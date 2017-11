Αυτά τα αυτοκίνητα έχουν κλαπεί περισσότερες φορές στην Ελλάδα

Το ''καίει πολύ;'' αποτελεί, ελέω κρίσης, τη βασικότερη ερώτηση που κάνει αυτή την περίοδο ένας υποψήφιος αγοραστής αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, ρωτάει τον πωλητή για τον κινητήρα, την ασφάλεια, τους ίππους και σιγά σιγά η σημασία των ερωτήσεων ξεφτίζει αφού έχει να κάνει με καθαρά υποκειμενικές επιλογές όπως το χρώμα, τα extras κτλ.

Όλως περιέργως, λες και ζούμε σ' ένα περιβάλλον όπου όλα είναι αγγελικά πλασμένα -σαν αυτό (περίπου) όπου ξύπνησε ο John Spartan μετά το ξεπάγωμά του στο Demolition Man- κανείς δεν ασχολείται με το πόσες πιθανότητες υπάρχουν να κλαπεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Αν νομίζεις ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζεις αυτές τις πιθανότητες, είσαι λάθος. Αρκεί μια ματιά στα σχετικά στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Ζητήσαμε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να μας πει ποια μοντέλα αυτοκινήτων έχουν κλαπεί περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μας έδωσε τα εξής στοιχεία:

Μοντέλα-στόχοι κλοπών αυτοκινήτων ανά μάρκα, 2010-2016

> TOYOTA: COROLLA: 30%, YARIS: 16%

> NISSAN: SUNNY: 63%, MICRA: 11%

> SMART: FOR TWO: 54%, FOR TWO COUPE: 23%

> FIAT: PUNTO: 22%, UNO: 16%

> BMW: BMW: 32%, 316: 11%

> OPEL: CORSA: 33%, ASTRA: 19%

> HYUNDAI: ACCENT: 36%, GETZ: 9%

> VW: GOLF: 42%, POLO: 18%

> SUZUKI: SWIFT: 24%, JIMNY: 23%

> FORD: ESCORT: 28%, FIESTA: 21%

> CITROEN: SAXO: 25%, XSARA: 8%

> PEUGEOT: 106: 29%, 206: 16%

Οι κλοπές του 2017

Στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς έγιναν:

> 26.780 κλοπές τροχοφόρων

> 470 απόπειρες

> 5.757 εξιχνιάσεις (21.13%)

> από τις 26.780 κλοπές, οι 9.648 αφορούσαν ΙΧ (24,57% εξιχνιάστηκαν) και οι 11.479 μοτοσυκλέτες (16,81% εξιχνιάστηκαν), τα υπόλοιπα ήταν φορτηγά, μοτοποδήλατα και λοιπά οχήματα.