10 τρόποι μπας και κοιμηθείς στο αεροπλάνο

Βάρος στα αριστερά, βάρος στα δεξιά. Στροφή 90 μοιρών στην πλάτη από την μία και την άλλη πλευρά. Τα χέρια ζουλούν την σκληρή θέση του καθίσματος σε μία προσπάθεια να βρουν την ιδανική ή τέλος πάντων την λιγότερο άβολη στάση των επόμενων 10 (και βάλε ή βγάλε) ωρών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία: Ο ύπνος στο αεροπλάνο θα μπορούσε άνετα να αποτελεί την εικονογράφηση της αβολοσύνης. Ωστόσο και μόνο στη σκέψη, λυπούμαστε αφάνταστα αυτόν που θα αναλάμβανε την εν λόγω απεικόνιση.

Οι πρώτες δέκα ώρες της Τρίτης που μας πέρασε με βρήκαν να αγκομαχώ παίρνοντας κάθε πιθανή δυνατή μορφή του ανθρωπίνου σώματος. Χωρίς υπερβολή, αν υπήρχε εξωτερικός παρατηρητής στο απέναντι κάθισμα θα είχε τουλάχιστον 1.000.000 στιγμιότυπα για την συλλογή του. Γιατί όπως είπαμε και από πάνω δεν υπάρχει πιο άβολο πράγμα από τον ύπνο στο αεροπλάνο. Θα μου πεις, γιατί στο πλοίο είναι όλα αγγελικά πλασμένα; Όχι προφανώς και όχι. 'Αεροπορικές' θέσεις δεν έχει άλλωστε και εκεί; Απλώς η διαφορά είναι ότι στο πλοίο, αν πας 100 ώρες νωρίτερα, βρίσκεις καναπέ και αράζεις την αρίδα σου που λένε και οι παλιοί. Ενώ στο αεροπλάνο και έναν αιώνα πριν να πας, η κατάληξη θα είναι η ίδια: Σίγμα τελικό και αβολεψιά.

Μιας και οι πιθανότητες να κοιμηθώ σε εκείνη (και την όποια άλλη πτήση) ήταν λίγο περισσότερες από το να κερδίσω το πρωτοχρονιάτικο λαχείο, βάλθηκα να ψάχνω να βρω την καλύτερη στάση. Με μία κάποια μανία. Και έναν κάποιο ψυχαναγκασμό ότι 'δεν μπορεί, θα υπάρχει'. Έτσι, για το ρεπορτάζ. Όταν κατάλαβα ότι με μένα δεν υπάρχει περίπτωση να βγει άκρη, έριξα μία ματιά στους γύρω μου που έμοιαζαν να κοιμούνται. Κράτησα σημειώσεις. Έβγαλα τις δέκα επικρατέστερες (σύμφωνα με τη συχνότητα που τις συναντούσα), και ιδού: Οι τρόποι να καταφέρεις να κοιμηθείς στο αεροπλάνο είναι οι ακόλουθοι.

Να είσαι στην πρώτη θέση

Όχι ότι είναι και απολύτως σίγουρο αλλά αν είναι να πέσεις στην αγκαλιά του Μορφέα σε μερικά χιλιάδες πόδια απόστασης από τη γη, τότε σίγουρα η άνεση της πρώτης θέσης είναι ένα καλό deal. Γιατί είναι σίγουρα πιο μεγάλη, χωράνε τα πόδια σου και δεν νιώθεις λες και κάθεσαι πάνω σε σανίδα.

Βέβαια, όσο και αν πρόκειται για το φαβορί, πρέπει να πούμε ότι πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά, δίχως να εξασφαλίζεις ότι πράγματι θα κοιμηθείς (γιατί όπως και να το κάνουμε, στην πλειοψηφία τους και αυτές θέσεις είναι όχι κρεβάτια). Από την άλλη, αν είσαι στην πρώτη θέση και να μην κοιμηθείς καλά, θα φας καλά. Κάτι είναι και αυτό.

Ανάσκελα

Είναι η πρώτη λύση που θα σκεφτείς με το που θα αποφασίσεις ότι θέλεις να κοιμηθείς. Ούτε αριστερά ούτε δεξιά για να γλιτώσεις τα αδιάκριτα βλέμματα των διπλανών σου που δεν μπορούν να κοιμηθούν και ώρες ώρες λαγκάρουν το βλέμμα τους στους υπόλοιπους επιβάτες παρατηρώντας τους.

*Σε αυτήν την στάση, το πρόβλημα είναι ο αυχένας που έχει τον αβόλευτο. Ένα μαξιλαράκι από αυτά που μοιάζεις λες και πνίγεσαι μόνος σου, ίσως βοηθήσει.

Προς το παράθυρο

Σε αυτήν την στάση, καλό θα ήταν να κατεβάσεις το παράθυρο για να γλιτώσεις τον ήλιο. Αν πάλι είναι βράδυ, έχεις ήδη το προβάδισμα.

* Τα πόδια. Το πρόβλημά μας εδώ είναι τα πόδια. Με λίγη καλή θέληση της ευλυγισίας σου, μπορείς να φέρεις τα πόδια στην εμβρυακή στάση και να κάνεις και μία δέηση. Τόσο ψηλά που είσαι μπορεί κάποιος να σε ακούσει και να γίνει το θαύμα. Και καληνύχτα μας.

Προς τον διάδρομο

Μία από τις πιο άβολες στάσεις μιας και πέρα από τα δικά σου προβλήματα έχεις και τις αεροσυνοδούς να πηγαινοέρχονται από πάνω σου. Το ίδιο και τους επιβάτες που έχουν πιαστεί και αποφάσισαν να μιμηθούν στον διάδρομο την Βίκυ Καγιά. Ωστόσο, γλιτώνεις την αντηλιά. Άσε που, πρέπει να ξεμουδιάσεις από την άλλη πλευρά.

*Τα πόδια και τα χέρια πρέπει να είναι εντός καθίσματος. Δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν. Κάνε κάτι. Αν βγουν προς τα έξω, θα έχουμε πρόβλημα με τους πεζούς της πτήσης.

Πάνω στον διπλανό σου

Είναι ίσως η καλύτερη λύση. Σηκώνεις το χερούλι και γέρνεις πάνω στο καλύτερο φυσικό μαξιλάρι που μπορείς να βρεις σε εκείνη την πτήση. Μετακινήσου προς τα πάνω του/της και βάλε άπλωσε όσο μπορείς τα πόδια στο κάθισμα. Φρόντισε να μην βγαίνουν εκτός για να γλιτώσεις το σκούντημα που λέγαμε πριν.

*Καλό θα ήταν να γνωρίζεις τον διπλανό ή την διπλανή σου. Αν όχι, ρώτα τουλάχιστον τα χόμπι της πριν. Και το όνομά της.

Πάνω στο τραπεζάκι

Αλήθεια, αυτό δεν κατάφερα με τίποτα να το κάνω. Ωστόσο ένας κύριος δύο καθίσματα πίσω από μένα φάνηκε να τα έχει καταφέρει καταπληκτικά. Το μυστικό του ήταν ότι είχε ξαπλώσει το κεφάλι του πάνω στο τραπεζάκι της διπλανής του. Τα χέρια τα είχε κάτω από το κεφάλι και τα πόδια του ήταν καθιστά.

*Και όμως, κατάφερε μετά από αυτήν την στάση να σηκωθεί ευθυτενής. Τι να πω. Μάλλον, πιάνει.

Με το κεφάλι αριστερά και το σώμα δεξιά

Το λεγόμενο και ως ξεπιάσιμο. Με το να ρίχνεις το κεφάλι από τη μία πλευρά και το σώμα (πόδια, χέρια) από την άλλη κερδίζεις ένα κάποιο stretching που χαλαρώνει κάπως τους μύες σου. Μην φανταστείς ότι θα σηκωθείς μετά και θα πετάς, αλλά τουλάχιστον δεν είσαι μουδιασμένος παντού.

*Μην το παρακάνεις με το στρίψιμο του κεφαλιού γιατί δεν είσαι η κούκλα του σατανά.

Με το κεφάλι δεξιά και το σώμα αριστερά

Προφανώς και ισχύουν τα παραπάνω. Απλά κάντο και από τις δύο πλευρές να γλιτώσεις το σκέβρωμα.

Με τα πόδια στο κάθισμα του μπροστινού

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που θα κληθείς να λύσεις για να καταφέρεις να βολευτείς στο αεροπλάνο είναι το να βρεις πού θα βάλεις τα πόδια σου. Ειδικά αν είσαι ψηλός. Μία καλή ιδέα είναι να τα μεταφέρεις προς το μπροστινό κάθισμα και να τα ρίξεις από την μία την άλλη πλευρά ακουμπώντας είτε το χερούλι είτε τον κενό χώρο του παραθύρου.

* Αν είσαι ψηλός, διάλεξε τη θέση κινδύνου. Είναι πιο άνετη και ας μην έχει παράθυρο.

Με το κεφάλι στο κάθισμα του μπροστινού

Ειδικά αν έχει κλήση προς τα πίσω (δηλαδή προς τα εσένα) μπορεί να σου δώσει μία καλή λύση για να συσφίξεις τις σχέσεις σου με τον Μορφέα. Ουσιαστικά σκύβεις πάνω στο προσκέφαλι και αφήνεις την μέση σου να καμπουριάσει όσο πιο χαλαρά γίνεται.

* Καλό θα ήταν να γύρεις τα πόδια προς την μία ή την άλλη πλευρά για να μην μουδιάσει η λεκάνη σου. Α! Και να τσεκάρεις ότι ο μπροστινός δεν ενοχλείται. Και ιδανικά, ότι δεν έχει και ψείρες.

Bonus Στάση

Εννοείται ότι αν δεν έχεις κάποιον δίπλα σου σηκώνεις τα χερούλια και το ζεις σαν να μην υπάρχει αύριο.

Thank you for flying with us.