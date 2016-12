Οι 47 κανόνες του χαμόγελου

Φαρδύ, λαμπερό, υπαινικτικό, πονηρό, ένοχο, αθώο, άβολο, αμήχανο, θριαμβευτικό, ειρωνικό, σεμνό, υπεροπτικό. Η λίστα των επιθετικών προσδιορισμών που μπορούν να συνοδεύσουν ένα χαμόγελο είναι ανεξάντλητη. Γιατί, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κατάσταση, συναίσθημα ή σκέψη που να μην μπορεί να αποτυπωθεί ανάγλυφα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου όταν οι μύες γύρω απ' τα χείλη του τραβιούνται για να σχηματίσουν την πιο διαχρονική και αναγνωρίσιμη facial expression.

Στην πραγματικότητα, αυτός θα μπορούσε να είναι ο πρώτος, άγραφος κανόνας του χαμόγελου: Όταν έχεις κάτι να πεις, αλλά δεν ξέρεις πώς να το εκφράσεις, χαμογέλα με νόημα. Θα καταλάβουν ακριβώς τι θέλεις να πεις. Παρακάτω ακολουθούν άλλοι 47 που - εννοείται - γράφτηκαν με ένα ακόμα χαμόγελο στα χείλη. Αυτό της ικανοποίησης.

> Το χαμόγελο είναι το πιο πολύτιμο δωρεάν δώρο που μπορείς να κάνεις σε κάποιον.

> Όλοι έχουμε χαμογελάσει έχοντας ένα μικρό κομμάτι μαρούλι ανάμεσα στα μπροστινά μας δόντια.

> Άνθρωπο που δεν χαμογελάει να τον φοβάσαι.

> 'Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό'.

> Αν δεν αφήσεις τον κόσμο να αλλάξει το χαμόγελό σου, το χαμόγελό σου θα αλλάξει τον κόσμο.

> Το επιδέξιο μισό χαμόγελο είναι το πιο δυνατό όπλο μιας γυναίκας.

> Η πιο αποστομωτική απάντηση σε μια προσβολή είναι ένα χαμόγελο.

> Κι όμως, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν χαμογελάσει ποτέ.

> Αν βρίσεις κάποιον χαμογελώντας δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί. Το πολύ - πολύ πολύ να σε δείρει χαμογελώντας.

> Κι όμως, δεν ταιριάζει σε όλους να είναι χαμογελαστοί.

> Το :) πρέπει να είναι το πιο διαδομένο emoticon στον κόσμο.

> Ένα χαμόγελο είναι σαν μία ασίστ: κάνει χαρούμενους (τουλάχιστον) δύο ανθρώπους.

> Το ειρωνικό χαμόγελο είναι το καλύτερο.

> Σαν το χαμόγελο της Τζοκόντα δεν έχει.

> Το χαμόγελο είναι το παγκόσμιο σήμα "Έλα να μου μιλήσεις" σε ένα μπαρ.

> Αν υπήρχε πρέσβης του χαμόγελου, αυτός θα ήταν σίγουρα ο Τζόκερ.

> Τζόκερ Νίκολσον > Τζόκερ Λέτζερ > Όλοι οι υπόλοιποι Τζόκερ.

> “Carry on smiling and the world will smile with you”, που λέγανε κι οι Ace of Base.

> Το χαμόγελο είναι το ομορφότερο πράγμα που μπορείς να φορέσεις.

> Και το δεύτερο καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις με τα χείλη σου.

> Μη μετανιώσεις για όσα σε έκαναν να χαμογελάσεις.

> Το χαμόγελο του παιδιού σου είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει και να τελειώσει μια - κατά τα άλλα απαίσια - μέρα.

> Είναι μεγάλο ταλέντο το να λες στον άλλο “Όχι” χαμογελώντας. Ρώτα και τους Ταΐλανδούς που το έχουν αναδείξει σε επιστήμη.

> Το χαμόγελο δεν είναι αναγκαστικά προάγγελος ενός τρανταχτού γέλιου.

> Χαμόγελο + γερή χειραψία + σιδερωμένο πουκάμισο = Τρεις λόγοι παραπάνω για να πάρεις τη δουλειά.

> Χαμογέλα, θα περάσει και αυτό. Οι γιαγιάδες και τα ημερολογιάκια τοίχου ξέρουν τι λένε.

> Το χαμόγελο του Σάκη είναι το καλύτερο της πιάτσας. Αυτό οφείλουμε να του το παραδεχθούμε.

> Το λακκάκι στο μάγουλο είναι το ιδανικό αξεσουάρ ενός τέλειου 'δώρου από τον θεό' χαμόγελου.

> 'Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάμε'. Οι τοίχοι στα Αναφιώτικα ξέρουν τι λένε.

> Το ψεύτικο χαμόγελο είναι το πρώτο ψεύτικο που θα προσέξεις πάνω σε έναν άνθρωπο.

> Υπάρχουν πολλά είδη χαμόγελου: Το αμήχανο, το 'δεν κατάλαβα το αστείο σου', το 'κάνε μας τη χάρη', το 'είμαι ερωτευμένος'. Αυτό το τελευταίο, είναι το καλύτερο στην κατηγορία του. Προφανώς.

> Το πιο δυνατό χαμόγελο το σκάμε σε αυτόν που έχουμε να δούμε καιρό και πραγματικά μας έλειψε.

> 'Άμα ξαναγίνω νύφη, ξέρω να χαμογελώ' (σοφός λαός speaking).

> Ποτέ δεν θα εκτιμήσουμε με ακρίβεια πόσο καλό μπορεί να κάνει ένα απλό χαμόγελο (Μητέρα Τερέζα speaking).

> Χαμογέλα ακόμα και όταν μιλάς στο τηλέφωνο. Θα το καταλάβουν.

> Όταν χαμογελάς γίνεσαι κατά 10% πιο αξιόπιστος στα μάτια του συνομιλητή σου. Το λένε και οι έρευνες.

> Ε, ναι. Το κανονικό χαμόγελο συνοδεύεται από eye contact.

> Το οδοντιατρικό αξίωμα για ένα αστραφτερό χαμόγελο: Βούρτσισμα δύο φορές τη μέρα, από δύο λεπτά. Χωρίς πίεση στα δόντια και τα ούλα, χωρίς να αμελείς τα 'δυσπρόσιτα' σημεία.

> Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να αναγνωρίσεις ένα εγκάρδιο χαμόγελο είναι να προσέξεις το χρόνο εξάπλωσής του. Το πηγαίο χαμόγελο, σχηματίζεται και εξαπλώνεται στο πρόσωπο μέσα σε μισό δευτερόλεπτο. Το εκβιασμένο / κίβδηλο χαμόγελο χρειάζεται μόλις 1/10 του δευτερολέπτου.

> Ο δεύτερος πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να προσέξεις τα μάτια αυτού που χαμογελάει. Αν γύρω τους σχηματίζονται ρυτιδούλες, όλα καλά. Αν χαμογελάει μόνο με τα χείλη, μην τον πολυπιστέψεις. Στο χαμόγελο συμμετέχει ολόκληρο το πρόσωπο.

> Ο αισιόδοξος χαμογελάει για να ξεχάσει. Ο απαισιόδοξος ξεχνάει να χαμογελάσει.

> Το χαμόγελο είναι η ευτυχία που βρίσκεται πάντα κάτω απ' τη μύτη σου.

> Στους πιο χαλεπούς καιρούς, το χαμόγελο είναι επαναστατική πράξη.

> Χαμογελάει καλύτερα όποιος χαμογελάει πρώτος.

> Καμία άλλη καμπύλη δεν θα σε ισιώσει τόσο γρήγορα.