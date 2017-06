4 πρωτότυπα σεξουαλικά φετίχ

Υπάρχουν πολλά και αρκετά πρωτότυπα φετίχ εκεί έξω. Προτιμάω το πρωτότυπα από το περίεργα γιατί αν μας έχει μάθει κάτι η εποχή μας, είναι ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την αντίληψη μας γύρω ταμπέλες όπως 'φυσιολογικό' ή 'περίεργο'. Βέβαια, ό,τι αλλαγή και να φέρει ο χρόνος, ας συμφωνήσουμε όλοι ότι για πάντα αυτό θα είναι περίεργο.

Φετίχ με τις ακτίνες του ηλίου

Υπάρχει μια κατάσταση που ονομάζεται actirasty (δεν κατάφερα να βρω την ελληνική ονομασία) και έχει να κάνει με ανθρώπους που διεγείρονται σεξουαλικά ή έχουν συχνές σεξουαλικές φαντασιώσεις με τις ακτίνες του ηλίου. Ομολογώ ότι πρέπει να είναι το πιο βολικό σεξουαλικό φετίχ που έχω ακούσει. Υπάρχει άπειρο πορνογραφικό υλικό για σένα απλά στις εικόνες Google και ακόμα και να μπει κάποιος την ώρα που το βλέπεις, δεν χρειάζεται να κλείσεις γρήγορα τα tab. Ξαφνικά εμπειρίες όπως βόλτα μια ηλιόλουστη μέρα ή ηλιοθεραπεία, γίνονται πολύ πιο ικανοποιητικές. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά για να συνευρεθείς με τον ήλιο, απλά να βγεις από το σπίτι σου.

(παίρνοντας προφανώς τις απαραίτητες προφυλάξεις)

Σε αντίθεση με κάποια άλλα πιο επεμβατικά φετίχ, η actirasty δεν σε εμποδίζει να ζήσεις φυσιολογικά και δεν υπάρχουν προβλήματα λειτουργικότητας. Βέβαια δημιουργούνται θέματα αν ανήκεις σε ειδικές ομάδες. Υπάρχουν δυσκολίες αν μιλάμε για έναν που ζει στο Λονδίνο, ένα βαμπίρ, ένα βαμπίρ στο Λονδίνο ή έναν Αμερικάνο λυκάνθρωπο στο Λονδίνο. Το τελευταίο δεν έχει σχέση με την actirasty αλλά έχει και αυτό τα προβλήματα του.

Είναι πάντως σπάνια περίπτωση και εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω κάποιον που να το βιώνει. Αν εξαιρέσουμε τον Σούπερμαν δηλαδή.

(τώρα που μάθατε ότι υπάρχει αυτό, θα βλέπετε κι εσείς κάτι τέτοιο και θα σκέφτεστε όργιο;)

Φετίχ με φτέρνισμα (ή πιο μερακλίδικα φτΑρνισμα)

Μεταξύ μας, το να ακούσεις ότι το φτέρνισμα συνδέεται σε πολλούς ανθρώπους με ερωτική διέγερση, δεν πρέπει να εκπλήσσει πολύ κόσμο. Είναι μια από τις πιο ικανοποιητικές εμπειρίες που μπορείς να βιώσεις μαζί με το να πίνεις νερό μετά από παγωτό και το να βγάλεις νύχτα χωρίς να σηκωθείς για κατούρημα, μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία.

Τουλάχιστον για μένα δεν ήταν μεγάλη έκπληξη ότι το φτέρνισμα σε διεγείρει ερωτικά. Υπάρχει από παλιά η σύνδεση μεταξύ φτερνίσματος και σεξ. Ένας πολύ παλιός μύθος που δεν κατάφερα να βρω την προέλευση του, λέει ότι αν φταρνιστείς έναν συγκεκριμένο αριθμό φορών, θα έρθεις σε οργασμό. Το οποίο φυσικά είναι μύθος, διότι έχετε συναντήσει ποτέ άνθρωπο που χαίρεται για την αλλεργία του; Μια άλλη ενδιαφέρουσα όμως σύνδεση μεταξύ οργασμού και φτερνίσματος, είναι ότι και στα δύο υπάρχουν αυτοί που το κάνουν ήρεμα και αθόρυβα και αυτοί που το κάνουν χαλώντας τον κόσμο. Γιατί όλοι έχουν αυτό τον θείο που φτερνίζεται σαν να του κάνουν εξορκισμό έναν δαίμονα από μέσα του.

- Άσε ήσυχο αυτόν τον δούλο του Θεού, Δαίμονα!

- ΑΑΑΑΓΙΑΑΑΑΑΧΑΑΑ!

Δεν είναι απίστευτα συχνό φετίχ, αλλά υπάρχουν κάποια σχετικά φόρουμ που μελέτησα. Αυτό όμως που προκαλεί έκπληξη, είναι ότι η συνηθέστερη μορφή του φετίχ έχει να κάνει με την επιθυμία του να βλέπεις άλλους ανθρώπους να φτερνίζονται. Γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι του φετίχ έχουν μαρκάρει την άνοιξη σαν την καλύτερη εποχή για το φετίχ. Γιατί τίποτα δεν ανεβάζει την λίμπιντο όπως η γύρη και χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα.

(ξέρεις, αυτό το χαρτομάντιλο που θα βάλεις στην τσέπη σου προσποιούμενος ότι είναι ΟΚ να ξαναχρησιμοποιήσεις)

Φετίχ με αγάλματα ή κούκλες βιτρίνας

Το φετίχ ονομάζεται αγαλματοφιλία και έχει να κάνει με ερωτικές φαντασιώσεις γύρω από άψυχα αγάλματα, κούκλες και πολύ συχνά κούκλες βιτρίνας.

(το οποίο μπορώ να το καταλάβω γιατί οι κούκλες βιτρίνας είναι πάντα φέτες και ξέρουν να ντύνονται καλά)

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που παίρνουν ευχαρίστηση από την φαντασίωση του να μεταμορφωθούν στο άγαλμα του φετίχ τους, που δεν το καταλαβαί...

(Ω ΤΙ ΦΑΣΗ; Τα παίρνω όλα πίσω! Αυτός είναι το πιο τούμπανο άγαλμα που έχω δει! Πώς μπορούσες με τα μέσα της αρχαιότητας να έχεις τέτοιο σώμα;!)

Αλλά η συνηθέστερη μορφή αφορά φαντασιώσεις για ερωτική συνεύρεση με τα ίδια τα άψυχα αντικείμενα. Υπάρχει και ο αγγλικός όρος του φετίχ pygmalionism που δανείζεται το όνομα του από τον μύθο του Πυγμαλίωνα, ενός Κύπριου βασιλιά (σε άλλες εκδοχές γλύπτη) που ερωτεύτηκε ένα άγαλμα που κάποιοι λένε ότι είχε κατασκευάσει ο ίδιος. Ζήτησε μάλιστα από την Αφροδίτη να του δώσει μια γυναίκα όμοια με αυτό το άγαλμα, πράγμα που δείχνει ότι τα μη ρεαλιστικά στερεότυπα για γυναίκες κρατούσαν από την αρχαιότητα.

Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση αγαλματοφιλίας είναι το 1877 και συμπτωματικά εμπλέκεται και πάλι η Αφροδίτη. Ένας κηπουρός συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να ερωτοτροπήσει με ένα άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Το άγαλμα μετά τη σύλληψη του κηπουρού δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ γιατί ήταν ΒΡΑΧΟΣ ηθικής.

(εγώ μετά από αυτό το λογοπαίγνιο)

Πάντως ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα της αγαλματοφιλίας είναι ότι κάνει τον τουρισμό πολύ πιο πολύπλευρη εμπειρία.

(λατρεύω τα μουσεία γιατί συνδυάζουν πολιτισμό και στριπτιτζάδικο)

Φετίχ με Δεινόσαυρους

Εντάξει σε όλους αρέσουν οι δεινόσαυροι. Ποιος δεν είχε δεινόσαυρους σαν παιχνίδια όταν ήταν μικρός; Αλλά δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ότι μπορείς να τους δεις ερωτικά. Για μένα οι δεινόσαυροι ήταν πάντα friendzoned.

(κοίτα, δεν θέλω να χαλάσω την φιλία που έχουμε, δεν θέλω να είναι άβολα όταν αράζουμε και κυνηγάμε μαζί μικρότερους δεινόσαυρους)

Αλλά ο κόσμος είναι πολύ μεγάλο μέρος και η σεξουαλικότητα φτάνει πολύ πιο μακριά απ' την δική μου συντηρητική σεξουαλικότητα. Όχι μόνο υπάρχει η σεξουαλική έλξη προς δεινόσαυρους, αλλά υπάρχει και πολύ ειδική σχετική λογοτεχνία. Η ερωτική λογοτεχνία που αφορά δεινόσαυρους λέγεται απλά και ξεκάθαρα Dinosaur Erotica, γιατί όπως θα περίμενες από ανθρώπους που φαντασιώνονται ερωτικά δεινόσαυρους, δεν έχουν όρεξη για μισόλογα. Παρόλο που η Dinosaur Erotica πηγαίνει πολύ καλά εμπορικά ειδικά στο ίντερνετ, τα περισσότερα βιβλία είναι αυτοεκδόσεις πράγμα που σημαίνει επικά εξώφυλλα.

Τα εξώφυλλα έχουν μια ξεκάθαρη αισθητική που απαιτεί τέσσερα απλά πράγματα. 1. Μια φωτογραφία γυναίκας με μαγιό από το Google, 2. Μια φωτογραφία ενός δεινοσαύρου από το Google, 3. Ένα άκυρο background και 4. Παντελή έλλειψη γνώσεων Photoshop.

Και αν σας συναρπάσει το 'Τaken by the Τ-Rex', μπορείτε να διαβάσετε την συγκλονιστική συνέχεια 'Taken by the Pterodactyl'.

Περιμένουμε το τρίτο μέρος της σειράς Taken by the Brontosaurus για να μεταφερθεί στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Liam Neeson.

(αν τη φέρεις πίσω τώρα, θα τελειώσει εδώ, αλλιώς θα σε κυνηγήσω και θα είμαι πιο αμείλικτος από μετεωρίτη)