Οι 43 κανόνες της Premier League

Χάιμπουρι, Βίνι Τζόουνς, Νιουκάστλ-Σάντερλαντ, Άνφιλντ, Άγγλοι σπίκερ, απίθανα αποτελέσματα, το μπουφάν του Βενγκέρ, η Boxing Day, ο Μουρίνιο, η Premier League, η Premier League, η Premier League.

Αυτοί είναι οι κανόνες της πριν τη μεγάλη, πρώτη σέντρα του Σαββάτου:

Το πρωτάθλημα που υπάρχουν χρήματα για όλους.

Premier League είναι αυτό που στην μετάδοση ακούς όλα τα ονόματα των ξένων λάθος (Ανέλκα, Ντρόγκμπα κτλ).

Η πρώτη αγωνιστική της Premier League είναι η επίσημη πρεμιέρα της ποδοσφαιρικής σεζόν. Οι άλλοι δεν έχουν σημασία.

Την πρεμιέρα θα την δεις ιδανικά στις διακοπές σου. Ακόμα καλύτερα, θα την δεις σε κάποιο νησί, μαζί με Άγγλους και μπύρα μέχρι να σου βγει από τη μύτη. Όχι, δεν θα πας για μπάνιο στις 9 Αυγούστου

Η Premier League είναι ο παράδειστος των τοπικών παραδοσιακών ντέρμπι. Όχι, το Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι, ΔΕΝ είναι ντέρμπι.

No one does trash journalism like the British.

Το μπουφάν του Βενγκέρ.

Οι γκέλες των μεγάλων από το πουθενά.

Ο φίλος που έχεις και πάντα σου λέει πως είναι το πρωτάθλημα των άμπαλων.

Το Hey Jude στα ματς της Σίτι.

Το γκολ του Αγουέρο. Η στιγμή που η Σίτι προσέφερε επιτέλους κάτι στο ποδόσφαιρο.

Ο Σαμ Αλαρντάις θα κερδίσει και φέτος την ομάδα σου.

Premier League ήταν το Χάιμπουρι. Πλέον είναι το Ολντ Τράφορντ, το Γκούντισον και το Άνφιλντ.

Η Premier League είναι το πρωτάθλημα όπου η μάχη για την παραμονή στην κατηγορία είναι το ίδιο συναρπαστική με την κατάκτηση του τίτλου.

Γιατί σποτάκι σαν αυτό δεν θα δεις ΠΟΥΘΕΝΑ.

Μόνο στην Premier League μπορεί η άτιτλη Στόουκ να ρίξει 6 γκολ στην Λίβερπουλ, στο αντίο του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή στην ιστορία των Reds. Come on Potters!

Πρώτο στοίχημα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Premier League είναι το πρωτάθλημα που φέτος τον τίτλο ίσως διεκδικήσουν ακόμη και 5-6 ομάδες.

Η Λίβερπουλ δεν παίρνει πρωτάθλημα.

Η Άρσεναλ θα παίξει την καλύτερη μπάλα, όταν όλα θα έχουν κριθεί.

Υπάρχει μόνο ένας βασιλιάς, όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο βασιλιάς Έρικ.

Τη λατρεύαμε ακόμη και την εποχή των καμινάδων.

Αν δεν υπήρχε Premier League, θα υπήρχε το υπερηχητικό Σούπερ Σάββατο στον ΑΝΤ1;

Τα παλιά τα δίχτυα, τα όρθια και κοφτά. Εκεί που πραγματικά ξεκουραζόταν η μπάλα.

Χωρίς Μίντλεσμπρο και Σέφιλντ Γουένσντεϊ, η λίγκα πάσχει αμυδρά.

"Ποιοι Άγγλοι μωρέ, αυτοί δεν έχουν συνθήματα, αυτοί κάνουν την πιο βαρετή κερκίδα". Καλά, δες καμιά σαπουνόπερα.

Πες μου σε ποιο άλλο πρωτάθλημα θα έκανε καριέρα ο Gary McAllister;

Αυτός ο βόμβος με τα πανηγύρια των οπαδών των φιλοξενούμενων κάθε που σκοράρει η ομάδα τους. Αυτή η ιαχή.

Η Boxing Day είναι ο καλύτερος λόγος για να περιμένεις τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η ντρίπλα του Μπέργκαμπ στον Νταμπίζα έχει στιγματίσει για πάντα τον Έλληνα αμυντικό.

Ό,τι και να συμβεί, η Άρσεναλ θα τερματίσει τέταρτη.

Κάθε χρόνο ένας Λατινοαμερικάνος θα αποκτηθεί με περγαμηνές από μια αγγλική ομάδα, θα απογοητεύσει και τελικά οι αγγλικές εφημερίδες θα κάνουν αστεία λογοπαίγνια με το όνομά του.

Πρέμιερ Λιγκ είναι οι χειρονομίες και τα μπινελίκια στον παίκτη που πάει στο κόρνερ.

Μην χάνεις ποτέ τα ντέρμπι Νιούκαστλ-Σάντερλαντ.

Μη φοβητείτε, πείτε το. Αυτό είναι το πιο δίκαιο πρωτάθλημα του κόσμου.

14.45

Περισσότερο ενδιαφέρον κι από ένα ντέρμπι έχει η κόντρα δηλώσεων των προπονητών πριν από αυτό. Ειδικά όταν συμμετέχει ο Μουρίνιο.

Οι γιορτές. Μπάλα την Boxing Day και την πρωτοχρονιά σημαίνει λιγότερες αυτοκτονίες παγκοσμίως.

Πάντα μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή θα κάνει απίστευτο ντεμαράζ τις τελευταίες 15 αγωνιστικές και θα σωθεί.

Μόνο που σε αντίθεση με την Ελλάδα, αυτό το ντεμαράζ θα είναι πραγματικό.

Πρέμιερ Λιγκ είναι να ξέρεις πόσο μισητό γήπεδο είναι το Μπριτάνια.

Κάθε πόντος που κερδίζει η ομάδα του Χάρι Ρέντναπ είναι μια ήττα για το ποδόσφαιρο.

Στην Premier League πρωταγωνιστούν οι πιο σκληροί αμυντικοί. Βίνι Τζόουνς, τι να λέμε τώρα.