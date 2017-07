Βρες το νησί από το σχήμα του στον χάρτη

Εβδομάδα με άρωμα ευρωπαϊκό η τρέχουσα και η προσοχή στρέφεται πάντα στους καινούργιους παίκτες. Στις μεταγραφές. And what about the coaches? Χάσι, Χιμένεθ, Στανόγεβιτς έχουν σαφώς περισσότερες παραστάσεις από Ουζουνίδη και Γρηγορίου...