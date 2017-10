Το Beauty Killed The Beast είναι το μπαρ που θα σε παραμυθιάσει

Όταν περπατάς στον Κεραμεικό, κάθε βήμα σε πηγαίνει και μερικά χρόνια πίσω. Τα περισσότερα κτίρια εδώ παραμένουν ίδια και απαράλλαχτα από τον χρόνο. Μονοκατοικίες πολλών δεκαετιών, με αυλές και δίπλα τους πανέμορφα νεοκλασικά που αν κλείσεις τα μάτια σου θα σε ταξιδέψουν σε προπολεμικές εποχές μπουρζουαζίας. Σε ένα τέτοιο νεοκλασικό στον Κεραμεικό άνοιξε η πιο φρέσκια άφιξη της πόλης που θα σε κάνει να τρέξεις να πιείς το ποτό σου στην μπάρα του.

Και το όνομά αυτού 'Beauty Killed The Beast'. Περίεργο θα μου πεις, ευφάνταστο θα σου απαντήσω. Ο Μάνος, ο Νίκος και ο Παναγιώτης έψαχναν να βρουν ένα όνομα που να συνδύαζει το επιβλητικό του κτιρίου με την εποχή της ποταπαγόρευσης. Και τα κατάφεραν. Άλλωστε αυτό το εκπληκτικό οίκημα όπου βρίσκεται το Beauty Killed The Beast δεσπόζει στον πεζόδρομο της οδού Παραμυθίας από το 1933. Την ίδια χρονιά γυρίστηκε και η πρώτη από τις τρεις ταινίες King Kong που έχουν κυκλοφορήσει . Τα τελευταία λόγια στην ταινία είναι “ Ιt wasn’t the airplanes. Ιt was beauty killed the beast ”. Και εύρηκα.

Η ίδια φράση βρίσκεται και στην είσοδο του μαγαζιού. Σίγουρα θα την έχεις δει να κάνει χαμό στα social media, όπως χαμό κάνει και το ίδιο το μαγαζί αυτές τις λίγες εβδομάδες που έχει ανοίξει. Το Beauty Killed The Beast είναι όμορφο, ταξιδιάρικο, άνετο, διασκεδαστικό. Η nine design έχει μεγαλουργήσει στο εσωτερικό του χώρου αφού κατάφερε να μετατρέψει ένα σπίτι σε ένα λειτουργικό και μαγευτικό μπαρ. Το μπαρ μακρόστενο, σχεδόν πιάνει ολόκληρη την μια πλευρά του σπιτιού και εκεί θα αράξεις για να δοκιμάσεις τον ενδιαφέρον κατάλογο 'Pick Your Cocktail Personality' που δημιουργήθηκε από τους Βασίλη Ρούσσο, Νίκο Πουζμπούρη και την Λυδία Μπαγεώργου.

Εγώ δοκίμασα το Pikey Punch με gin, brandy liquer και βερμούτ. Κάθησα στην ψηλή του μπάρα και χάζευα έξω από τα παράθυρα την γειτονιά. Εκείνη την ώρα έπαιζαν όμορφοι ήχοι στα αυτιά μου ικανοί να με κάνουν να μηδίσω ελαφρά. Πίνω άλλη μια γουλιά και γυρνάω προς το υπόλοιπο μαγαζί. Ένα κενό στον τοίχο μου επιτρέπει να έχω θέα σε όλους τους χώρους. Ο ροζ τοίχος τραβάει το μάτι σου και σε κάνει να κολλήσεις λίγα δευτερόλεπτα μαζί του. Αυτό όμως που σίγουρα θα σε κάνει να σκαλώσεις είναι το γυάλινο πάτωμα που κρύβει μια μικρή ζούγκλα φυτών από κάτω. Θα κάθεσαι και θα το κοιτάς ασυναίσθητα ενώ πίνεις το ποτό σου σε αυτή την μεριά του Beauty.

Για αρκετή ώρα σκεφτόμουν αν αυτό είναι ένα μαγαζί που έρχεσαι με την παρέα σου για να περάσεις καλά ή έρχεσαι πρώτο ραντεβού με μια κοπέλα που θες να εντυπωσιάσεις. Στην τελευταία γουλιά του Pikey Punch συνειδητοποίησα ότι είναι και τα δύο. Είναι ένας εντυπωσιακός χώρος στον οποίο περνάς τέλεια είτε έρθει με παρέα είτε με την κοπέλα σου. Παρείγγειλα ένα gin tonic και ζήτησα τον κατάλογο για το φαγητό. Εντυπωσιάστηκα που υπήρχαν επιλογές bar food. Απλές, γρήγορες και εύκολες για να φας στην μπάρα. Τρεις επιλογές σε tacos (με ψητό κοτόπουλο, deep fried γαρίδες ή μοσχάρι), τρεις επιλογές σε pizza (εγώ διάλεξα εκείνη με Chili chipotle κοτόπουλο, κατσικίσιο τυρί, καλαμπόκι & καραμέλα/τσίλι σως). Διαθέτει και τρία κυρίως πιάτα με το ενδιαφέρον να μου κεντρίζει εκείνο με τα λιγκουίνι με βούτυρο, αχλάδι, τρούφα και προσούτο. Αν είσαι του γλυκού τότε πάρε το Gianduja soufflé με παγωτό μανταρίνι .

Το Beauty Killed The Beast είναι ανοιχτό από τις 10:00 και προσφέρει αρωματικό καφέ και χυμούς που σου γουρλώνουν τα μάτια. Τα τραπεζάκια στον πεζόδρομο είναι απίστευτα δελεαστικά για φωτοσύνθεση. Γενικά τούτο το μαγαζί έχει τα πάντα σε πανέμορφο βαθμό. Σε γοητεύει σε κάθε του γωνιά. Ειδικά αν μιλάμε για εκείνη την γωνία στα δεξιά όπου καθρέφτες, καναπές και premium whiskey συνδυάζονται τέλεια φτιάχνοντας ένα hollywoodιανό σκηνικό. Όπου κι αν κάτσεις το σίγουρο είναι ότι στο Beauty Killed The Beast θα ξαναπάς και θα κολλήσεις μαζί του ανακαλύπτοντας κάθε φορά και κάτι νέο.

, Παραμυθίας 14, Κεραμεικός facebook