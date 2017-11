Κάτι συμβαίνει στην Αθήνα!

Θα τις έχεις δει περιμένοντας στις στάσεις των λεωφορείων στο κέντρο ή στους τοίχους. Η Αθήνα έχει γεμίσει με προτομές νέων ανθρώπων της πόλης που δημιουργούν και ανανεώνουν την εικόνα της πόλης, ο καθένας με τον δικό του τρόπο!

Την ίδια στιγμή, στο κέντρο της πόλης “τρέχουν” πολλά guerilla activations. Για παράδειγμα η πλατεία Αγίας Ειρήνης και το Γκάζι έχουν γεμίσει με αυτοκόλλητα Αthens is Original. Το ίδιο μότο μπορείς να βρεις και στα take away ποτήρια για ζεστά ροφήματα στο Tailor Made. H' στα σακουλάκια με τα αγαπημένα κουλούρια από το Κουλούρι του Ψυρρή.

Κάτι συμβαίνει λοιπόν στην Αθήνα, κάτι γίνεται μέσα στην πόλη σου, στο κέντρο σου! Και θα συμβεί πολύ πολύ σύντομα, στις 10 Νοεμβρίου. Αν θες και εσύ να μάθεις τι είναι αυτό που θα αποτίσει φόρο τιμής στην πρωτεύουσα αλλά και στη νέα γενιά που επαναπροσδιορίζει την αυθεντικότητά της, δεν έχεις παρά να μπεις στο athensisoriginal.gr

Βάζοντας τα στοιχεία σου θα λάβεις μία πρόσκληση μαζί με τις πληροφορίες για το τι έρχεται στην πόλη σε λίγες ημέρες!

Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για κάτι πολύ ιδιαίτερο, καθώς έρχεται με τη φροντίδα της adidas. Άλλωστε οι προτομές των νέων ανθρώπων που βλέπεις αριστερά και δεξιά σου, μόνο τυχαίες δεν είναι.

Η Ελευθερία Στάμου (corps de ballet, Εθνική Λυρική Σκηνή), ο Captain (βραβευμένος tattoo artist, Darkside Tattoo Society), η Ναταλία Κρίτσαλη (social entrepreneur, συν-δημιουργός της πλατφόρμας bloode), ο Αλέξανδρος Γκικόπουλος (bartender), ο DJ Young (Dj και παραγωγός, δημιουργός του "People You Know"), η Ξένια Ντάνια (Jazz vocalist και ηθοποιός βλ. “Πλατεία Αμερικής”), ο STMTS (street artist και εικαστικός) έχουν βάλει στόχο να ανανεώσουν την εικόνα της πόλης!

Όλα αυτά τα παιδιά, με τη σφραγίδα της adidas, σε καλούν σε κάτι ξεχωριστό στις 10 Νοεμβρίου! Μάθε και πάρε την πρόσκλησή σου στο athensisoriginal.gr

Ένας αυθεντικά αισιόδοξος Captain!

Μία από τις προτομές που βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας, ανήκει στον βραβευμένο tattoo artist, Captain. Τον "συναντήσαμε" με τη βοήθεια της τεχνολογίας στο Μεξικό και μας μίλησε γι' αυτό το κάτι που συμβαίνει στην πόλη μας.

Συμμετέχεις σε ένα project με την ονομασία 'Athens Is Original'. Aς ξεκινήσουμε από την τελευταία λέξη. Τι σημαίνει για σένα "αυθεντικό"; Τι είναι για σένα κάτι "αυθεντικό" στη δουλειά σου αλλά και στην καθημερινότητά σου;

"Αυθεντικό" είναι η ανάγκη για αλλαγή, για εξέλιξη. Στη δουλειά μου, είναι ο τρόπος που θα χειριστώ ένα κλασικό σχέδιο, η διαδικασία στην οποία θα μπω, ώστε να το μετατρέψω κ να του δώσω την ευκαιρία να συνεχιστεί στο χρόνο. Να συνεχιστεί η παράδοση. Στην καθημερινοτητα μου, είναι οι φίλοι μου."

Πιστεύεις ότι μπορεί κάτι αυθεντικό, κάτι κλασικό να επαναπροδιοριστεί; Πάντα φυσικά με τον απαραίτητο σεβασμό;

"Το ότι κάτι είναι κλασικό ή παραδοσιακό δεν σημαίνει ότι είναι κολλημένο στο παρελθόν ή ότι πρέπει να παραμένει πάντα το ίδιο. Το να το θεωρείς κλασικό σημαίνει ότι ενστερνίζεσαι κάτι το οποίο προήλθε πολύ πριν από εσένα επειδή βαθιά μέσα σου εύχεσαι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά από σένα. Δεν παρουσιάζεις κάτι καινούργιο ούτε έχεις την τελευταία λέξη. Απλά το έχεις μαζί σου για το χρόνο που έχεις, προσθέτοντας κάτι δικό σου."

Όσον αφορά την πρώτη λέξη. Τι είναι η Αθήνα για τον Captain;

"Η Αθηνά για μένα είναι μια πόλη με πολλά πρόσωπα που θα σε κάνει πολύ εύκολα να την αγαπήσεις."

Σε πετυχαίνουμε στο Μεξικό. Προφανώς έχεις ταξιδέψει σε πολλά μέρη στον κόσμο. Πιστεύεις ότι η Αθήνα είναι αυθεντική; Και αν ναι, τι είναι αυτό που την κάνει αυθεντική;

"Φυσικά! Πιστεύω ότι είναι αυτή η γενιά των ανθρώπων που ζουν στην πόλη, που- παρόλο την οικονομική και κοινωνική κατάσταση- ονειρεύεται, δημιουργεί και την ανασχηματίζει."

Μέσα σε αυτή τη γενιά ανήκεις και εσύ. Ποιο είναι το κίνητρό σου, τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη να παλέψεις;

"Το κίνητρο να συνεχίζω είναι η αγάπη για το tattoo και το γεγονός οι αυτή η τέχνη ει ναι μια ατελείωτη μαθητεία. Που σε συνδυασμό με την ανταπόκρισή του κόσμου σου δίνει αυτή τη δύναμη και τη χαρά να συνεχίζεις."

Φαντάζομαι, είσαι... αυθεντικά αισιόδοξος ότι στο τέλος η μάχη θα κερδηθεί.

"Ναι βέβαια, αυθεντικά αισιόδοξος!"