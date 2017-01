Ήπιαμε καφέ απ' τα χέρια του Μάντζαρη

Αν εκεί που περπατάς αμέριμνος στο Περιστέρι συναντήσεις τον Αντώνη ή τον Βαγγέλη Μάντζαρη να φτιάχνουν και να σερβίρουν καφέ, μην απορήσεις. Ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου και ο γκαρντ του Ολυμπιακού αποφάσισαν να ανοίξουν το δεύτερο (!) καφέ τους, αυτή τη φορά στην περιοχή τους, και δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητο.

Ναι, το 'Μ Coffee & More' είναι το δεύτερο καφέ των αδερφών Μάντζαρη και άνοιξε τον Οκτώβριο του 2016 στη Λ. Θηβών 69. Τα αδέρφια, εκτός από την τρέλα τους για το μπάσκετ, μοιράζονται και τις ίδιες σκέψεις για το μέλλον. Έτσι αποφάσισαν μέσα σε μια περίοδο κρίσης να κάνουν μια επένδυση η οποία μάλιστα φαίνεται να αποφέρει καρπούς. Το 2015 άνοιξαν το πρώτο τους καφέ στα Πετράλωνα, στη Λ. Χαμοστέρνας 36, το οποίο, όπως μου είπαν, διαχειρίζεται πλέον ο τρίτος και μεγαλύτερος αδερφός, ο Αποστόλης. Αφού είδαν την επιτυχία του, αποφάσισαν να ανοιχτούν σε μια περιοχή που γνωρίζουν πολύ καλά, όπου έχουν μεγαλώσει και έχουν πολλούς φίλους και συγγενείς.

(Φωτογραφίες: Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου-Watkinson)

Ο Αντώνης Μάντζαρης, αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου, μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στον Εθνικό Πειραιά. Από τη στιγμή που επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, το Περιστέρι, είχε στο μυαλό του το άνοιγμα μιας επιχείρησης. Ο Βαγγέλης, από την άλλη, μπορεί να μην έχει τον ίδιο ελεύθερο χρόνο λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού, όμως ήταν μέσα με τα χίλια.

Ο χώρος βρέθηκε σ' ένα σημείο απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες κόσμου, πάνω σε μία από τις κεντρικότερες λεωφόρους της Αθήνας και τα αδέρφια κάθισαν και έστησαν με μεράκι ένα μαγαζί που, αν και μικρό (είναι άλλωστε take away), σε κρατάει με τη ζεστή του ατμόσφαιρα. Είναι οι ωραίες μυρωδιές από τα προϊόντα και τους καφέδες τους, είναι τα χαμόγελα των αδερφών Μάντζαρη και του προσωπικού, είναι οι πρωτότυπες στολές που φορούν; Μπορεί και όλα μαζί.

Οι θαμώνες Σπανούλης και Πρίντεζης

''Ψάχναμε καιρό πώς να ονομάσουμε το καφέ. Περίπου τρεις μήνες. Εμένα μου είχε σκαλώσει στο μυαλό το όνομα μιας άλλης καφετέριας και το εμπνεύστηκα. Μου άρεσε να παίξουμε με το αρχικό γράμμα. Το συζητήσαμε οικογενειακώς και καταλήξαμε στο 'M Coffee' που είναι και το αρχικό γράμμα του επώνυμού μας", μου αποκάλυψε ο Βαγγέλης ο οποίος κατέφθασε στο ραντεβού μας συνοδευόμενος από την πανέμορφη κοπέλα του, Βάσω.

Τα αδέρφια Μάντζαρη είναι γνωστά στην περιοχή και έχουν τακτικούς θαμώνες στο μαγαζί που περνούν καθημερινά για ένα καφέ και ένα 'γεια'. Το κατάλαβα από τα πρώτα μου λεπτά στο 'M Coffee & More', αφού ο Αντώνης δεν σταματούσε να χαιρετάει κόσμο. "Στην ουσία δεν είναι καφετέρια, είναι take away γιατί είναι ένα μαγαζί που ανοίγει νωρίς και κλείνει νωρίς. Έτσι δεν χρειάζεται να ξενυχτάω, κάτι που δεν είναι σωστό άλλωστε για έναν αθλητή. Θέλαμε να κάνουμε κάτι εδώ στη γειτονιά μας, το Περιστέρι, να βοηθήσουμε και τον πατέρα μας που έκλεισε το συνεργείο του. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σ' αυτό το κόνσεπτ και μας αρέσει αρκετά. Το ίδιο και στον κόσμο του Περιστερίου που μας στηρίζει από τη πρώτη μέρα", θα μου πει ο Αντώνης που έχει αναλάβει και την διαχείρισή του.

"Κάθε μεσημέρι είμαι εδώ. Αλλά και ο Βαγγέλης προσπαθεί στον ελεύθερό του χρόνο να έρχεται", συνέχισε ο αρχηγός του Περιστερίου, ο οποίος μάλιστα έχει κρεμάσει και κασκόλ της ομάδας σε έναν τοίχο του μαγαζιού.

Δεν είναι μόνο οι μπασκετόφατσες των αδερφών Μάντζαρη που θα δεις αν κάνεις μια βόλτα στο μαγαζί. Αν είσαι τυχερός μπορεί να πετύχεις τον Βασίλη Σπανούλη, τον Γιώργο Πρίντεζη ή κάποιον άλλο παίκτη του Ολυμπιακού, αφού ο Βαγγέλης τους έχει ζαλίσει με το καφέ και τους έχει φέρει όλους. "Έρχονται κι από άλλες ομάδες. Από την ΑΕΚ έρχεται συνέχεια ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μαυροειδής, έρχονται οι παίκτες του Ατρομήτου που τους ξέρω", θα πει ο Αντώνης για να τον διακόψει ο Βαγγέλης λέγοντάς μου πως

έχω στο μυαλό μου να φέρω και παίκτες του Παναθηναϊκού στο μαγαζί

Γιατί όμως καφετέρια και όχι ας πούμε ένα φαγάδικο, ένα εμπορικό κατάστημα ή κάτι άλλο; "Πιστεύω ότι ο καφές είναι μια μόδα που δεν πεθαίνει ποτέ. Ό,τι κρίση κι αν έχουμε, τον καφέ θα τον πάρει ο Έλληνας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να στερηθεί είναι σημαντικός για τη ζωή του. Και πιστεύω ότι δεν είναι κάτι 1.5-2 ευρώ τη μέρα για ένα καφέ. Όλοι το κάνουν", ήταν η απάντηση του Βαγγέλη ο οποίος στη συνέχεια της κουβέντας μου αποκάλυψε ότι δεν πίνει καφέ! "Καλά έχεις δύο καφετέριες και δεν πίνεις καφέ;" ήταν η εύλογη απορία μου. "Αυτό όντως μου το λένε όλοι", απάντησε ξεσπώντας σε γέλια.

"Ωραία λοιπόν, δεν πίνεις καφέ. Τον φτιάχνεις τουλάχιστον;" ήταν η αμέσως επόμενη ερώτησή μου. "Προσωπικά δεν ξέρω. Τώρα αρχίζω να μαθαίνω. Εδώ ο Αντώνης στον καφέ με έχει. Δεν υπάρχει σύγκριση, είναι με διαφορά καλύτερος καφετζής", θα πει ο Βαγγέλης δίνοντας την πάσα στον αδερφό του να μου εκμυστηρευτεί: "Έχω μπει για τα καλά στο τρυπάκι του να φτιάχνω καφέ. Μου αρέσει και τα μαθαίνω γρήγορα. Αλλά φυσικά και πίνω καφέ σ' αντίθεση με τον Βαγγέλη. Θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες πίνουν καφέ γι΄αυτό και το ανοίξαμε".

Έχοντας ήδη δύο καφετέριες, τι έχουν άραγε στο μυαλό τους; Θέλουν να γίνουν βαρόνοι του καφέ; Σκέφτονται κάτι άλλο; "Ό,τι μπορείς να το κάνεις, καλό είναι να το κάνεις και να είσαι εκεί 100%. Προς το παρόν δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε 10 καταστήματα. Με τα 2 είμαστε εντάξει. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα δείξει βέβαια στο μέλλον. Ποτέ μη λες ποτέ", απαντάει χωρίς να το σκεφτεί καθόλου ο Αντώνης.

Ο πικρός καφές στον Τεόντοσιτς

Στο μεταξύ μόλις είχα αδειάσει την κούπα με τον ζεστό καπουτσίνο που μου σέρβιραν τα αδέρφια Μάντζαρη. Ήταν πραγματικά καλός. Η ερώτηση λοιπόν που ακολούθησε δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη. Σε ποιον παίκτη άραγε θα σέρβιραν ο Βαγγέλης και Αντώνης έναν εξίσου καλό καφέ από το μαγαζί τους; Ο μεγάλος αδερφός δεν δυσκολεύτηκε "Καλή ερώτηση. Τον καλύτερο καφέ του μαγαζιού θα τον κερνούσα σ' έναν πρώην συμπαίκτη μου ο οποίος είχε μια άτυχη στιγμή, τον Χρήστο τον Δεληγιάννη ο οποίος ήταν αρχηγός στα Τρίκαλα. Είχε ένα πρόβλημα με την καρδιά του, τώρα όμως είναι καλά και θα τον κερνούσα ένα καφέ", ήταν η απάντηση του Αντώνη που χειροκροτήθηκε από τον Βαγγέλη.

Ήρθε όμως και η σειρά του. Αφού το σκέφτηκε λίγο, πήγε σε μια safe επιλογή: "Στον Σλούκα το φιλαράκι μου που είναι στην Τουρκία και δεν έχουν καλούς καφέδες εκεί. Έχουν μόνο turkish coffee και έχω πάει και εγώ αρκετές φορές εκεί και ξέρω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Τους δικούς μας καφέδες δεν τους έχουν. Μιας και θα έχει λοιπόν ξεχάσει να πίνει καλό καφέ, θα τον κερνούσα έναν δικό μας".

Ωραίες οι απαντήσεις για τον 'καλό' καφέ. Σε ποιον όμως θα κερνούσαν έναν πικρό, της παρηγοριάς; Εδώ τα πράγματα δυσκόλεψαν. Ο Βαγγέλης γέλασε και πείραξε έναν πρώην συμπαίκτη του, στέλνοντας παράλληλα και προειδοποιητικό μήνυμα

Στον Μίλος Τεόντοσιτς. Εύχομαι να τον συναντήσουμε και σε κανένα Final Four και να τον κεράσουμε πικρό καφέ

Από την άλλη ο Αντώνης έδωσε την απάντηση που κατά πάσα πιθανότητα θα δίναμε όλοι μας "Στον Ρούντι Φερνάντεθ, εύκολα".

Από τη συζήτηση που κάναμε πίνοντας καφέ στο 'M Coffee' φαινόταν ότι τα αδέρφια έχουν εξαιρετική χημεία και ταυτίζονται αρκετά. "Ήμασταν και συμπαίκτες. Είμαστε δύο κολλητοί-αδέρφια για να στο πω έτσι. Και τώρα μαζί στις επιχειρήσεις. Με τον μεγάλο μας αδερφό δεν έχουμε τόσα κοινά ενδιαφέροντα, αλλά με τον Αντώνη έχουμε πολλά κοινά. Χαμηλών τόνων και οι δύο", μου λέει ο Βαγγέλης για να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή.

Οι δυο τους έχουν βρεθεί στα παρκέ τόσο ως συμπαίκτες όσο και ως αντίπαλοι στη μέχρι τώρα καριέρα τους. Τι τους έχει μείνει όμως περισσότερο στη μνήμη; "Ως συμπαίκτες έχουμε περισσότερα να θυμόμαστε. Έχουμε βρεθεί και αντίπαλοι τέσσερις φορές. Μία όταν έπαιζα στην Ελευσίνα και μία με το Περιστέρι. Δεν τους δυσκολεύαμε ποτέ οπότε δεν είχαμε κάτι να θυμόμαστε", θα μου πει γελώντας ο Αντώνης για να συνεχίσει: "Αλλά σαν συμπαίκτες ήταν πολύ ωραία γιατί είχαμε ανέβει 2 κατηγορίες με το Περιστέρι από τη Β' Εθνική. Παίξαμε τρία χρόνια και είχαμε δύο ανόδους".

Ο Βαγγέλης πήρε στη συνέχεια το λόγο και γύρισε το χρόνο πίσω: "Ο Αντώνης ήταν αρχηγός όταν είχα πάει στο Περιστέρι 16 χρονών. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί αφού με συμβούλευε και με βοηθούσε. Ήταν το είδωλό μου. Με καθοδηγούσε. Στην ουσία πήραμε την ομάδα από τη Β' εθνική και την πήγαμε Α1".

Πολύ ωραία η ιστορία τους ως συμπαίκτες, αλλά εγώ κυνηγούσα μια διαφορετική ιστορία, κάτι που να θυμούνται και να κάνει αίσθηση. Και μου το έδωσε ο Βαγγέλης όταν επέμεινα να μου πει μια ιστορία που θυμάται όταν αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον αδερφό του "Σίγουρα το να αντιμετωπίσω τον Αντώνη ως αντίπαλος ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν όταν είχα πρωτοπάει στον Ολυμπιακό και αυτός ήταν στο Περιστέρι. Ένιωθα πολύ δύσκολα. Δεν μπορούσα να τον μαρκάρω.

Έλεγα στον Σπανούλη 'Μπίλι, πάρε εσύ τον αδερφό μου γιατί δεν μπορώ να τον φυλάξω'

Ο Αντώνης μας διέκοψε για να προσθέσει κι άλλες λεπτομέρειες από εκείνο το παιχνίδι: "Σ' εκείνο το ματς ήταν και ο Χάινς με τον αδερφό του, αλλά και ο Έισι Λο με τον ξάδερφό του και είχαμε βγάλει η 6άδα φωτογραφία. Είχε πολύ πλάκα. Οικογενειακή υπόθεση, κανονικά".

Η Εθνική και τα ξενύχτια για Αντετοκούνμπο

Αφού μιλούσαμε για μπάσκετ, στην κουβέντα δεν γινόταν να μην μπει και η Εθνική Ελλάδας. Ποια είναι η άποψη του Βαγγέλη Μάντζαρη που βλέπει τα πράγματα εκ των έσω, αφού αποτελεί μέλος της: "Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάνει την πορεία που θέλαμε. Τόσο ο κόσμος όσο και εμείς θέλουμε περισσότερα πράγματα από την ομάδα. Υπάρχουν στοιχεία και υλικό για να κάνουμε πολλά πράγματα στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα να βρούμε έναν προπονητή που να βάλει τη φιλοσοφία του και να επιστρέψουμε λίγο στη φιλοσοφία της Ελλάδας. Πιστεύω το έχουμε χάσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Είμαστε σε καλό δρόμο να κάνουμε ξανά περήφανο τον κόσμο" η απάντησή του.

Από την άλλη, ποια είναι η γνώμη του Αντώνη που παρακολουθεί τους αγώνες όπως όλοι μας, ως φίλαθλος; "Σαν φίλαθλος πιστεύω έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας σαν ομάδα. Υπάρχει ταλέντο, το μόνο που μένει είναι να έχουμε την αυτογνωσία να επιστρέψουμε ξανά. Και τώρα με τον Αντετοκούμπο που έγινε All Star η Ελλάδα θα έχει λαμπρές ημέρες".

''Ψηφίσατε να φανταστώ για το All Star Game;'', ρώτησα αμέσως τον Αντώνη για να πάρω την απάντηση από τον αδερφό του:"Φυσικά ψηφίσαμε! Μόνο Giannis!", μου είπε υψώνοντας τον τόνο της φωνής του. Ο μεγάλος του αδερφός πήρε όμως και πάλι το λόγο "κάναμε και με το Περιστέρι μια καμπάνια. Βγάλαμε μπλουζάκια που έγραφαν Giannis Antetokounmpo#NBAVote για να ψηφίζει ο κόσμος".

Ψηφίσατε όπως όλοι μας, αλλά ποια η σχέση σας με τον Αντετοκούνμπο; "Tον θαυμάζω. Βλέπω τους αγώνες του, του στέλνω συνέχεια μηνύματα. Μιλάμε συνέχεια, είναι τρομερός. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Κι αυτός εδώ στον Κολωνό μεγάλωσε. Τον ήξερα και πριν γίνει σταρ. Κι αυτόν και τον αδερφό του τον Θανάση. Είναι ταπεινός, δουλευταράς. Του αξίζουν όσα έχει πετύχει και είμαι σίγουρος έχουμε να δούμε πολύ περισσότερα", μου απαντάει ο Βαγγέλης, για να τον πειράξω στη συνέχεια ρωτώντας τον αν βγαίνει εκτός προγράμματος και ξενυχτάει βλέποντάς τον. Ε, αν είναι να το κάνει για τον Giannis, εντάξει, χαλάλι του: "όταν μπορώ και με παίρνει κάθομαι αρκετές φορές και τον βλέπω", μου αποκρίθηκε με μεγάλη δόση ειλικρίνειας.

Οι τελικοί με τον Παναθηναϊκό

Η 'καυτή' ερώτηση έπεσε στη συνέχεια στο τραπέζι. ''Τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό; Πώς τον βλέπεις φέτος;'', θα ρωτήσω εύλογα τον Βαγγέλη που τον έχει αντιμετωπίσει ήδη και θα τον αντιμετωπίσει πολλές ακόμη φορές στη συνέχεια. "Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα στην Ευρώπη. Το ξέρουμε αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε. Έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες. Ειδικά ξένους. Έχει πολύ καλές μονάδες. Σίγουρα θα είναι δυνατά παιχνίδια". ''Θέλουμε όμως και φέτος τελικούς που 'σπάνε' καρδιές όπως συνέβη πέρυσι''; "Mακάρι να έχουμε παρόμοιους τελικούς και να κριθούν στο σουτ. Πιστεύω πέρυσι όλος ο κόσμος χάρηκε το θέαμα. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Κρίθηκαν 3/4 ματς στον πόντο και το τελευταίο σουτ", κοιτώντας με να συμφωνώ μαζί του.

Νωρίτερα, στη μεταξύ μας κουβέντα ο Βαγγέλης είχε στείλει 'μήνυμα' για πικρό καφέ στον Τεόντοσιτς στο Final Four. Πιστεύει λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί στο μεγάλο ραντεβού; "Εντάξει, το Final Four είναι πολύ μακριά ακόμα. Σίγουρα ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να βρεθεί εκεί. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα βέβαια. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Ταπεινά και σιγά σιγά. Κι αν πάμε θα κάνω διαφημιστική καμπάνια. Θα τους φέρω όλους στο μαγαζί για καφέδες". Το κλίμα ελάφρυνε αρκετά, τα χαμόγελα έκαναν την εμφάνισή τους και όσο περνούσε η ώρα οι δυο τους άρχισαν να χαιρετούν και τους πελάτες που έρχονταν με μεγαλύτερη συχνότητα.

Είχε φτάσει η στιγμή να τους αποχαιρετήσω, αλλά πριν φύγω είχα ακόμη μια ερώτηση. Έχετε παίξει ως συμπαίκτες, συνεργάζεστε τώρα στο χώρο των επιχειρήσεων, δεν θα θέλατε να ξαναβρεθείτε μαζί σε κάποια ομάδα; Χωρίς να το ξέρω, είχα βάλει τον Βαγγέλη Μάντζαρη να μου αποκαλύψει το κρυφό πλάνο τους για το μέλλον.

Στα 36 μου θέλω να γυρίσω στο Περιστέρι που θα είναι στην πρώτη κατηγορία με προπονητή τον Αντώνη. Έτσι το έχουμε σκεφτεί

''Καλά κι αν τότε σου έρθει πρόταση εκατομμυρίων από Κίνα; Εκεί τι κάνεις''; Ήταν η τελευταία μου παρέμβαση, με τον Αντώνη, να έχει φυλάξει την καλύτερη ατάκα για το τέλος "σ' αυτή την περίπτωση τον τυλίγω και τον στέλνω δώρο!".

M Coffee & More, Λ. Θηβών 69 Περιστέρι

Τηλ. 21 0573 0488

Facebook