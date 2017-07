Πετούν μωρέ τα αυτοκίνητα; 4+1 ιστορίες οδηγικής τρέλας

Η πρώτη εντύπωση λένε πως είναι το παν και γι’ αυτό όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες βάζουν τα δυνατά τους στις παγκόσμιες πρεμιέρες των νέων μοντέλων τους. Εντυπωσιακά σκηνικά, φώτα, λέιζερ, VIPs να ποζάρουν δίπλα στη λαμαρίνα, όλα είναι στο μενού. Όμως υπάρχει μία μάρκα που τώρα τελευταία ακολουθεί extreme τακτικές – εκ διαμέτρου αντίθετες με τη σχετικά συντηρητική ιστορία της. Αναφέρομαι στη Jaguar που στο πλαίσιο απόλυτου εκσυγχρονισμού της, έχει βαλθεί σε κάθε νέα της πρεμιέρα να σπάει και ένα ρεκόρ! Όχι πωλήσεων, αυτά αφορούν πιο down to earth μάρκες, που παράγουν τα αυτοκίνητα με το κιλό. Λέμε για ρεκόρ από τα καλά, τα γνήσια, τα πιστοποιημένα! Ρεκόρ Γκίνες!

Κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ένας κύριος που το όνομά του είναι Terry Grant! Αν είσαι petrolhead τον ξέρεις, ίσως και να τον έχεις δει να κάνει τα δικά του σε κάποιο event εδώ στην Ελλάδα. Αν δεν είσαι petrolhead αλλά είσαι πιστός αναγνώστης του Oneman και πάλι κάτι σου λέει το όνομα, τότε θυμάσαι μία συνέντευξή του που μοιραστήκαμε πριν από οκτώ μήνες. Κάπου ανάμεσα στις χιλιάδες λέξεων που περιελάμβανε, υπήρχε και η αποκάλυψη πως δούλευε πάνω σε ένα εντυπωσιακό εγχείρημα που θα λάμβανε χώρα στα μέσα του 2017. Ελβετικό ρολόι ο μπαγάσας.

Στα μισά του δρόμου λοιπόν για τη χρονιά που διανύουμε, η Jaguar αποκάλυψε την E-Pace, το τρίτο κατά σειρά μοντέλο της γκάμας των SUV της. Και ο Grant ήταν ο άνθρωπος που επιλέχθηκε να μας το συστήσει και μάλιστα από την καλή – και από την ανάποδη. Γιατί αυτός; Γιατί τυχαίνει αυτή την περίοδο να δουλεύει και για τις δύο πλευρές: είναι οδηγός της Jaguar Land Rover και συνεργάζεται και με τη Guinness World Records πρωταγωνιστώντας σε shows ανά τον κόσμο. Λογική εξέλιξη λοιπόν να τολμήσει κάτι που θα τοποθετήσει τον ένα του εργοδότη, στα βιβλία του άλλου του εργοδότη.

Μόνο που μετά το παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου loop-the-loop που είχε κάνει στην παγκόσμια παρουσίαση της F-Pace, έπρεπε να σκεφτεί και φυσικά να τολμήσει κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Κάτι ακόμα πιο απρόσμενο. Το έκανε και με το παραπάνω. Βλέπετε η πρώτη φορά που ανταμώσαμε με το compact SUV της εμβληματικής βρετανικής μάρκας, ήταν όταν αυτό ξαφνικά πατούσε γκάζι στη μία άκρη του εκθεσιακού κέντρου ExCel, στο Λονδίνο. Το σανίδωσε και 160 μέτρα μετά είχε προλάβει να αναπτύξει ταχύτητα της τάξης των 65 km/h. Ίσως να μη φαντάζει πολύ αλλά είναι, αν αναλογιστεί κανείς προς όδευε προς μία ειδική ράμπα που θα εκτόξευε την E-Pace στον αέρα!



Ο θεόμουρλος τύπος επιχείρησε το μεγαλύτερο barrel roll jump με αυτοκίνητο παραγωγής στην ιστορία! Για να σας δώσω να καταλάβετε προς τι ο ντόρος, ο Βρετανός stunman αποφάσισε να κάνει εθελοντική πτήση με το νέο μοντέλο της Jaguar και μιμούμενος κλασική μανούβρα αεροπλάνων ακροβατικών, να κάνει περιστροφή 270 μοιρών γύρω από τον άξονα του οχήματος, προτού προσγειωθεί!

Όμως τώρα που σας τράβηξα την προσοχή, θα σας αφήσω για λίγο με την όρεξη. Ας κάνουμε rewind στο τι έγινε αυτούς τους οκτώ και βάλε μήνες. Γιατί το να λες πως θέλεις να πετύχεις κάτι τόσο παρανοϊκό είναι ένα πράγμα, το να το πετύχεις είναι ένα άλλο. Χρειάστηκε σκληρή δουλειά από μεγάλα μυαλά για να στηθεί αυτό το project.

«Όταν κάνεις κάτι τόσο παράτολμο, πρέπει να έχεις γύρω σου μία ομάδα την οποία θα αποτελούν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Αυτοί που θα σε βοηθήσουν, βήμα-βήμα, να χτίσεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να ολοκληρώσεις το εγχείρημα», τονίζει ο Grant.



Πράγματι, ο όμιλος διέθεσε πόρους και ανθρώπους, προσομοιώνοντας κάθε μέτρο αυτής της προσπάθειας. Πρώτα στους υπολογιστές. Μη ξεχνάμε, βασικά όλα είναι αριθμοί. Αν αυτοί δεν βγαίνουν, τότε το ρίσκο αυξάνεται κατακόρυφα. Όπως μπορείτε να δείτε στο κατατοπιστικό behind the scenes video που ακολουθεί, ο Grant ήταν τυχερός γιατί η υποστήριξη από έναν κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας, επέτρεψε την πραγματοποίηση εκτενών δοκιμών! Συνολικά 756 ωρών προσομοίωσης του άλματος! Κι από τους υπολογιστές, στην πράξη. Η JRL επέλεξε την πίστα της Σάντα Ποντ, λίγο έξω από το Λονδίνο, για να αρχίσει τα πειράματα στην πράξη.

Αρχικά με την E-Pace σε ρόλο τηλεκατευθυνόμενου, χωρίς οδηγό, να προσγειώνεται στα μαλακά – σε μία τεράστια φουσκωτή επιφάνεια. Και ξανά. Και ξανά. Ώσπου ήρθε η ώρα να μη κάνει το άλμα με αυτόματο πιλότο αλλά με τον τρελό-Terry πίσω από το τιμόνι. Και αφού έγινε και αυτό, να αρχίσει τα δοκιμαστικά άλματα χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας, με την προσγείωση να είναι σε χωμάτινη συνέχεια της ράμπας. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 33 δοκιμαστικές πτήσεις, πριν την ώρα της κρίσης!

Το behind the scenes video μας δείχνει πόση προετοιμασία χρειάστηκε για το παράτολμο αυτό εγχείρημα

Πάμε πάλι στο forward και πατάμε play τη στιγμή που ο Ιαγουάρος βγάζει φτερά. Ήταν μόλις για 1.5sec αλλά φάνηκε σα μία αιωνιότητα. Η E-Pace προσγειώθηκε 15.3 μέτρα μακριά, στην πιο ήπια επιστροφή σε σκληρή επιφάνεια που είχε κάνει μέχρι εκείνη την ώρα. Με τον Grand να δέχεται πιέσεις της τάξης των 5.5G όταν το βρετανικό SUV σβούριζε στον αέρα με ρυθμό περιστροφής στις 180 μοίρες ανά δευτερόλεπτο. Έχω δει τις φωτογραφίες & τα video δεκάδες φορές και εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι. Ειδικά καθώς ο χρόνος μοιάζει να σταματά, με την E-Pace να αιωρείται με χάρη σε slow motion.

Ξάφνου μου έρχεται ένα flash από τα παλιά, βραχυκυκλώνει τη σκέψη. Γυρνάω 33 χρόνια πίσω, στα 5 μου. Από τον παππού Παναγιώτη έχω μόνο μία εικόνα αποθηκευμένη στο σκληρό δίσκο του μυαλού μου. Στο παλιό το σπίτι, στο παιδικό δωμάτιο, μου είχε φέρει ένα παιχνίδι ‘Ντιούκς’ με ράμπες για να κάνει ατελείωτα άλματα ο General Lee. Παίζω και εκείνος κάθεται στο κρεβάτι πίσω από το παιχνίδι. Ενόσω γράφεται τούτο το κείμενο, η μνήμη μου διευρύνθηκε προσωρινά, είχε και ράμπα barrel roll, το θυμάμαι! Αν και δεδομένου πως σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια μου, αυτό δεν υπάρχει πια, μάλλον οι δικές μου προσγειώσεις ήταν κάπως πιο άτσαλες.

O Grant τα κατάφερε, προσγειώθηκε χωρίς να πληγώσει την όμορφη Jaguar και ανέβασε τον αριθμό των Ρεκόρ Γκίνες που έχει στο ενεργητικό του σε 22! Πάντως αν από τον Σεπτέμβριο που η E-Pace έρχεται στη χώρα μας, γίνεις ένας από αυτούς που θα την αποκτήσουν, μη σου μπαίνουν ιδέες διαβάζοντας αυτό το θέμα: Don’t try this at home!

Η τελική προσπάθεια επίτευξης του ρεκόρ:

3+1 ιστορίες οδηγικής τρέλας

Φυσικά ο Terry δεν είναι ούτε ο πρώτος και σίγουρα ούτε ο τελευταίος που σκέφτηκε να κάνει κάτι τρελό πίσω από το τιμόνι. Ακολουθούν λοιπόν μερικά εγχειρήματα σε τέσσερις τροχούς που αψηφούν τους νόμους της λογικής και της βαρύτητας!

Πηδώντας πάνω από αεροπλάνο

Το μακρινό 1999 δεν υπήρχαν GoPro και λοιπά εργαλεία για να μας αποδεικνύουν το μεγαλείο ενός παρανοϊκού εγχειρήματος αλλά υπάρχουν φορές που όσο πιο απλά παρουσιάζεις κάτι, τόσο καλύτερα! Πως θα σας φαινόταν λοιπόν αν ένα Big Foot, αυτή η αμερικανιά που βάζουν στα pick up γιγάντιους τροχούς και θηριώδεις κινητήρες, ‘πετούσε’ πάνω από ένα Boeing; Προσέξτε δύο λεπτομέρειες, τις φωτιές Τύπου Χόλυγουντ που δραματοποιούν το σκηνικό την κρίσιμη στιγμή και τους κόφτες που βαράει ο ‘μεγαλοπόδαρος’, καθώς είναι σαφές πως όσο ο οδηγός κοιτά τον ουρανό, το δεξί του πόδι ψάχνει έδαφος!

Διπλό loop!

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα γινόταν αν τα παιχνίδια σας αποκτούσαν ζωή; Και ενσωματώνονταν στην πραγματικότητά μας; Ε κάτι τέτοιο προσπάθησε να κάνει η Hot Wheels που έστησε μία γιγαντιαίων διαστάσεων πίστα για Double Loop Dare! Ο οδηγός αγώνων Tanner Foust και ο Creg Trace αποδείχθηκαν αρκετά τρελοί για να το δοκιμάσουν στο πλαίσιο των X-Games του 2012 στο Λος Άντζελες και τελικά τα κατάφεραν!

Το μεγαλύτερο άλμα φορτηγού

Εδώ έχουμε άλλο ένα ρεκόρ Γκίνες – ομολογώ πως δεν είχα σκεφτεί ποτέ πως κάποιος θα τολμούσε κάτι τέτοιο. Γιατί άλλο να ‘πετάς’ με ένα αγωνιστικό ή έστω με ένα αυτοκίνητο παραγωγής, άλλο να το κάνεις με φορτηγό! Ο Αμερικανός Greg Godfrey ειδικεύεται σε τέτοιου είδους τρέλα και στο πλαίσιο του ‘Evil Knievel Days’ στη Μοντάνα των ΗΠΑ, προσγειώθηκε σχεδόν σε άλλη πολιτεία! Η καμπίνα του φορτηγού του έκανε άλμα 50.6 μέτρων, τριπλασιάζοντας το ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος! Κερασάκι στην τούρτα, το πάτημα της κόρνας πριν το άλμα.

Happy end έχει μόνο στις ταινίες

Αφού ένα χρόνο νωρίτερα είχε καταφέρει να κάνει back flip με το Mini του, ο οδηγός αγώνων και άσος του ελεύθερου σκι Guerlain Chicherit, επέστρεψε στον ‘τόπο του εγκλήματος’ για να κάνει κάτι ακόμα πιο ακραίο. Στη γενέτειρα του λοιπόν, τη μικρή πόλη Tignes στη Γαλλία, προσπάθησε να σπάσει το ρεκόρ του μεγαλύτερου σε μήκος άλματος με αυτοκίνητο. Από τα 101 ένα μέτρα που είχε πηδήξει τρία χρόνια νωρίτερα ο Tanner Foust, ο Γάλλος ήθελε να φτάσει στα 120. Θεωρητικά το άλμα του έπιασε το στόχο αλλά για να επικυρωθεί ως ρεκόρ, έπρεπε να συνοδευτεί από ομαλή προσγείωση. Και όπως μπορείτε να δείτε (και να ανατριχιάσετε) στο video που ακολουθεί, η προσγείωση ήταν ανώμαλη. Πολύ.

Στο δεύτερο μισό της πτήσης το Mini άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα να σκάσει στη ράμπα προσγείωσης με το πρόσθιο μέρος, αρχίζοντας έτσι έναν εφιαλτικό χορό. Αφού περιστράφηκε πολλές φορές χτυπώντας στο έδαφος, με κάθε επαφή με αυτό να είναι και πιο επίπονη, κάθε μία τσακίζοντας το όλο και περισσότερο, το Mini ακινητοποιήθηκε διαλυμένο δεκάδες μέτρα μακριά. Ως διά μαγείας, ο Chicherit βγήκε μόνος του από τα συντρίμμια και υπέστη μικροτραυματισμούς. Ρεκόρ πήγε να σπάσει και κινδύνεψε να σπάσει κάθε κόκκαλο στο κορμί του. Όλα τα λεφτά, η έκφραση του στο 1.40 του video, όπου γουρλώνει τα μάτια ενώπιον της επικείμενης καταστροφής. Ότι ακολουθεί, είναι σκόνη και θρύψαλα.