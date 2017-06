Είσαι έτοιμος για μια πραγματική πρόκληση;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διακρίνεις έναν ήρωα. Τα λεξικά και το Internet είναι γεμάτα ορισμούς και τσιτάτα για τον ηρωισμό και τις πράξεις που ξεχωρίζουν. Αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι είναι ότι κανείς δεν γεννιέται ήρωας. Κανείς δεν έρχεται στον κόσμο έτοιμος να ηγηθεί, να εμπνεύσει, να γίνει πρότυπο. Κατά βάση, όλοι προσπαθούμε να την παλέψουμε με τα εμπόδια που βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο μας. Ο ήρωας ανάμεσά μας είναι αυτός ο οποίος δεν θα διστάσει μπροστά στα εμπόδια. Θα τρέξει πρώτος, θα τα υπερπηδήσει και θα τρέξει αμέσως να αναζητήσει τα εμπόδια. Κι είναι αρκετά ταλαντούχος, αρκετά γενναίος και υπερβολικά ξεροκέφαλος, θα συνεχίσει να ξεπερνά εμπόδια μέχρι να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Ή στο All Star Game του NBA - στην κορυφή του κόσμου μέσα στον οποίο εκείνος επέλεξε να ζει.

Από αυτήν την άποψη, η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι η πρώτη genuine ηρωική ιστορία της εποχής μας. Η ιστορία ενός ανθρώπου και μιας οικογένειας που ξεκίνησε από πού μακριά, αντιμετώπισε δυσκολίες και προκλήσεις που κανένας δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει στην εποχή μας και βγήκε όχι απλώς νικητής, αλλά θριαμβευτής. Και αυτές τις μέρες είναι εδώ, ανάμεσά μας, για να δώσει σε όλους την ευκαιρία να γίνουν οι ήρωες της ημέρας.

Αυτές τις μέρες, λοιπόν, έχεις κι εσύ την ευκαιρία να ανακαλύψεις τον ήρωα μέσα σου και να τον κατεβάσεις στο παρκέ για έναν αγώνα με τον Γιάννη Αντεντοκούνμπο, που διοργανώνει το Eurohoops.net, μπροστά σε 20.000 θεατές. Η πρόκληση είναι ανοιχτή και σε περιμένει στην πλατφόρμα “Be the Hero You are” έως τις 21 Ιουνίου. Διάλεξε την κατηγορία που σε ιντριγκάρει, θέσε τον στόχο σου, κράτα μας ενήμερους για την πρόοδό σου με φωτογραφίες και deadlines και μπορεί να να είσαι εσύ ένας από τους δύο νικητές που θα κερδίσουν έναν αγώνα μπάσκετ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρέα με έναν φίλο τους, στα Antetokounbros Games που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μαθαίνει μπάνιο ο Γιώργος Μυλωνάς

Και γενικώς, μη λες ποτέ “Όχι” στις προκλήσεις. Η ζωή παραείναι νορμάλ και προβλέψιμη χωρίς αυτές. Δεν είναι ανάγκη να βάλεις στόχο τη συμμετοχή στο All Star Game του NBA, ακόμα κι ένα ταπεινό, καθημερινό challenge θα την κάνει τη δουλειά. Σε μας, τουλάχιστον, δούλεψε.

Τον Οκτώβριο ξεκίνησα να πηγαίνω κολυμβητήριο. Όχι τόσο για να γυμναστώ όσο για να μάθω τα βασικά, αφού τα μεγαλύτερα μου κατορθώματα στο νερό έχουν επιτευχθεί, ενώ φορούσα μπρατσάκια. Οι πρώτες μου μέρες στο κολυμβητήριο ξεπέρασαν τα όρια του τραγελαφικού. Έξι μήνες μετά την πρώτη μου βουτιά στην πισίνα στο Γουδί, δηλώνω πως ξέρω τα βασικά. Βέβαια, έχω μια δικλείδα ασφαλείας. Τα διαχωριστικά των διαδρομών, από τα οποία πιάνομαι κάθε φορά που κουράζομαι ή νομίζω ότι παθαίνω κράμπα. Το θέμα είναι τι θα γίνει το καλοκαίρι στη θάλασσα που δεν θα έχω από πού να κρατηθώ.

Προσποιείται πως κάνει δίαιτα ο Πάνος Κοκκίνης

Είναι πραγματικά δύσκολο να δείχνω απορία κάθε φορά που με ρωτάει η γυναίκα μου πως γίνεται, αφού ορκίζομαι ότι τρώω ψιλο-υγιεινά, να μην χάνω γραμμάριο. Και όχι, το να τη λέω συνεχώς ότι και στη Λάουρα το ίδιο συμβαίνει δεν είναι καλή δικαιολογία. Είναι, επίσης, ακόμη πιο δύσκολο να βρίσκω κάθε πρωί δικαιολογία για να μην ανεβαίνω στη ζυγαριά. Ή να θυμάμαι να καθαρίζω το αυτοκίνητο, εκεί δηλαδή που κάνω συνήθως τις κραιπάλες μου, από ψίχουλα κάθε βράδυ. Αλλά το παλεύω. Γιατί η λάθος διατροφή, αν και πιο γλυκιά από την σωστή, θέλει κόπο και θυσία. Τι νόμιζες; Ναι, τα κιλά κόποις κτώνται.

Ξυπνάει νωρίς και γυμνάζεται ο Θέμης Καίσαρης

Είναι πακέτο (διπλής). Η απόφαση να πάω σε γυμναστήριο "να δω τι γίνεται" συνδέθηκε άμεσα με την απόφαση να ξυπνάω πιο νωρίς, που σημαίνει να κοιμάμαι πιο νωρίς, κτλ, τα ξέρετε απ'τον Κηλαηδόνη. Το να αλλάξω ωράρια (όσο αυτό είναι δυνατόν όταν δουλεύω μέχρι τα μεσάνυχτα έξι μέρες την εβδομάδα) είναι το δυσκολότερο απ'όλα, αλλά κι αυτό που θέλω περισσότερο. Το γυμναστήριο είναι αυτό που βάζω δίπλα, το δεύτερο τρυγόνι. Όποτε ένα απ'τα δύο μου φαίνεται βαρύ, σκέφτομαι το άλλο ως έξτρα κίνητρο ή έστω ως έξτρα "πρέπει". Μέχρι στιγμής το ξύπνημα το γουστάρω, με ικανοποιεί, με φτιάχνει. Δεν νομίζω πως θα συμβεί το ίδιο με το γυμναστήριο: μισώ οτιδήποτε κουράζει χωρίς να είναι παιχνίδι. Το κάνω γιατί το χρειάζομαι, ελπίζω σύντομα να είμαι σε θέση να βρω κάτι πιο ενδιαφέρον. Μέχρι τότε, θα μου μείνει ως λάφυρο η δυνατότητα να λέω για πάντα την ιστορία που πήγα πρώτη μέρα γυμναστήριο και μετά από 10 λεπτά λιποθύμησα, μου έπεσε η πίεση και έμεινα 40 λεπτά ακούνητος σε μια καρέκλα.

Προσπαθεί να διαβάσει περισσότερα βιβλία, ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Για κάποιον που αγαπάει πολύ και το διάβασμα και το γράψιμο, διαβάζω πολύ λίγο. Του δίνω και καταλαβαίνει στις διακοπές, όμως στην καθημερινότητά μου, διαβάζω με ρυθμούς χελώνας. Τι φταίει; Προφανώς ότι ο χρόνος που αφιερώνω στο διάβασμα, είναι συνήθως η ώρα που ξαπλώνω στο κρεβάτι. Κουρασμένος, ήδη νυσταγμένος, καταλήγω να διαβάζω μερικές σελίδες και μετά να τα παρατάω. Πολλές φορές, τα μάτια μου τα παρατάνε πριν καν ειδοποιήσουν το υπόλοιπο σώμα μου.

Φτάνει πια. Πλέον, έχω αποφασίσει ότι θα διαβάζω περισσότερα βιβλία μέσα στη χρονιά και ήδη προσπαθώ να χωρέσω το διάβασμα στις δραστηριότητες που κάνω αρκετή ώρα πριν νυστάξω. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να θυσιάσω μερικές σειρές για χάρη ενός καλού βιβλίου. Χαλάλι.

(Κεντρική φωτογραφία: AP Photo/Chris Szagola)