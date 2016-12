Οι κακοί της χρονιάς: μια λίστα για τους χειρότερους του 2016

Το 2016 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά από όλες τις απόψεις. Πριν περάσουμε στα επιμέρους και ενώ η κρίση συνεχίζει να είναι παντρεμένη με το κοινωνικοπολιτικό της χώρας, ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς τα κατάφερε η Ανθρωπότητα τη χρονιά που φεύγει.

Brexit, Trump, η εξαθλίωση της Βραζιλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προσφυγικό, ISIS, άνοδος φασιστικών μορφωμάτων και ιδεολογιών, τρομοκρατικά, ξενοφοβικά, ρατσιστικά, ομοφοβικά χτυπήματα. Η αποκαθήλωση του πολιτικού συστήματος στα μάτια όλο και περισσότερων ανθρώπων και η έντονη στροφή τους προς αντιδραστικά και ακραία πράγματα όπως μίσος στο διαφορετικό, ακροδεξιά μορφώματα, γελοίες περσόνες, φόβο και απομονωτισμό και η έλλειψη διορατικότητας και πρακτικότητας από πιο ψύχραιμες φωνές που αρκέστηκαν σε εξαπόλυση κατηγοριών και όχι σε έναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

Όχι κι άσχημα, έ; Μόνο τραγικά.

Πάμε λοιπόν στα επιμέρους, μπας και ευθυμήσουμε προσωρινά.

> Ο Kevin Durant

> Ο Ταγίπ Ερντογάν

> Η Robin Wright ως Claire Underwood στο House of Cards

> Ο Daniel Webber ως Lee Harvey Oswald στο 11/22/63

Ένας άγνωστος ηθοποιός ενσαρκώνει το ρόλο μιας γνωστής ιστορικής στιγματισμένης προσωπικότητας, ανεξαρτήτως για το αν μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη. Παρότι είναι άσημος, καταφέρνει να μην τον καταπιεί η πίεση. Θα μπορούσε να συγκαταλέγεται στους ήρωες από πάνω, αλλά έλα που κάνει τον Lee Harvey Oswald.

> Η Delilah στο Dishonored 2

Όλοι νιώθουμε ότι κάπου, κάπως, κάποτε την έχουμε ξανασυναντήσει ως καλούπι κακιάς. Αλλά το κάνει τόσο πειστικά που δεν γίνεται να μην τη σιχαθείς.

> Η ποδοσφαιρική εθνική ομάδα της Γαλλίας. Γιατί ρίξανε 5 στους ήρωες της ποδοσφαιρικής εθνικής ομάδας της Ισλανδίας.

> Ο Johnny Depp λόγω του επεισοδίου με την Amber Heard

> O Μένιος Φουρθιώτης

> Ο Θάνατος

> O Martin Shkreli. Και το ανέκδοτο άλμπουμ των Wu Tang που θα διοχέτευε στο ίντερνετ αν έβγαινε ο Trump.

> Ο Claudio Gatti, ο κομπλεξικός καιροσκόπος που αποκάλυψε το αληθινό όνομα της Ιταλίδας συγγραφέα Elena Ferrante.

> Η Hillary Clinton. Φάνηκε εντελώς ανέτοιμη και μας κόστισε τον Τραμπ πρόεδρο.

> Οι Boris Johnson και Nigel Farage

> Αυτοί που χάκαραν τη Leslie Jones. Είναι οι χειρότεροι.

I leave Twitter tonight with tears and a very sad heart.All this cause I did a movie.You can hate the movie but the shit I got today...wrong