Ο πιο γνωστός Μπέζος, δεν είναι ο Γιάννης

Βρισκόμασταν στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν στο timeline μου στο Facebook, εμφανίστηκε αυτό το υπέροχο ποστ:

Η έμπνευση του τρομερού Ινδού έγινε viral, η Amazon India του απάντησε, ο φίλος μας πέτυχε τον σκοπό του και μας έκανε να γελάσουμε, όμως η ουσία της υπόθεσης ήταν εμφανέστατα άλλη: έστω και για μερικές ώρες, ο CEO της Amazon ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, ξεπερνώντας ακόμη και τον Γιώργο Βασιλακόπουλο αυτής της λίστας, Bill Gates.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, εγείρονται μερικά ερωτήματα. Ποιος είναι ο Jeff Bezos, τι κάνει τόσο καλά και πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για εκείνον; Μιας και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο δαιμονικά έξυπνο όσο το ποστ του Benjamin, λέω να αρκεστώ στο να απαντήσω σε αυτές τις απλές απορίες.

(AP Photo/Joe Nicholson)

Για να το βγάλουμε από τη μέση, όχι, ο Jeff Bezos δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την χώρα μας, ούτε φυσικά και με τον Γιάννη Μπέζο. Γεννήθηκε στην Αλμπουκέρκη του New Mexico πριν από σχεδόν 54 χρόνια και το επώνυμο των γονιών του ήταν Jorgensen. Οι νεαροί Jorgensens δεν κατάφεραν δυστυχώς να κρατήσουν ζωντανό το γάμο τους και η μητέρα του παντρεύτηκε ξανά τον μετανάστη εκ Κούβας, Mike Bezos, του οποίου το επώνυμο κράτησε ο Jeff.

Από μικρός, έδειξε μια ιδιαίτερη αγάπη στη μηχανολογία και τον τρόπο που λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές, μετατρέποντας το γκαράζ του σπιτιού του σε εργαστήριο (κάτι μου θυμίζει αυτό). Όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Miami, δημιούργησε την πρώτη του επιχείρηση, την Dream Institute, η οποία αφορούσε ένα summer school για υπολογιστές, το οποίο απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικού. Ο Jeff τότε ήταν μαθητής του Λυκείου.

Με αυτό το background, σε κανέναν δεν κάνει εντύπωση το γεγονός πως o Jeff πέρασε στο Princeton και αποφοίτησε μετά τιμών το 1986, έχοντας πτυχίο στο computer science και τη μηχανολογία.

Μετά τις σπουδές του, ξεκίνησε να δουλεύει σε διάφορες εταιρείες της Wall Street και το 1990 έγινε ο νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία της επενδυτικής D. E. Shaw, στην οποία γνώρισε και την μετέπειτα σύζυγό του, Mackenzie. 4 χρόνια αργότερα όμως, παραιτείται για να μετακομίσει στο Σιάτλ και να ασχοληθεί με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ανοίγοντας ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, ονόματι, εμ, Amazon. Και τώρα αρχίζει το καλό, για τον γεννημένο αισιόδοξο Jeff, όπως ο ίδιος έχει περιγράψει τον εαυτό του.

(AP Photo/Ted S. Warren, File)

Τιμώντας το παρελθόν του, ο Bezos έστησε το πρώτο γραφείο της Amazon στο γκαράζ του, στο οποίο μαζί με μερικούς υπαλλήλους ξεκίνησαν να αναπτύσσουν τα λογισμικά που μερικά χρόνια μετά θα του έφερναν δισεκατομμύρια. Από το γκαράζ γρήγορα επεκτάθηκαν στο σπίτι και πολύ σύντομα είχαν έτοιμο ένα site σε beta μορφή, καλώντας 300 φίλους να το επισκεφτούν δοκιμαστικά. Στις 16 Ιουλίου του 1995, το Amazon.com, το οποίο πήρε το όνομά του από τον ποταμό, ήταν και επίσημα στον ‘αέρα’.

Αν κάπου εδώ περιμένεις μια παράγραφο για δύσκολο ξεκίνημα και εμπόδια που δεν πτόησαν την ομάδα του Bezos, κάνεις λάθος. Μέσα στις πρώτες 30 ημέρες λειτουργίας του, το Amazon βρέθηκε να πουλάει διαδικτυακά τα βιβλία του σε περισσότερες από 45 χώρες και μέσα σε 2 μήνες, οι πωλήσεις αυτές έφεραν έσοδα της τάξεως των 20.000 δολαρίων την εβδομάδα. Όχι κι άσχημα έτσι;

Χρειάστηκαν μόλις δύο χρόνια για να μπει το Amazon στο χρηματιστήριο και τα επόμενα χρόνια, στα προϊόντα που πουλούσε ηλεκτρονικά, προστέθηκαν από βίντεο και CD μέχρι ρούχα, παιχνίδια και ηλεκτρονικά. Το 2006, το Amazon ήρθε να προσθέσει την video on demand υπηρεσία TiVo και ένα χρόνο αργότερα, στη μάχη της αγοράς έριξε και την πλατφόρμα ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων Kindle, η οποία 4 χρόνια αργότερα θα κυκλοφορούσε και σε μορφή tablet, ως Kindle Fire και αργότερα ως Kindle Fire HD.

Αλλά προφανώς, ένας άνθρωπος με την φιλοδοξία, το μυαλό και την όρεξη του Bezos, δεν θα μπορούσε να μείνει μόνο στην επιτυχία της Amazon. Ο στόχος του ήταν τα αστέρια. Κυριολεκτικά. Το 2007, επένδυσε στην Blue Origin, μια εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας, που είχε σαν στόχο να προσφέρει σε πελάτες που είχαν λεφτά να διαθέσουν, ταξίδια στο διάστημα.

“Εκατομμύρια άνθρωποι εμπνεύστηκαν από το πρόγραμμα του Apollo 11. Ήμουν 5 χρονών όταν το είδα στην τηλεόραση και χωρίς αμφιβολία έπαιξε μεγάλο ρόλο στο πάθος μου για την επιστήμη, την μηχανική και την εξερεύνηση”, θα εξηγήσει ο ίδιος.

A post shared by Jeff Bezos (@jeffbezos) on Jul 20, 2017 at 9:55am PDT

Μπορεί το πάθος του να είναι η εξερεύνηση και στόχος του τα ταξίδια του ανθρώπου στο διάστημα, όμως ταυτόχρονα, είναι και ρεαλιστής. Για τη σωτηρία του πλανήτη μας ας πούμε, δεν θεωρεί ότι η λύση είναι η μετακόμιση του είδους μας σε άλλο πλανήτη, αλλά η μεταφορά της βαριάς βιομηχανίας στο διάστημα. Όσο για το αν βλέπει τον Elon Musk σαν ανταγωνιστή;

Εκτός από την εξερεύνηση του διαστήματος, ο Bezos εξαπλώνει τις δραστηριότητές του και στη Γη, αγοράζοντας το 2013 έναντι 250 εκατομμυρίων δολαρίων την Washington Post, ανακοινώνοντας, μεταξύ άλλων, την πειραματική υπηρεσία Amazon Prime Air με στόχο την παράδοση μέσω drones και εγκαινιάζοντας τα Amazon Studios, με την παραγωγή σειρών πρωτογενούς περιεχομένου, όπως το υπέροχο ‘Transparent’. Τελευταίο του δημιούργημα, τα πρώτα αληθινά καταστήματα της Amazon, στα οποία δεν χρειάζεσαι χρήματα για να πληρώσεις για τις αγορές σου.

(AP Photo/Ted S. Warren, File)

Εντάξει, δεν είναι ότι πρόκειται και για τρομερά μυστικά, όλες οι παρακάτω πληροφορίες βρίσκονται εκεί έξω, απλά συνήθως χάνονται μπροστά στην ασύλληπτη επιτυχία του Amazon και την εξερεύνηση του διαστήματος.

Ας ξεκινήσουμε από τα χαλαρά. Το 2016, ο Bezos εμφανίστηκε στην ταινία ‘Star Trek Beyond’, στο ρόλο ενός εξωγήινου, μιας και είναι φαν των ταινιών από παιδί, πραγματοποιώντας έτσι ένα όνειρό του.

Δεν είναι όμως όλα ρόδινα γύρω απ’ τη ζωή του δισεκατομμυριούχου (αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους). Αρχικά, έχει και αρκετές αποτυχίες, όπως η κυκλοφορία του κινητού τηλεφώνου της Amazon, Fire Phone, το οποίο αποσύρθηκε μέσα σε ένα χρόνο, αλλά και οι μέτριες πωλήσεις του τάμπλετ της εταιρείας, παρά την χαμηλή του τιμή.

To 2014, o Jeff Bezos ψηφίστηκε ως το χειρότερο αφεντικό του πλανήτη, από τα μέλη του International Trade Union Confederation. Επίσης, το 2015 οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο στο οποίο οι συνθήκες εργασίες στην Amazon περιγράφονταν ως άθλιες, με τον Bezos να απαντάει, καλώντας όποιον υπάλληλο αναγνωρίζει στο άρθρο οποιαδήποτε αλήθεια, να ενημερώσει άμεσα τον ίδιο. Σχολίασε ταυτόχρονα πως όποιος υπάλληλος επιλέγει να μείνει κάτω από τέτοιες συνθήκες όπως αυτές που περιγράφονταν στο άρθρο, είναι μάλλον τρελός. Οι φωνές πως η πίεση και οι ρυθμοί στην Amazon δεν είναι και πολύ ανθρώπινοι πάντως, δεν σώπασαν εντελώς, ενώ κάποιοι απέδωσαν μέχρι και την αποτυχία κάποιων προϊόντων στις κακές σχέσεις μέσα στην εταιρεία.

Πριν μερικές ημέρες πάλι, ένα άρθρο του CNBC ανέφερε πως από τα 10 υψηλόβαθμα στελέχη που αναφέρονται κατευθείαν στον Bezos, τα 9 είναι άνδρες λευκού χρώματος, με την μοναδική γυναίκα να είναι η επικεφαλής του HR, Beth Galetti. Τελευταία κατηγορία κατά του Bezos, η σύγκρισή του με τον Steve Jobs στην στάση τους απέναντι στην φιλανθρωπία, η οποία περιγράφεται ως σκεπτικιστική.

Finally trashed by @realDonaldTrump. Will still reserve him a seat on the Blue Origin rocket. #sendDonaldtospace https://t.co/9OypFoxZk3