Και ποιος δεν θέλει Ferrari ρε SNIK;

Ανοίγω υπολογιστή μετά το Χριστουγεννιάτικο όργιο θερμίδων και το μάτι μου πέφτει πάνω στον τίτλο «Ferrari». Σπάνια μία λέξη μπορεί να σημαίνει τόσα πολλά: πάθος, ιστορία, γκάζι, αγωνιστική κληρονομιά, χρήμα, θρησκεία. Για τους Ιταλούς ότι γεννιέται στο σχεδόν αυτόνομο κρατίδιο του Μαρανέλο, αποτελεί δόγμα μίας αίρεσης που έχει απλώσει τα δίχτυα της σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ανεξαρτήτως πολιτεύματος, νομίσματος ή βιοτικού επιπέδου.

Όλοι θέλουν μία Ferrari. Από τη θρυλική Daytona, μέχρι τη Testarossa του Sonny Crockett στο οριτζινάλε Miami Vice. Από την θηριώδη F40 μέχρι την υβριδική LaFerrari. Αρκεί να υπάρχει το σηκωμένο στα δύο πόδια αλογάκι στο καπό. Αρκεί το χρώμα της να είναι σε αιματοβαμμένο κόκκινο. Να σε κάνει να αιμορραγείς κάθε φορά που σηκώνεις το βλέμμα και την κοιτάς.

Κάπως έτσι πρέπει να ζύγισε τα πράγματα ο ράπερ SNIK που μόλις κυκλοφόρησε το music video clip «Ferrari». Ομολογώ πως η εν λόγω μουσική δεν είναι του στιλ μου, τα tattoos δεν είναι φίλοι μου και στη ντουλάπα hoodies δεν έχω. Τα μοντέλα τα θέλω σαγηνευτικά και όχι ξέκωλα. Όμως love it or hate it, το clip αυτό έχει κάποια στοιχεία που ‘μου μιλάνε’.

Να φταίει το αγαπημένο ομιχλώδες Μιλάνο στο background; Η ατάκα του ανυπέρβλητου Tony Montana;

Το χαριτωμένο σαν ρομαντική κομεντί, παλιό 500αράκι που μεταμορφώνεται σε 599 GTB Fiorano; Ή ακόμα περισσότερο η αναφορά στον μαχητή Michael Schumacher, που βέβαια ανάθεμα κι αν πάτησε ποτέ του γκάζι στη Ντεϊτόνα; Όμως και μόνο που ξέρουν τη συγκεκριμένη πίστα και τη χώρεσαν στους στίχους, στη δική μου αυτοσχέδια Eurovision, το 12άρι θα τους το δώσω! Μάλλον το ίδιο και το κοινό αφού σε μία εβδομάδα το «Ferrari» έχει ξεπεράσει το ενάμιση εκατομμύριο views!

«Σαν τον Schumacher, Ντεϊτόνα το βράδυ, το πόδι στο γκάζι…»