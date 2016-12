MEGA ή AΝΤ1;

Θα μπορούσε εναλλακτικά να το ονομάσουμε και το δίλημμα ανάμεσα στο νούμερο 4 και το νούμερο 5 στο τηλεκοντρόλ των περισσότερων σπιτιών σε αυτή τη χώρα. Αλλά όχι. Τα ονόματα των δύο αυτών καναλιών είναι τόσο συνυφασμένα με την ιδιωτική τηλεόραση και την ψυχαγωγία μας εδώ και 20τόσα χρόνια που κάθε φορά που λες το όνομά τους, πρέπει να το φωνάζεις.

Mega ο Μάνος Χωριανόπουλος

Αναγκαστικά η σύγκριση πρέπει να γίνει με βάση το παρελθόν, αφού σήμερα, δεν είναι πολύ εύκολο να παρακολουθεί κανείς ελληνική τηλεόραση. Για να μη χαθούμε, το κρας τεστ μου, περιλαμβάνει τρεις πολύ βασικές κατηγορίες με σοβαρότερη όλων τα Μίκι Μάου.

*Αθλητικά: Δεν υπάρχει σύγκριση. Αν και είχα καταναλώσει αμέτρητα πακέτα μπισκότα, τα πρωινά του Σαββάτου, βλέποντας «Σούπερ Σάββατο», όταν σκέφτομαι αθλητικές εκπομπές, δύο μου έρχονται στο μυαλό. Οι εκπομπές και οι μεταδόσεις για το Champions League και το θρυλικό «Λεπτό προς Λεπτό». Και τα δύο στο Mega.

*Σειρές: Στις σειρές έχουμε ισοπαλία, με τα σπόρια να τα δίνω στον ΑΝΤ1. Απαράδεκτοι, Αυθαίρετοι και Είμαστε στον Αέρα από τη μια. Δόγγανος, Ακάλυπτος και της Ελλάδος τα παιδιά από την άλλη.

*Μίκι Μάου(ς): Στα Μίκι Μάου, με Τρανσφόρμερς και Τζι άι Τζο, το Mega κέρδιζε από τα αποδυτήρια.

Αν συνυπολογίσουμε ότι στα σόου κερδίζει το Mega, στα δελτία ειδήσεων ο ANT1 (και ας λένε οι θεαματικότητες ό,τι θέλουν) και ότι κάθε κανάλι έχει το «Μάικ το Φασολάκη» του, ψηφίζω Mega.

Ant1 ο Πάνος Κοκκίνης

Μετά από τόσα χρόνια στην δουλειά καταλήγεις να μην κοιτάς κανάλια ή μεμονωμένα προγράμματα, αλλά ανθρώπους. Και τα παιδιά του Ant1 (Φαίη, Κώστας, Κατερίνα) είναι -κατά γενική ομολογία- διαμάντια. Ή τουλάχιστον με αυτούς έχω αναπτύξει πιο στενή προσωπική σχέση από τους αντίστοιχους οποιαδήποτε άλλου καναλιού. Οπότε, με «βαριά» καρδιά, αναγκάζομαι να μην διαλέξω το κανάλι του Παπακαλιάτη, της Αναστασίας, του Λόγω Τιμής και του Παρά Πέντε . Όλες σειρές που έβλεπα με φανατίλα. Αν και, αν θέλω να είμαι εντελώς ειλικρινής, οφείλω να παραδεχτώ ότι έχω ξοδέψει εκατοντάδες «εργατοώρες» περισσότερες στον Ant1. Είτε μιλάμε για τον πρωινό του, την εποχή που η Μενεγάκη ήταν η Μενεγάκη και εγώ φοιτητής. Είτε για τα ριαλιτί του (Big Brother, όλα ανελλιπώς τα Fame Story, Next top Model, Dancing with the Stars). Τέλος, δεν ξεχνώ ότι εδώ γνώρισα μερικούς από τους καλύτερους μου φίλους, αυτούς που περιμένω πως και πως να μεγαλώσει η κόρη μου για να της τους συστήσω, όπως τον Ακάλυπτο, τον σμήναρχο Κάκαλο, τον Λούη του Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά και τα παιδιά από τα Εγκλήματα.

Mega η Ρομίνα Δερβεντλή

Ή αλλιώς το κανάλι με τα πιο απαλά, πιο βαθιά και ζεστά χρώματα. Για κάποιο λόγο ανεξήγητο, μικρή φανταζόμουν το Mega σαν έναν καλό κύριο, έναν καθηγητή που πάντα μιλάει γλυκά και συμβουλεύει πάντα σωστά. Ενώ ο ΑΝΤ1 ήταν ο σνομπ συμμαθητής που νομίζει ότι επειδή φοράει ακριβά ρούχα, είναι και καλύτερος από εσένα. Η γνώμη μου ακόμα παραμένει η ίδια- πλην τις παρομοιώσεις. Ο ΑΝΤ1 -τουλάχιστον στα δικά μου μάτια- από τις εποχές της Κορομηλά μέχρι το Dancing αντιπροσώπευε την λάμψη, το χρήμα και την χλιδή. Kαι είχε μια αδυναμία στα realities και μια μικρή κλίση στις λεγόμενες "μεσημεριανές' εκπομπές. Ενώ το Mega στάθηκε βράχος ηθικής στη μόδα -και στο εύκολο κέρδος- των σκληρών realities. Δεν πρόβαλε ποτέ εκπομπή με μυρωδιά κουτσομπολίστικη. Και παρόλο που εννοείται ότι έχω ξενυχτίσει για το X-Factor, έχω απολαύσει τους τσακωμούς του Μικρούτσικου και έχω κιτρινίσει μαζί με την Τατιάνα, πάντα το νούμερο 4 θα πατάω πρώτο μόλις ανοίξω την τηλεόραση.

Υ.Γ. Το εναλλακτικό κείμενο μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει με μία μόνο λέξη. Απαράδεκτοι.

Μέγκα τσάνελε ο Στέφανος Τριαντάφυλλος

Έχω συνδέσει το mega με Απαράδεκτες Τετάρτες με Τρεις Χαριτες, με Αυθαίρετους, με ειδήσεις με τον Χατζηνικολάου, με Ζουγανέλη, με Τρανσφόρμερς, με Ρουκ-Ζουκ και τα τηλεπαιχνίδια του Μπονάτσου. Πάντα μου έβγαζε κάτι καλό. Αντίθετα τον ΑΝΤ1 τον έχω συνδυάσει με reality, με Τατιάνα και Χάρη Ρώμα. Με Νιλ Σεντάκα, Πολ Άνκα και Μαστοράκη. Οχι καλή φάση γενικά. Νομίζω οτι δεν τίθεται θέμα , εκτός αν βρεθεί έστω κι ένας που να έχει το mega στο 5 και τον ant1 στο 4.

ANT1 ο Χρήστος Χατζηιωάννου

Είναι η ιστορία της γκόμενας που αγάπησες, σε πρόδωσε και την ξέχασες. Την ώρα που μία άλλη ήταν πάντα εκεί για εσένα κι έφτασες 30 χρονών για να το καταλάβεις. Κάπως έτσι και η σχέση μου με τα δύο κανάλια. Υπήρξε μία τετραετία που το πάθος με το MEGA ήταν μεγάλο. Ο τηλεοπτικός μου κόσμος ξεκίναγε και τελείωνε τη Δευτέρα το βράδυ. Την ημέρα που έλεγα ότι πρέπει τα υπόλοιπα κανάλια να μην έχουν καν πρόγραμμα. Την ημέρα που με έκανε να αγαπήσω το home entertainment. Την ημέρα που θα λεγόταν άνετα Παπακαλιατιάδα αντί για Δευτέρα. Αλλά το πάθος πέρασε. Ο Χριστόφορος σταμάτησε να γράφει, ο ΠΑΟ σταμάτησε να παίζει Τσου Λου και το Πρωινό του Mega έπαψε να με θέλγει.

Και τότε ήταν που συνειδητοποίησα τι έβλεπα κάθε μεσημέρι με το που γύρναγα από το σχολείο. Σκέφτηκα ότι ενάμιση χρόνο σε αυτό το site έχω αποθεώσει μόνο δύο ανθρώπους. Τον Ζάχο Δόγκανο και τον Ακάλυπτο. Ναι, ωραία είχα περάσει και με τους άλλους αλλά αν έπρεπε να διαλέξω ένα ηθοποιό και δύο τηλεοπτικές σειρές θα έβλεπα τον Γιάννη Μπέζο ξανά, ξανά και ξανά στης Ελλάδος τα Παιδιά και το Εκείνες κι Εγώ.

Δεν θα πω σαν τον Πάνο με ποιους από τα δύο κανάλια έχω καλύτερη σχέση γιατί έχω αγαπημένα πρόσωπα και από τα δύο. Αγάπες είναι αυτές. Έρχονται, φεύγουν και ξανάρχονται.

ANT1 ο Μάνος Μίχαλος

Πριν δέκα χρόνια όχι απλώς θα έλεγα Mega, αλλά θα μπορούσα να παίξω τη μουσική από το παλιό σήμα του στις αρχές του 90'. Σημαντική σημείωση: είμαι παντελώς άσχετος στο να παίζω μουσική, αλλά θέλω να υπογραμμίσω την έμπνευση από τις μεγκαλίσιους αναμνήσεις που έχω από το κανάλι με τη φανέλα Νο4. Απαράδεκτοι, Είσαι το ταίρι μου, τα Άπαντα του Παπακαλιάτη, Αυθαίρετοι, μέχρι και το Εκμέκ Παγωτό έβλεπα, ενώ δεν χρειάζεται να μιλήσω για το Ρετιρέ. Όμως τα χρόνια πέρασαν και νιώθω ότι το Mega δεν ακολούθησε τις τηλεοπτικές ορέξεις μου, συν του ότι με μπέρδεψε πολιτικά και ενημερωτικά σε διάφορα πράγματα. Πήγε να με κερδίσει πάλι με την εξαιρετική κίνηση του να φτιάξω το πρόγραμμά του, όπως το θέλω εγώ, αλλά πιο πολύ με πήραν τα ζουμιά, επειδή ρε πούστη μεγαλώνουμε.

Την ίδια ώρα ο ΑΝΤ1 έπιασε το νόημα ότι η τηλεόραση πάνω απ' όλα είναι ψυχαγωγία, δηλαδή Entertainment και τα τελευταία χρόνια χορεύει, τραγουδάει, κάνει μιμήσεις, κάνει βραδινά talk shows, πειραματίζεται με τον Ρουβά παρουσιαστή, με τη Ζέτα παρουσιάστρια (δεν ήταν πείραμα; καλά, ναι), γενικώς καταλαβαίνει ότι πρέπει να το πάει αλλιώς, για να συνεχίσει να εκπαιδεύει το κοινό του με νέα πράγματα. Και μαζί με Ακάλυπτο (βασικά Παρτσαλάκη σαν οδοντίατρο) και της Ελλάδας τα παιδιά έχω κι από εκεί τόσα να θυμάμαι. Άσε, που μου τώρα θυμήθηκα ότι κάποτε, πολύ παλιά έδειχνε Α1 μπάσκετ ο ΑΝΤ1. Τι να λέμε τώρα...

To Mega στο 4 o Θοδωρής Δημητρόπουλος

Εφόσον δεν βλέπω τηλεόραση πλέον παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις (καμιά Eurovision, καμιά μπάλα) που όμως και πάλι αφορούν περισσότερο ομαδικές συγκεντρώσεις κι όχι alone time με εσένα και το κανάλι (σου), η όποια σύνδεσή μου με κανάλια πηγαίνει πίσω στα χρόνια που μεγάλωνα και καθόμουν τα βράδια ξύπνιος πιο αργά από όσο με άφηναν και ξέκλεβα χρόνο ανάμεσα στο 'διάβασμα' για να κάνω zapping. Το Mega ήταν το κανάλι που μου σύστησε τον Μπράντον και τη Μπρέντα, τα δίδυμα από τη Μινεσότα στο μουράτο νέο τους σχολείο στη λαμπερή Καλιφόρνια με τον διασημότερο ταχυδρομικό κώδικα του κόσμου. Στο Mega είδα τον Βαζέχα να βάζει γκολ στο Άμστερνταμ. Εκείνο είχε τότε το πακέτο της Ντίσνεϊ με όσα αυτό κουβάλαγε μαζί του. (Γενιά Λυκούργου Και Καρολίνας alert.) Εκείνο μας πήγαινε κάθε βδομάδα βόλτες στην Αδάμαντος 4. Καθαρά τα πράγματα, αλλά γενικότερα αυτό το δίλημμα λήγει στην απάντηση και μόνο της ερώτησης: "Ποιο από τα δύο είχε τους Απαράδεκτους;"

Ant1 νούμερο 1 η Έλενα Μπουζαλά

Παλιά έβλεπα πιο πολύ Mega για τα περισσότερα σήριαλ που αναφέρατε όλοι, αλλά και για τους Νίκο Χατζηνικολάου, Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Αλέξη Σπυρόπουλο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Συνεχίζω να βλέπω ειδήσεις στο μεγάλο κανάλι, αλλά και όποτε έχει Μαρία Χούκλη στον Ant1. Μου αρέσει και ο Γιώργος Λιάγκας, νομίζω ότι έχει πολύ πλάκα. Διαλέγω Ant1 για το “Όλα Μπάχαλο” που είναι πλέον η αγαπημένη μου εκπομπή, αλλά και για Πέτρο Κωστόπουλο. Γελάω πολύ με Θέμο και στο “Βράδυ” αν δεν με ενδιαφέρουν οι καλεσμένοι κοιτάω τι φοράνε. Όπως και όσα φορούσε η Ζέτα στο “Dancing With The Stars”. A, και για Μιχάλη Τσώχο στο Europa League.

ANT1 η Ιωάννα Μαμάη

Δύσκολο το δίλημμα καθώς και στα δύο κανάλια έχουν παιχτεί σειρές που κάποιες καθόμαστε και τις βλέπουμε μανιωδώς για 200η φορά και κάποιες παρακαλούμε να τις ξαναβάλουν. Όπως θα επιλέξω ΑΝΤ1 τόσο για τις παραγωγές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια (βλέπε Dancing With The Stars) αλλά και για σειρές όπως τα αξεπέραστα "Εγκλήματα".

Ακόμα και το πιο πρόσφατο σόου, το "Your Face Sounds Familiar" θα καθίσω να το δω το βράδυ της Κυριακής καθώς θα τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι κριτές έχουν πολύ διάθεση για χιούμορ και οι μεταμφιέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν πολύ γέλιο (βλέπε Κρατερό Κατσούλη ως Ρίτα Σακελλαρίου).

ANT1 o Ηλίας Αναστασιάδης

Αυτό είναι το πρώτο δίλημμα που με απασχόλησε overnight μετά την ανάθεση. Θα είμαι πολύ σφιχτός, δηλαδή προσεκτικός στην τοποθέτησή μου. Όλοι ξέρουμε τι είναι το MEGA. Αθροιστικά, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, είχε τα κορυφαία σήριαλ, από το Εκμεκ Παγωτό του Μίχαλου μέχρι την Αναστασία για όποιον την έβλεπε ή μέχρι τους Παπακαλιάτηδες, ομοίως. Και φυσικά, το Ρετιρέ, οι Απαράδεκτοι και οι Αυθαίρετοι να είναι μια winning τριπλέτα που κερδίζει όποια κι αν βάλεις δίπλα της, από οποιοδήποτε κανάλι του κόσμου. Αλλά θα πάω με τον ΑΝΤ1.

Για τους Μεν και τους Δεν. Για τον Ακάλυπτο. Για το κλάμα του Σταύρου Τσώχου. Για το 3,2,1, ΑΝΤ1. Γιατί σήμερα, σε μια φάση τηλε-κρίση άνευ προηγουμένου, προσπαθεί. Γιατί έχει ένα αξιοπρεπές δελτίο ειδήσεων και όχι το πιο αμφιλεγόμενο (sic) στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Γιατί νιώθω όλα όσα περίεγραψε η Ρομίνα για τα δύο κανάλια, ακριβώς ανάποδα.

ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΕΛΟΣ: ANT1 με 60%

Σίγουρα πριν λίγα χρόνια το αποτέλεσμα θα ήταν μεγαλύτερο ντέρμπι, αν όχι διαφορετικό. Όπως και να 'χει, αυτή είναι η ετυμηγορία των συντακτών του ONEMAN. Σειρά σου...

