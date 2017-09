Δεν μπορείς να διανοηθείς τι βρισίδι πέφτει στη Formula 1

Αντί άλλης εισαγωγής, θα μπορούσαμε να παραθέσουμε το ποιοτικό άσμα των Goin Through /Μαζωνάκη: "Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με βρισιές γιατί ποτέ δε μάθαν τρόπους". Και τώρα που το θυμηθήκαμε, ας το αφήσουμε πίσω μας. Γιατί στη δική μας περίπτωση βλέπουμε τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Μπορεί να μεγαλώνουμε αλλά δεν τους ξεχνάμε, δεν μας νοιάζει αν είναι κακοί, μας ενδιαφέρει μόνο πως είναι ικανοί και παρότι μιλάνε με βρισιές, σημασία έχει πως τελικά έμαθαν τρόπους. Χίλιους τρόπους να στρίβουν τέρμα γκάζι.

Παγκόσμια ημέρα βλασφημίας σήμερα και αντί να ρίξουμε τα καντήλια εμείς, αφήνουμε τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου να κάνουν τη δουλειά για χάρη μας. Με νεύρα, νεύρα κι άλλα νεύρα, με ασήμαντες αφορμές ή βάσιμους λόγους. Ακολουθούν λοιπόν 11+1 βίντεο που αποδεικνύουν πως τελικά, όλοι κρύβουμε έναν οδηγό της Formula 1 μέσα μας. Αν όχι στο ταλέντο στην οδήγηση, στην ευκολία με την οποία ‘στολίζουμε’ όσους οδηγούν γύρω μας!

Μην απορήσετε που τα παραδείγματα είναι ως επί το πλείστον των τελευταίων ετών. Δεν φταίει η ιδιοσυγκρασία, ο αυτοέλεγχος, ο τσαμπουκάς ή ψυχική υγεία των οδηγών. Φταίει η τεχνολογία καθώς πλέον ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Φταίει βέβαια και το μάρκετινγκ αφού στην εποχή των social media, ένα πιπεράτο team radio, επιμελώς ανεπαρκώς καλυμμένο από ένα ‘μπιπ’, γράφει κλικ πιο γρήγορα κι από την Βουγιουκλάκη στη γραφομηχανή στη ‘Μοντέρνα Σταχτοπούτα’. Κι επειδή κινδυνεύω να γίνω γραφικός με τους παραλληλισμούς, περνάω στην ουσία, με τα videos να έρχονται με χρονική σειρά.

Juan Pablo Montoya, 2002, Σπα

Πιπέρι στο στόμα λοιπόν του Juan Pablo Montoya – αν είχαμε διαθέσιμα team radio με εξάψαλμο από τις αρχές της χιλιετίας, δεν θα μπορούσαν να μην είναι δικά του. Βέλγιο 2002 λοιπόν, ο Κολομβιανός είναι στα ντουζένια του και στις κατατακτήριες δοκιμές τα βάζει με τον πιτσιρικά τότε Kimi Raikkonen.

«F@cking, f@cking raikkonen, what a f@cking idiot», λέει και ίσως περισσότερο ενδιαφέρον από τα λόγια, έχει το ύφος. Η ένταση με την οποία ο θερμόαιμος λατινοαμερικάνος ξεσπάει στον ‘Iceman’ (ακολουθεί μπόνους βίντεο):

Βέβαια τη συγκεκριμένη ατάκα την είχε ψωμοτύρι. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η αντίδραση που είχε όταν συγκρούστηκε στα paddock με camera man. Δεν λέω, του άνοιξε το κεφάλι αλλά δεν είναι δα πως κοιτούσε κι εκείνος που πήγαινε. Ας είναι καλά η σαγηνευτική σύζυγός του, Connie, που τον σταμάτησε πριν πιαστεί στα χέρια με τον άνθρωπο που έκανε τη δουλειά του εκείνη την ώρα.

Mark Webber, 2006, Μονακό

Μία ημέρα νωρίτερα ο Michael Schumacher είχε ‘παρκάρει’ τη Ferrari του στη στροφή Rascasse ώστε να ‘φρενάρει’ την προσπάθεια του Fernando Alonso να του πάρει την pole position. Αυτό τον έστειλε στην ουρά του grid και ανέβασε στην πρώτη σειρά τον Mark Webber που τότε έτρεψε για λογαριασμό της Williams. Ένα λάθος στη St Devote τον έφερε πίσω κι από τον Kimi Raikkonen, με την προσπάθειά του να τους κυνηγήσει να αποκτά εμπόδια. Τους πιο αργούς συνδυασμούς στους οποίους οι πρωτοπόροι έριχναν γύρο. Κι ενώ οι Alonso-Raikkonen επωφελήθηκαν από τις μπλε σημαίες που υποχρεώνουν τις ‘σημαδούρες’ να κάνουν στην άκρη, όταν τους έφτασε κι ο Webber φαίνεται πως οι κριτές είχαν πάει ομαδικά για κατούρημα. Ουδείς ανέμιζε τις σημαίες που έπρεπε και ο Αυστραλός φώναζε στον διευθυντή του αγώνα, Charlie Whiting, να ξυπνήσει: «Charlie f@cking wake up»!

Sebastian Vettel, 2010, Τουρκία

Επική στιγμή, ίσως η κορυφαία της συνύπαρξης του Vettel με τον Webber στους ταύρους. Η ομάδα ‘σπρώχνει’ τον μικρό που προσεγγίζει γοργά τον teammate του κι ενώ πάει να τον περάσει, οι ταύροι μπλέκουν τα κέρατά τους. Η Red Bull Racing έχασε το σίγουρο 1-2 και η σχέση των δύο οδηγών άρχισε να θυμίζει παντρεμένο ζευγάρι στην 7ετία.

«F@uck! What the f@uck are we doing here? We are working to win the world championship for f@uck sake! What a stupid action! I am going home…», ξέσπασε ο Γερμανός σε μία τουλάχιστον αμφιλεγόμενη φάση.

Kimi Raikkonen, 2013, Μονακό

Στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό οι μπαριέρες βρίσκονται τόσο εφιαλτικά κοντά, που ούτε συγχωρούν λάθη, ούτε χωρούν δύο μονοθέσια που διεκδικούν την ίδια στροφή. Πράγμα που επιδίωξε πνιγμένος από κύμα αισιοδοξίας ο άγουρος τότε Sergio Perez. Στον γύρο 69 βούτηξε στην εσωτερική του Nouvelle Chicane και φυσικά η σύγκρουση με τον Raikkonen ήταν αναπόφευκτη. Το ίδιο και το ‘στόλισμα’ από τον Φινλανδό. «That f@cking idiot. I want to hit him when I see him», απείλησε ο Kimi αλλά τελικά δεν χειροδίκησε.

Raikkonen (ξανά) - Alan Premane, 2013, Ινδία

Να κάτι που δεν ακούς συχνά. Ή καλύτερα, δεν ακούς ποτέ. Βρισίδι κι από τις δύο άκρες της γραμμής σε μία πρωτοφανή και απίστευτη συνομιλία του Raikkonen, με τον επικεφαλής δραστηριοτήτων πίστας της Lotus, Alan Premane. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2007 έχει επιλέξει στρατηγική ενός pit stop, τα ελαστικά του ψυχορραγούν και η ομάδα του λέει να αφήσει τον teammate του, Romain Grosjean, να περάσει. Η απάντηση είναι μονολεκτική, με δύο γράμματα και προκαλεί την έκρηξη του Premane:

- «Kimi, get out of the f@cking way»

- «Don't shout there f@cker»

Raikkonen (μόνος), 2015, Αυστρία



H Ferrari είναι μετά από χρόνια και πάλι δυνατή, πράγμα που κάνει τον αποκλεισμό από το Q1 στο Red Bull Ring να φαντάζει αυτοκτονία. Και ήταν. Λάθος υπολογισμοί, λάθος επικοινωνία και με την πίστα να στεγνώνει, ο Raikkonen αντί να βγει να κάνει κι άλλο γύρο, έμεινε στο κόκπιτ να παίρνει μεσημεριανό υπνάκο. Όταν τον ξύπνησαν να τον ενημερώσουν πως αποκλείστηκε, εύλογα απορεί: «How the fu@ck is this possible?»

Σεζόν 2015, Top-10

Με την F1 να ‘ξυπνάει’ επικοινωνιακά εκείνη τη σεζόν, αρχίζουν και τα επίσημα video με υλικό από τα Grand Prix. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα 10 καλύτερα team radio της σεζόν! Τρία από αυτά έχουν θέση στη λίστα μας: Raikkonen στην Κίνα (No8), Grosjean/Stevens στον Καναδά (No7) και Bottas στη Ρωσία (Νο5) ξεστομίζουν τη λέξη που από την αρχή του κειμένου φαντάζει ‘powerplay'.

Sebastian Vettel, 2016, Σότσι

«Oh for f@ck’s sake. Who the f@ck! Oh I am out. Crashed. Somebody hit me in the f@cking rear. Turn 2 and the somebody hit me in the fucking rear again in Turn 3. For f@ck’s sake. Honestly! What the f@ck are we doing here?», λέει εξοργισμένος ο Vettel και τούτη τη φορά το ξεκινώ ανάποδα το έργο γιατί θέλω να τον υπερασπιστώ. Το κάνει το video εκ μέρους μου καθώς ο τοπικός ήρωας, η Τορπίλη από την Ούφα, ο πυρηνικός Daniil Kvyat, τον χτυπάει μία, τον χτυπάει δύο, τον χτυπάει και τρίτη και τον αποτελειώνει. Όλα αυτά σε λιγότερο από χιλιόμετρο!

Daniel Ricciardo, 2016, Μονακό

Το γελαστό παιδί της F1 κάποιες, λιγοστές φορές, μπορεί και να θυμώσει. Μία από αυτές ήταν στο περυσινό Grand Prix της Κυανής Ακτής, το οποίο και κέρδισε. Το περιστατικό αφορά στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, εκεί που ο Ricciardo τα έβαλε με τον Raikkonen. Τον στόλισε με ένα κομψό «c@nt of a bloke» και μετά τον χαιρέτισε με το μεσαίο δάκτυλο του χεριού υψωμένο.

Sebastian Vettel, 2016, Μεξικό

Πριν τον υπερασπίστηκα, τώρα θα τον σταυρώσω. Πρωταγωνιστής για μία ακόμα φορά ο Vettel, είναι σάντουιτς ανάμεσα στις δύο Red Bull στο Autodromo Hermanos Rodriguez. O Verstappen τον καθυστερεί, ο Ricciardo τον πλησιάζει, η κόντρα εντός πίστας πάει να ξεφύγει και τα νεύρα χτυπάνε κόκκινο. Μιας και δεν φημίζεται για την ψυχραιμία του σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Γερμανός αρχίζει να στολίζει τον Verstappen κι όταν ενημερώνεται πως ο διευθυντής του αγώνα (ο Whiting, τα άκουσε και νωρίτερα, τον θυμάστε) είπε πως δεν θα υπάρξει ποινή στον Ολλανδό, ο οδηγός της Ferrari αρχίζει τα ευχολόγια για συνουσία. Χρειάστηκε επιστολή απολογίας και πολλά παρακάλια για να μην πληρώσει την έκρηξή του με αποκλεισμό από το επόμενο Grand Prix.

Kevine Magnussen, 2017, Αυστρία

Για γκραν φινάλε δεν έχουμε team radio αλλά ατάκα από τη μεικτή ζώνη. Αλλά διάολε, σε ένα κείμενο αφιερωμένο σε καντήλια, το παρακάτω βίντεο θα ήταν αμαρτία να λείπει. Grand Prix Αυστρίας λοιπόν, ο Nico Hulkenberg έχει τα νεύρα του με τον Kevin Magnussen, τον οποίο εντοπίζει κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών συνεντεύξεων. Τον πλησιάζει κι αφού του λέει πως για μία ακόμα φορά ήταν ο πιο αντιαθλητικός οδηγός στην πίστα, ο Δανός αποδεικνύεται ετοιμόλογος, αθυρόστομος και αποστομωτικός.

Όλα αυτά στις πίστες της Formula 1. Σε μία περίεργη βερσιόν του ‘don’t try this at home’, ως επίλογο θα σας πούμε να μη δοκιμάσετε τίποτα από τα παραπάνω στο δρόμο. Μακριά από μικρόφωνα και κάμερες, δεν θα έχετε καλά ξεμπερδέματα!