Τι θα βρούμε αν ανοίξουμε το ψυγείο σου, Σωτήρη Κοντιζά;

Toν βλέπεις να βαθμολογεί τα πιάτα των παικτών, με 'ψαρωτικό' ύφος και κοφτές προτάσεις και σκέφτεσαι όσα λάθη έχεις κάνει στην κουζίνα -συνολικά στη ζωή σου. Μέχρι που σου έρχεται να του ζητήσεις συγγνώμη. Ευτυχώς, υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που βγαίνει από το ρόλο του κριτή στο Master Chef και γίνεται ο φοβερός τύπος που -αποδεικνύεται- πως είναι. Περίμενε λίγο και θα δεις τι εννοώ.

Ο πτυχιούχος Οικονομικών, από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και υπάλληλος τραπέζης, αποφάσισε το 2005 να ακολουθήσει το πάθος του. Μαθήτευσε δίπλα στους καλύτερους, κέρδισε το δικό του χώρο στις κουζίνες και τώρα θα τον βρεις στο Νolan, το εστιατόριο που λειτουργεί υπό την εποπτεία του στο κέντρο της Αθήνας. Ρώτησα τον 'καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο Σεφ' για το 2016, διάκριση που κέρδισε σε διεθνή διαγωνισμό, τι άλλο κάνει πέραν του κριτή στο πρόγραμμα του Star. Μου απάντησε “είμαι και στο Nolan και τίποτα άλλο”. Στο αυθόρμητο “δηλαδή, δουλεύεις όλη την ημέρα, αλλά... τίποτα άλλο” γέλασε με τρόπο που καταλάβαινες πως βγαίνει από τη ψυχή του.

Του είπα “καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνεις” και σήμανα την έναρξη της διαδικασίας, που ήταν απολαυστική, γιατί αν μη τι άλλο, αυτός ο τύπος πέρα από αυθεντικός είναι και τίμιος!

Φοράς κάλτσες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε; Παπούτσια; Τι παπούτσια;

"Είμαι στο σπίτι. Δεν φοράω παπούτσια. Αν φοράς παπούτσια στο σπίτι, φλερτάρεις επικίνδυνα με την ‘παντόφλα’. Δεν φοράω ούτε κάλτσες. Έχει ζέστη".

Πώς ήσουν ως παιδί; Ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα, στο δημοτικό και ποιος ο αγαπημένος σου δάσκαλος; Εξήγησε και γιατί.

"Ως παιδί, είχα λίγα παραπάνω κιλά (έτρωγα 3-4 σουβλάκια αβίαστα), γελούσα πολύ, τρελαινόμουν για ηλεκτρονικά παιχνίδια και ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αγαπημένο μου μάθημα ήταν το 'Εμείς και ο Κόσμος' γιατί δεν ήταν καθόλου μονότονο και αγαπημένος μου δάσκαλος πρέπει να πω ότι ήταν ο κ. Δήμας από την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού διότι ενώ ήταν αρκετά αυστηρός, είχε παράλληλα ένα υποδόριο χιούμορ το οποίο με έκανε να γελάω πολύ (από μέσα μου εννοείται!)"

Αν ήσουν συστατικό του μουσακά ποιο θα ήσουν; Και γιατί;

"Θα ήμουν η μελιτζάνα. Υπάρχουν φορές που χρειάζομαι ξεπίκρισμα".

Πώς ξεκινάς μια συζήτηση, με άνθρωπο που βλέπεις για πρώτη φορά στη ζωή σου;

‘Καλησπέρα! Εγώ είμαι ο Σωτήρης!"

Σου προσφέρουν 1.000.000 ευρώ για να τραγουδήσεις ένα τραγούδι, λέξη προς λέξη, χωρίς να κάνεις λάθος. Ποιο θα πεις;

"STRIPPED από Depeche Mode ...let me hear you make decisions, without your television..."

Πες μας πέντε χρήσεις ενός γουδοχεριού, πέραν της προφανούς.

1. Πλάστης για μικρά ζυμαράκια

2. Μουσικό όργανο

3. Σφυρί

4. Φονικό όπλο

5. Σεξουαλικό βοήθημα

Αν το μολύβι #2 είναι το πιο διάσημο, γιατί παραμένει #2;

"Ξέρει κανείς τον Doug Pitt, τον μεγάλο αδελφό του Brad Pitt;"

Αν ανοίξουμε το ψυγείο σου, τι θα βρούμε;

"Τα πάντα! Έχω ένα παιδί 17 μηνών".

Πες μας την πιο τρελή δικαιολογία που βρήκες ποτέ, για να μην πας δουλειά.

"..μπαίνει, που λέτε, στο δωμάτιο ένα ρακούν.."

10+1: Από το 1 έως το 10, τι βαθμό θα μου έβαζες ως συνεντευξιαστή;

"Πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να βάλω.. 7 και εξηγούμαι. Ενώ διαχειριστήκατε με ακρίβεια, φαντασία και με δύσκολες τεχνικές τις πρώτες ύλες που σας δόθηκαν, στο τελικό αποτέλεσμα ένιωσα την απουσία της έντασης και του χαρακτήρα που ψάχνουμε σε αυτήν την φάση του διαγωνισμού. Ενδεχομένως, μια οξύτητα να πήγαινε τη συνέντευξη σε άλλο επίπεδο!

Για το ONEMAN είναι; Μισό λεπτό, μην τυπώσετε ακόμα γιατί έχω την εντύπωση ότι μου σκάει μια πολύ ενδιαφέρουσα επίγευση.. και ναι, είναι οξύτητα. Πρέπει να είναι lemongrass. Ναι ναι ναι πάααααρα πολύ ενδιαφέρον.. 10 10 10! Εξαιρετική συνέντευξη!"

(κεντρική φωτογραφία: Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου-Watkinson από το portfolio 'Η Νέα Γενιά Ελλήνων Σεφ')