Την υστερία του Charlie Day την αγαπάς

Αν πριν μερικά χρόνια μου έδειχναν το παρακάτω video χωρίς κανένα απολύτως context, ένα πράγμα θα ήταν 100% σίγουρο. Θα αντιπαθούσα μέχρι την τελευταία ικμάδα του είναι μου τον πρωταγωνιστή του.

Αυτή η τσιριχτή φωνή που μοιάζει με υπέρηχο για να διώχνεις μακριά τα σκυλιά ή να φωνάζεις τα δελφίνια, υπό κανονικές συνθήκες θα με έκανε να εκραγώ. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν προσωπικό μου βασανιστήριο, σαν το ιδανικό όπλο για να με εκνευρίσεις.

Με κάποιο μαγικό τρόπο ωστόσο, στο άκουσμα αυτού του τσιρίγματος, σκάω αυθόρμητα ένα μεγάλο χαμόγελο και φτιάχνει η διάθεσή μου. Γιατί; Μα επειδή αυτός ο μεταφυσικός υπέρηχος ανήκει στον ένα και μοναδικό Charlie Day, τον κωμικό που γράφει και πρωταγωνιστεί την αγαπημένη μου κωμωδία 'I'ts Always Sunny in Philadelphia'.

Νομίζω ότι δεν χρειάστηκαν περισσότερα από μερικά λεπτά στο πρώτο επεισόδιο, για να εξελιχθεί ο Charlie Kelly (όπως είναι το όνομά του στην σειρά) στον αγαπημένο μου χαρακτήρα. Όμως σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον Charlie πίσω από τον Charlie.

Έναν ηθοποιό που μπορεί να μην ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων και σέξι σταρ του Χόλιγουντ, όμως δεν δείχνει να έχει το παραμικρό πρόβλημα σχετικά με αυτό.

Γνωρίζοντας πως δεν είμαι μοντέλο κι ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ, απαλλάχτηκα από την πίεση του να δείχνω όμορφος. Αν δεν πλασάρεις τον εαυτό σου ως McDreamy, τότε δεν χρειάζεται διαρκώς να ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες αυτού του ρόλου

Γεννήθηκε πριν από 41 χρόνια στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Rhode Island με γονείς μουσικούς. Μια καλλιτεχνική επιρροή που δεν τον άφησε ασυγκίνητο, αφού στο βιογραφικό του δηλώνει επίσης μουσικός (μικρός έπαιζε βιολί, τρομπόνι και πιάνο μεταξύ άλλων) και δεν κρύβει την αγάπη του για τα μιούζικαλ, την οποία έχει εκδηλώσει και στη σειρά, γράφοντας όλα τα μουσικά της κομμάτια. Έστω κι αν αυτά δεν αποτελούν και την πλέον συμβατική μορφή μιούζικαλ που θα συναντήσεις εκεί έξω.

Μικρή σημασία έχει αυτό, αφού το 'Nightman Cometh' έκανε τη δική του περιοδεία στις Η.Π.Α. κι έτσι ο Charlie έζησε το ονειρό του, έστω κι αν δεν έκρυψε ποτέ ότι προτιμάει τον 'Dayman'. Η μουσική πάντως, δεν αποτελεί το μοναδικό ταλέντο που ανέπτυξε από μικρός ο Charlie, ο οποίος υπήρξε σταρ της ομάδας μπέιζμπολ του σχολείου του. Να κάτι που δεν περιμέναμε ποτέ.

Μετά το σχολείο, φοίτησε στο Κολέγιο του Merrimack στο North Andover της Μασαχουσέτης, στο οποίο υπήρξε ενεργό μέλος της φοιτητικής θεατρικής ομάδας της σχολής 'Onstagers' και πέρασε τα καλοκαίρια του στα εκπαιδευτικά προγράμματα του θεάτρου Williamstown της περιοχής, αφού δεν κατάφερε να γίνει μέλος της ομάδας μπέιζμπολ του Πανεπιστημίου. Απώλεια για το άθλημα με τους παράξενους κανονισμούς, κέρδος για την υποκριτική.

Πριν κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ως ηθοποιός πάντως, δούλεψε ως σερβιτόρος αλλά και ως επιστάτης σε γυμναστήριο του Newport, δηλώνοντας περήφανος για εκείνες τις μέρες της ζωής του.

Ξεκίνησε την καριέρα του με κάποιους μικρούς ρόλους σε ταινίες για την τηλεόραση όπως το 'Mary and Rhoda' και με παρουσίες σε σειρές όπως το 'Law and Order' και οι πρώτοι του 'κανονικοί' ρόλοι ήρθαν στις σειρές 'Luis' και 'Third Watch'. Είμαι όμως σίγουρος ότι μέχρι το 2004 δεν τον ήξερε και πολύς κόσμος κι αν άκουγα τη φωνή του θα εκνευριζόμουν και θα άλλαζα κανάλι.

Τι άλλαξε το 2004; Μαζί με τους φίλους του, Rob McElhenney και Glenn Howerton, έγραψαν και γύρισαν μόνοι τους τον πιλότο του 'Sunny' (τους κόστισε 200 δολάρια) και άρχισαν να τον στέλνουν σε τηλεοπτικά δίκτυα. Το FX πείστηκε, το αγόρασε και τα υπόλοιπα είναι ιστορία, αφού πλέον βαδίζουμε αισίως στην 13η σεζόν της σειράς, η οποία και φανατικό κοινό απέκτησε, και νούμερα συνεχίζει να κάνει και έχει καταφέρει να κερδίσει τους κριτικούς.

Δεν νομίζω ότι κάποιος που γράφει μια σειρά έχει σχέδιο απ' την αρχή και γνωρίζει την πορεία των χαρακτήρων και όλα όσα θα συμβούν

Κι όλα αυτά, ενώ οι πρωταγωνιστές και συγγραφείς του, φαίνονται να εξερευνούν τα όρια της καφρίλας σε κάθε επεισόδιο, σε σημείο που να ζηλεύεις παθολογικά την πλάκα που σίγουρα ρίχνουν στα γυρίσματα. Δεν θα ντραπώ καθόλου να παραδεχτώ ότι θα σκότωνα για να γράφω και να παίζω κι εγώ στο 'IASIF' ακόμη κι αν ο Charlie ούρλιαζε με μια ντουντούκα μέσα στο αυτί μου.

Μουσικός, ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός, πρώην παίκτης μπέιζμπολ. Ο Charlie θα δεχτεί όλες τις παραπάνω ιδιότητες, όμως δεν θα δεχτεί να τον αποκαλέσεις κωμικό, αφού θεωρεί τον εαυτό του ως απλά έναν τύπο που μπορεί να παίξει με αστείο τρόπο και δεν κρύβει ότι τρέμει την ιδέα του να κάνει stand up comedy. Έστω κι αν στο γυμνάσιο ψηφίστηκε ο πιο αστείος της τάξης του. Το χιούμορ ήταν απλά ένας μηχανισμός για να επιβιώσει ως ένας μικροσκοπικός έφηβος με φακίδες.

Κάθε φορά που πάω σε talk show ανησυχώ ότι θα πρέπει να σταθώ σαν μια κωμική περσόνα

Όσο κι αν ανησυχεί πάντως, το 'Ι'ts Always Sunny in Philadelphia' ήταν το διαβατήριό του για ρόλους στις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως το 'Horrible Bosses' δίπλα στην Jennifer Aniston (ένας από τους πιο δύσκολους ρόλους στην καριέρα του όπως λέει, αφού έπρεπε να παριστάνει ότι δεν θέλει την Anniston) και το 'Pacific Rim', ενώ υπήρξε και host του 'Saturday Night Live' το 2012. Κι όσο κι αν φοβάται το stand up, μια χαρά τα πήγε στον μονόλογό του. Όπως έχει πει κι ο ίδιος άλλωστε, οι ηθοποιοί αναγκάζονται να βάλουν τον εαυτό τους σε άβολη θέση συνέχεια.

Ο άνθρωπος το έχει, έστω κι αν χρειάστηκε τη συνδρομή του DeVito, ο οποίος έχει παραδεχτεί πως για χάρη της σειράς θα κάνει όποιο καραγκιοζιλίκι κι αν του ζητήσουν ο Charlie κι οι φίλοι του, γιατί απλά τους αγαπάει. Πώς να μην τους αγαπήσεις;

Τον Charlie πάντως τον αγαπάει και η περιβόητη 'waitress' η σερβιτόρα που κυνηγάει σε όλους τους κύκλους της σειράς κι αυτή δεν θέλει ούτε να τον δει. Ναι, αυτή που ο Charlie (της σειράς) είπε ψέμματα ότι έχει καρκίνο για να τη ρίξει, γιατί τέτοιος τύπος είναι. Η Mary Elizabeth Ellis, η ηθοποιός που υποδύεται την 'waitress', είναι η γυναίκα του Charlie στην αληθινή ζωή και μαζί έχουν κι έναν 6χρονο γιο. Δεν τον συμπάθησες λίγο περισσότερο τώρα;

Μπορεί λοιπόν να μην γίνει ποτέ ο μεγάλος σούπερ σταρ, μπορεί να μην θεωρεί τον εαυτό του καν κωμικό, όμως ο Charlie Day στην καρδιά μου θα είναι για πάντα ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους του κόσμου κι η ιδιοφυΐα που βρίσκεται πίσω από την αγαπημένη μου σειρά. Ακόμη κι αν απλά εξαφανιστεί, θα συνεχίσω να ακούω τη φωνή του, να βλέπω τις υστερικές του γκριμάτσες και να χαμογελάω, κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κατόρθωμα της ζωής του, έστω κι αν δεν θα το μάθει ποτέ για να το εκτιμήσει.

Κεντρική Φωτογραφία: Rich Fury/Invision/AP