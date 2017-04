Ποιος σκότωσε τους δισεκατομμυριούχους Ινδιάνους;

Το 1897 ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά πετρέλαιο στα εδάφη τους. 20 χρόνια μετά πάνω από 60 μέλη της φυλής των Όσατζ, των πιο 'πλούσιων ερυθρόδερμων' του πλανήτη, όπως έγραφαν με φουλ μίσος οι εφημερίδες της εποχής, έβαψαν με το αίμα τους τα ίδια χώματα προκειμένου τα περίπου 400 εκ. δολάρια -που έπαιρνε ετησίως η φυλή- να καταλήξουν στα χέρια των λευκών κηδεμόνων τους.

Πρόκειται για μια σειρά στυγνών δολοφονιών (που έμειναν στην ιστορία ως 'Η βασιλεία του τρόμου' και ανάγκασαν τον J. Edgar Hoover να στείλει τον τοπ πράκτορά του για να τους διαλευκάνει) οι οποίοι έρχονται ξανά στην επικαιρότητα μέσω του εξαιρετικού βιβλίου 'Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI' του David Grann,αρθρογράφου του New Yorker, που μόλις κυκλοφόρησε.

Μια εντελώς only in America ιστορία φόνου, προδοσίας, ρατσισμού, απληστίας -αλλά και ηρωισμού, στα πλαίσια της πενταετούς έρευνας της οποίας ο έγκριτος συγγραφέας του Lost City of Z (που μόλις έγινε ταινία, όπως και όλα σχεδόν τα υπέροχα άρθρα του) παραλίγο κυριολεκτικά να χάσει το μυαλό του.

"Αυτό είναι το πιο κοντά στο κακό έχω έρθει στην καριέρα μου. Πέρασα τόσο χρόνο αντικρίζοντας το στα μάτια που δεν μπορούσα να μην επηρεαστώ. Αλλά συνέχισα. Στόχος μου να δώσω επιτέλους φωνή στα θύματα αυτής της τραγωδίας".

Ο λόγος; Ότι ακόμη και αυτός, παρόλο την εμπειρία του (για το Lost City of Z, πχ. πέρασε χρόνια στον Αμαζόνιο) δεν περίμενε αυτό που θα αντίκριζε όταν έφθανε για πρώτη φορά στην Οκλαχόμα και έψαχνε το θέμα λίγο παραπάνω.

Εκεί που ο πλούτος έχει μεν πλέον εξαφανιστεί, με τους Ινδιάνους να ζουν σε άθλιες συνθήκες, αλλά το φάντασμα των συγκεκριμένων άλυτων εγκλημάτων και της τρομακτικής αυτής αδικίας πλανάται ακόμη πάνω από τους απόγονους των δολοφονημένων και των δολοφόνων, που συνεχίζουν να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο.

Όλα ξεκίνησαν όταν, ξαφνικά, κυριολεκτικά σε μια νύχτα, βρέθηκαν τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου κάτω από τον κατακλυσμό των -περίπου 2.500- φτωχών Ινδιάνων Όσατζ. Οι οποίοι, ωστόσο, στην αρχική συμφωνία με την κυβέρνηση, όταν τους έδωσαν αυτή τη φαινομενικά άχρηστη γη, είχαν φροντίσει παραδόξως να κρατήσουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Αυτό σήμαινε ότι, από την μια μέρα στην άλλη, μετατράπηκαν στην πιο πλούσια φυλή ή κάστα ανθρώπων όλου του πλανήτη. Προσελκύοντας, νομοτελειακά, στρατιές από κατακάθια (μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες δικηγόρους) που ήρθαν με στόχο πρώτα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους (σ.σ. και την κηδεμονία τους, όπως όριζε ο νόμος τότε) και μετά να τους κατασπαράξουν.

"Η νομοθεσία της εποχής ήταν εντελώς ρατσιστική. Αν ήσουν καθαρόαιμος Όσατζ, θεωρούσε ότι είσαι ανίκανος να διαχειριστείς τα χρήματά σου, οπότε σου όριζε ένα λευκό κηδεμόνα για να σου ορίζει πως να τα ξοδέψεις".

Οι φόνοι ξεκίνησαν λίγο μετά. Κάποιοι από αυτούς δηλητηριάστηκαν (κυρίως γυναίκες, δια χειρός των λευκών αντρών τους), κάποιοι αντιτάχθηκαν με δυναμίτες που έπεσαν στο σαλόνι του σπιτιού τους, άλλοι οδηγήθηκαν στους τριγύρω λόφους και πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ ή πετάχθηκαν έξω από κινούμενα τρένα.

Ολόκληρες οικογένειες κυριολεκτικά ξεκληρίστηκαν, με το νόμο της περιοχής να μην δείχνει καμία διάθεση να κάνει κάτι, πριν ο πραγματιστής J. Edgar Hoover, που έβλεπε ότι όλο αυτό θα επηρεάσει δυσμενώς την καριέρα του, έστειλε τον τοπ πρακτορά του, τον άμεμπτου ηθικής Tom White (βλέπε αριστερά στη φωτό), προκειμένου να σταματήσει το μακελειό. Κάτι που οδήγησε τελικά στην δημιουργία του FBI για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους υποθέσεις.

Βέβαια ακόμη και αυτός, που πραγματικά ήταν μια ηρωική φιγούρα βγαλμένη από την μυθολογία της Άγριας Δύσης, σαν τους ρόλους που έπαιζαν οι Gary Cooper και Henry Fonda, δεν κατάφερε να φέρει τους ενόχους στη δικαιοσύνη.

Για την ακρίβεια δεν το προσπάθησε καν, αφού ήταν σίγουρος ότι ποτέ δεν πρόκειται να καταδικάζονταν από λευκούς ενόρκους. Οπότε κατέληξε απλώς στο να αλλάξει τη νομοθεσία, απαγορεύοντας σε λευκούς (συζύγους ή άλλους συγγενείς) να κληρονομούν τα δικαιώματα των Όσατζ.

"Ο Tom White δεν ήταν κάποιος υπεράνθρωπος ντετέκτιβ. Απλώς κάποιος που, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε τότε, σε μια εποχή ανομίας στην οποία ήταν πολύ εύκολο να επηρεάσεις την δικαιοσύνη προς το μέρος σου, νοιάζονταν πραγματικά για την υπόθεση".

Επίσης, όπως συμβαίνει σε κάθε καλή ιστορία (αλλά σπάνια στην πραγματικότητα), στην υπόθεση παίζει και όντως ένας αρχικακός επιπέδου Daniel Day-Lewis στο There Will Be Blood. Συγκεκριμένα ο William Hale (βλέπε φωτό παρακάτω), με το παρατσούκλι 'Ο βασιλιάς των λόφων', που έφτασε στην περιοχή με μοναδική περιουσία τα κουρέλια που φορούσε και ένα ετοιμοθάνατο άλογο και κατάφερε, μέσα σε λίγα χρόνια, να μετατραπεί στον πιο ισχυρό άντρα της περιοχής που απαιτούσε από όλους να τον αποκαλούν 'O Αιδεσιμότατος'. Εκείνος θεωρείται υπεύθυνος για πολλούς από τους φόνους, αλλά τελικά καταδικάστηκε μόνο για ένα, περνώντας μόλις 18 χρόνια στη φυλακή.

Το συγκεκριμένο βιβλίο, που προφανώς και προσεχώς θα γίνει ταινία (με επικρατέστερους να το αναλάβουν τους Scorcese, DiCaprio και De Niro), καταφέρνει πραγματικά να ρίξει για πρώτη φορά σε μια ξεχασμένη υπόθεση. Σε μια τεράστια αδικία που ναι μεν καταγράφηκε, αλλά ποτέ δεν εξιχνιάστηκε.

Οι Όσατζ δεν ξέχασαν ποτέ τι συνέβη. Αλλά η υπόλοιπη χώρα απλώς αποφάσισε να το διαγράψει από τη μνήμη της

Επίσης, παρόλο που συνέβη πάνω από έναν αιώνα πριν, η συγκεκριμένη ιστορία παραμένει φουλ επίκαιρη. Ειδικά αν βάλεις στο νου την ευκολία με την οποία ο Trump διέταξε να χτιστεί πετρελαιαγωγός μέσα από τα εδάφη των Ινδιάνων. Αποδεικνύοντας ότι η αντιμετώπιση που έχουν, ότι δηλαδή τους χαρίστηκε ότι έχουν, δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια.

ΥΓ. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι τάφοι των θυμάτων στολίζονται καθημερινά με λουλούδια από τους συγγενείς του. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσα ήταν τα θύματα αυτής της παραλίγο γενοκτονίας.