Αυτές τις μέρες έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις μερικές από τις πιο επιδραστικές γυναίκες της εποχής μας

Επιρροή. Influence. Το πιο σκληρό νόμισμα της εποχής μας. Πιο πολύτιμο από το χρήμα, πιο ανθεκτικό από τη διασημότητα, πιο δημοφιλές από κάθε εξουσία. Η επιρροή είναι το λαμπερό μετάλλευμα του σήμερα. Οι Influencers υπήρχαν πάντα και πάντα κινούσαν τα νήματα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από την πολιτική ως την Τέχνη, αλλά η δράση (και η επίδρασή) τους ήταν αφανής. Είτε γιατί οι ίδιοι προτιμούσαν τα λόμπι και το παρασκήνιο, είτε γιατί η εκάστοτε επίσημη εξουσία τους προτιμούσε εκεί.

Σήμερα, η επιρροή και οι άνθρωποι που την ασκούν, με όποιον τρόπο και σε όποιον τομέα κι αν το κάνουν, είναι ένα μέγεθος που εκτιμάται, μετριέται, δημοσιεύεται σε λίστες, προβάλλεται, βραβεύεται, αλλά στην πραγματικότητα, πολύ δύσκολα ορίζεται. Αυτό που είναι ακόμα πιο δύσκολο με την επιρροή (πέρα από το να την ορίσεις), είναι να την κερδίσεις. Κι αυτό που μοιάζει σχεδόν ακατόρθωτο, ακόμα και σήμερα, στις ισότιμες και ισόνομες μέρες μας, είναι να την κερδίσεις ως γυναίκα.

Ό,τι κι αν θέλουμε να πιστεύουμε, στους περισσότερους χώρους απασχόλησης, στα υψηλά κλιμάκια τουλάχιστον, οι άντρες και οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Δεν βγάζουν τα ίδια χρήματα, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα αναρρίχησης στην ιεραρχία, δεν ξεφορτώνονται την a priori καχυποψία που γεννά στις 'αγορές', στο 'κοινό' ή στην 'κοινή γνώμη' το αυτονόητο γεγονός ότι είναι γυναίκες. Οι γυναίκες που φτάνουν στην κορυφή έχουν κερδίσει την καριέρα και την επιτυχία τους με διπλάσια προσπάθεια, ευφυΐα, ταλέντο και θυσίες από τους αντίστοιχους άντρες που βρίσκονται στη θέση τους. Γι' αυτό και αξίζει να τις ακούσεις. Στο συνέδριο που πραγματοποιείται την Παρασκευή 20/01 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, θα έχεις μια ευκαιρία να το κάνεις.

Women of Influence, λοιπόν.Μερικές από τις πιο επιδραστικές γυναίκες της εποχής μας θα ανέβουν στο podium του επόμενου συνεδρίου της σειράς Game Changer για να αφηγηθούν ιστορίες, να αναλύσουν στρατηγικές, να ερμηνεύσουν τάσεις, να δημιουργήσουν θέματα συζήτησης, να αναπτύξουν ιδέες, να δώσουν αφορμές στο ακροατήριο να αναπτύξει τις δικές του ιδέες.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την 24 Media, το μεγαλύτερο δίκτυο ψηφιακών μέσων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας, Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ. Τις συμμετοχές τους ως ομιλητές έχουν ήδη επιβεβαιώσει οι Πέγκυ Αντωνάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Microsoft Hellas, Ράνια Αντωνοπούλου, Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Δρ. Αντιγόνη Δήμα, Ερευνήτρια Γενετικής, ALEXANDER FLEMING, Biomedical Sciences Research Center, Χριστίνα Οικονόμου, Σχεδιάστρια μόδας, Camille Egloff, Partner & Managing Director, The Boston Consulting Group, Athens, Monika Ekstrom, Head of Sector of Political Reporting and Policy Analysis, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Mareva Grabowski, Ιδρύτρια και Αντιπρόεδρος, Endeavor Greece, Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής, Νέα Δημοκρατία, Δημήτρης Καραγιάννης, Ψυχολόγος, Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, The People's Trust, Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας, Μαρίκα Λάμπρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Intersys, Ανδρέας Λιάκος, HR Manager Commercial, Mondelez Hellas, Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, Coach / CEO, Life Clinic Group, Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Vodafone Greece, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αναπλ. Γενική Διευθύντρια, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Αναστασία Σιδέρη, Πρόεδρος της Επιτροπής Women in Business του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Διευθύντρια Επικοινωνίας, The Coca Cola Company CSE, Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ, Τατιάνα Σταματελοπούλου, Κυβερνήτης, Aegean, Σωτήρης Σταματίου, Group Human Resources Director, Ίδρυμα Ωνάση, Παύλος Τσίμας Editor-At-Large, The Huffington Post Greece.

Η εκδήλωση θα δώσει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης τόσο με τους ομιλητές όσο και μεταξύ των παρευρισκομένων, οπότε αποτελεί και ιδανική ευκαιρία για δικτύωση με κορυφαία στελέχη και σημαντικούς εκπροσώπους από πολλά διαφορετικά πεδία δράσης και βιομηχανίες.

Info: Women of Influence. Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.