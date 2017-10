Ο Νίκος Σταυρακούδης μπορεί να δραπετεύσει από οποιοδήποτε κλειδωμένο δωμάτιο

Γιατί είναι όμορφο να μπαίνει ο Σεπτέμβρης γλυκά. Ξεκίνησαν οι πρόβες για το ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ στο Θέατρο Διάνα με παρέα εκλεκτή... https://youtu.be/be2ZHZuiC18

A post shared by Nikos Stavrakoudis (@nsstavrakoudis_) on Sep 3, 2017 at 6:35pm PDT