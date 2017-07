Κάθε μέρα είναι υπέροχη αν έχεις μακαρόνια με κιμά

Άτομα; Περί τα 15. Βλέπεις από τότε που νοικιάσαμε αυτή την όμορφη μονοκατοικία στην Νέα Σμύρνη και αρχίσαμε να προετοιμάζουμε το project “Σπίτι της 24MEDIA”, επισκεπτόμαστε το οίκημα σχεδόν καθημερινά. Για να σχεδιάσουμε όχι απλά την επίπλωση και τον εξοπλισμό του αλλά για να οραματιστούμε τις ενέργειες που θα πραγματοποιούνται εκεί από το τέλος του καλοκαιριού.

Τι καλύτερο διάλειμμα λοιπόν στις συζητήσεις επί συζητήσεων και τους τσακωμούς επί τσακωμών, από το να βρεθεί μπροστά σου μια λαχταριστή μακαρονάδα με κιμά. Και μάλιστα η σωστή μακαρονάδα με κιμά.

Το project λέγεται Melissa on the Road και αφορά ένα υπέροχο μπλε φορτηγάκι ντυμένο στα χρώματα των ζυμαρικών Melissa το οποίο τριγυρνά τους δρόμους σε αναζήτηση πεινασμένων λάτρεων των ζυμαρικών. Τι χρειάζεται για να έχεις κι εσύ τη δική σου πεντανόστιμη μακαρονάδα; Να κάνεις ένα post ή ένα tweet στα social media και να ζητάς μια μακαρονάδα. Τα λαγωνικά του Melissa on the Road εντοπίζουν την επιθυμία και το φορτηγάκι ξεκινά να έρθει να σε βρει.

Η προηγούμενη Πέμπτη ήταν η δική μας τυχερή μέρα γιατί η απαίτηση των ανθρώπων των site για μακαρονάδα ήταν μαζική. Κι όσο μέσα στο σπίτι γίνονταν εργασίες για να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη πρεμιέρα, έξω από αυτό τα πηρούνια δούλευαν ασταμάτητα.

Το φορτηγάκι στήθηκε ακριβώς μπροστά στο Σπίτι της 24MEDIA και ο σεφ Λουκάς ξεκίνησε το μαγείρεμα. Όπως μας είπε, η όλη διαδικασία ξεκινά νωρίς το πρωί όταν και ετοιμάζει τις σάλτσες. Κόκκινη κλασική και με κιμά. Από κει και πέρα, όταν τα μάτια πάρουν φωτιά εκεί που θα σταθεί το όχημα, βάζει νερό και βράζει επιτόπου τα μακαρόνια. Σπαγγέτι Νο 6 Melissa παρακαλώ, το ιδανικό ζυμαρικό για να ταιριάξει στις σάλτσες που έχει ετοιμάσει ο σεφ. Λίγο τριμμένο κεφαλοτύρι, μερικά φύλλα βασιλικού για τη μυρωδιά και το ντεκόρ και η μάχη ξεκινά.

Το πιο ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι πέραν των δικών μας ανθρώπων που είχα στηθεί σε ουρά λες και βγήκαν εισιτήρια για συναυλία των U2, εκεί που είχε σταθμεύσει το φορτηγάκι άρχισε να συρρέει και πλήθος κόσμου που είτε περνούσε και είπα να χορτάσει την πείνα του είτε έβλεπε το σκηνικό από το μπαλκόνι και κατέβαινε γοργά για ένα κυπελλάκι γεμάτο απόλαυση.

Η λαχτάρα για μακαρόνια δεν σταματά ποτέ κι είναι σίγουρο ότι είναι πολλοί εκείνοι που θα απαντούν διαρκώς στο κάλεσμα των ζυμαρικών Melissa. Εξάλλου, όταν ένα τόσο γευστικό πιάτο μακαρονιών είναι ένα social post μακριά, πώς μπορεί κανείς να αντισταθεί;

Αναζήτησε εικόνες του εγχειρήματος με το hashtag #MelissaOnTheRoad και ακολούθησε τον λογαριασμό @melissapasta για περισσότερες λαχταριστές εικόνες απόλαυσης.

Φωτογραφίες: Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου - Watkinson