει σημαδέψει το F & F. Βέβαια η παραγωγή δεν είχε stock από ένα τέτοιο εμβληματικό μοντέλο. Χρησιμοποιούσε το οριτζινάλε με HEMI κινητήρα για τα κοντινά τα πλάνα και 3 ρέπλικες για ξόδεμα! Προφανώς δεν είναι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που έχουμε δει στη σειρά αλλά είναι όσο macho θα έπρεπε να είναι το αγαπημένο του Toretto.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κορίτσια χωρίς φιοριτούρες και φορεματάκια, γυναίκες-δηλητήριο που το πατάνε το γκάζι και που στη στραβή, ξέρουν αλλάξουν και λάδια (λέμε τώρα). Το προσωπικό Top5 έχει ως εξής:

Νο5 Gal Gadot

Τώρα που έγινε Wonder Woman την έμαθαν όλοι αλλά σίγουρα είναι πολύ περισσότερα από μία ζουμερή και ευλύγιστη υπέρ-ηρωίδα! Μία ματιά στο βιογραφικό της το αποδεικνύει: δύο χρόνια στον Ισραηλινό στρατό όπου έγινε εξπέρ σε πολεμικές τέχνες και όχι μόνο, σπούδασε νομική, αναδείχθηκε Μις Ισραήλ, ήταν καλοπληρωμένο μοντέλο με διεθνή καριέρα και τελικά την κέρδισε η υποκριτική. Καλό για εμάς.

Νο4 Elsa Pataky

Η ταυτότητά της γράφει Elsa Lafuente Medianu, στο Fast Five μας συστήθηκε ως Elena Neves και από τότε, απλά είναι τόσο όμορφη που μάλλον δεν θα λείψει ποτέ ξανά από το cast. Κι ας αναδεικνύει κυρίως το δυναμισμό της κι όχι τη γοητεία της ο συγκεκριμένος ρόλος.

Νο3 Jordana Brewster

Ίσως ότι ομορφότερο έχει γεννηθεί στον Παναμά. Πρώτα μοντέλο και μετά ηθοποιός, έχει συμμετάσχει σε 4 ταινίες της σειράς αλλά επειδή υποδύεται την αδερφή του Toretto, δεν λέω άλλα. Θα σέβεστε.

Νο2 Charlize Theron

Αποτελεί το νέο αίμα, έχοντας ρόλο έκπληξη στο Fate of the Furious. Φαίνεται πως αυτός στο Mad Max της κόλλησε το μικρόβιο για την ταχύτητα. Τόσο αγγελικά πλασμένη που θαρρείς πως κρύβει μέσα της το διάβολο, την κρατάω εκτός κορυφής απλά επειδή ακόμα δεν είδα την ταινία.

Νο1 Eva Mendes

Μπορεί να έχει εμφανιστεί μόλις σε 2 από τις 8 ταινίες της σειράς αλλά όπως είπα και νωρίτερα, ήταν από τους βασικούς λόγους που απέτρεψαν το ζάπινγκ όταν έπεσα πάνω τους στην TV. Με λατινικό ταμπεραμέντο που αποπλανεί, τόσο απλή και συνάμα τόσο επικίνδυνη. Αν πρέπει να περιγράψεις μία γυναίκα που θα μπορεί με μία κίνηση, ένα βλέμμα, μία υπόσχεση να κλείσει σπίτια, είναι αυτή.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΚΗΝΕΣ

Νο5 Το κυνήγι στον αεροδιάδρομο 2

Κομμάτι του Fast and Furious 6, με πολύ ξύλο, πολλά τρακαρίσματα, πολλά διαλυμένα οχήματα και έναν αεροδιάδρομο που αρχίζει από το Λος Άντζελες και τελειώνει στην Αλαμπάμα!

Νο4 Η ληστεία 3

Στο Fast Five, η παρέα όχι μόνο σέρνει με αυτοκίνητο ένα χρηματοκιβώτιο που ζυγίζει 5 τόνους αλλά δεν πτοούνται από το βαρίδι και εμπλέκονται σε κυνηγητό με την αστυνομία στους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Νο3 Προσθαλάσσωση 4

Όταν πρέπει να σώσεις τη Monica (a.k.a. Eva Mendes) είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πιο τρελά πράγματα. Όπως άλμα τυπου Dukes of Hazard με ‘προορισμό’ ένα σκάφος εν πλω! Αλήθεια, ποιο παρανοϊκό μυαλό κατέβασε αυτή την ιδέα;

Νο2 Η σκηνή στο τούνελ 5

Μετά του διάλειμμα του Tokyo Drift, όλη η παλιοπαρέα επέστρεψε στο Fast & Furious του 2009. Τσακωμένοι με το ρεαλισμό, συμμετέχουν σε μία σκηνή βγαλμένη από video game με κυνηγητά μέσα σε τούνελ. Όχι Εγνατίας, τύπου ανθρακωρυχείου. Ευκολάκι.

No1 Dominic vs Brian 6

Τιμής ένεκεν. Αυτό.

ΤΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ

Τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για συνολικό budget που έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια αλλά στη ζυγαριά οι παραγωγοί κάνουν πάρτι αφού τα έσοδα αγγίζουν τετραπλάσιο ποσό! Όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ‘λογαριασμός’ που έκανε το insurethegap.com και αφορά μία διαφορετική προσέγγιση στο εξοδολόγιο. Βάσει όσων φαίνονται στην οθόνη! Εκεί η σούμα που προέκυψε με τη βοήθεια ειδικών εμπειρογνωμόνων είναι στα 523.312.456 δολάρια!

Πως προκύπτουν αυτά; Από 169 αυτοκίνητα που στραπατσαρίστηκαν, 142 που καταστράφηκαν ολοσχερώς, 37 ‘ειδικά’ οχήματα που επίσης μας αποχαιρέτησαν, 53 κτίρια που υπέστησαν ζημιές και άλλα 31 που έπεσαν θύματα εκρήξεων! Το αστείο της υπόθεσης είναι πως οι ‘καλοί’ έχουν κάνει περισσότερες ζημιές από τους ‘κακούς’, με το σκορ να είναι $325.759.128-$197.482.598! Αν και εξετάζοντάς το θέμα μεμονωμένα, ο πιο ζημιάρης απ’ όλους είναι ο Deckard Shaw, τον οποίο υποδύεται ο Jason Statham.

Τέλος, το πιο ακριβό αυτοκίνητο που έγινε σκόνη και θρύψαλα, αφού πρώτα έκανε πτήση από ουρανοξύστη σε ουρανοξύστη, είναι η σπάνια Lykan Hypersport των $3.4 εκατομμυρίων!

TA ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Υπάρχουν όμως και πολλοί αριθμοί που μάλλον μέχρι τώρα δεν σας είχαν απασχολήσει. Όπως για παράδειγμα το γεγονός πως το αγαπημένο ποτό στο Fast and Furious είναι η μπύρα Corona. Συνολικά καταναλώνονται 32 on camera, αριθμός που σε διαφημιστικό χρόνο μεταφράζεται σε σχεδόν $15 εκατομμύρια! Κι όμως, δεν συνοδεύεται από χορηγία! Απλά έτυχε να εξελιχθεί σε κομμάτι της «οικογένειας». Μιλώντας για την «οικογένεια», λέξη που παίζει πολύ και στο trailer του Νο8, στις προηγούμενες ταινίες είχε ειπωθεί 26 φορές! Μακράν η πιο πολυπαιγμένη ατάκα της σειράς.

Οι ήρωες χρησιμοποιούν Nitro συνολικά 27 φορές και ο σχετικός πίνακας ενισχύει τους προβληματισμούς που ανέφερα στην αρχή. Βλέπετε στις δύο πρώτες ταινίες είδαμε αυτή τη λύση να χρησιμοποιείται 17 φορές! Ήταν το Tokyo Drift αυτό που άλλαξε το μοτίβο, καθώς επικεντρώθηκε στη μαεστρική οδήγηση και τον έλεγχο της πλαγιολίσθησης, αντί για τις τεχνητές εκτοξεύσεις από το ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Μιλώντας για απογειώσεις, συνολικά έχουμε δει 61 φορές αυτοκίνητα να «πετούν» χωρίς κανένας τροχός τους να πατάει στη Γη. Το ρεκόρ είναι στο Furious 7 όπου είχαμε 22! Κι επειδή συνήθως όταν βλέπεις κάτι πολύ ακραίο, στον πραγματικό κόσμο έχει και αντίστοιχες συνέπειες ενώ στις ταινίες όχι, έχει ενδιαφέρον μία κατηγορία την οποία αναλύει το slashfilm.com. Αυτή αφορά τις φορές που κανονικά οι πρωταγωνιστές θα έπρεπε να είχαν χάσει τη ζωή τους αντί να βγουν από σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα έχοντας μόνο πονόδοντο και φαγούρα. Και αυτές έχουν φτάσει τις 39!



Όλα αυτά, χωρίς να υπολογίζουμε την ταινία που μόλις βγήκε στους κινηματογράφους που αν κρίνουμε από το trailer, μάλλον θα αυξήσει σημαντικά τους παραπάνω αριθμούς. Διάολε, ακόμα και υποβρύχιο μπαίνει στο παιχνίδι, δεν παίζουμε! Άραγε στο 9, θα έχουμε καταδίωξη στα βράχια της σελήνης;

