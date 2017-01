Αντίο πιο ταλαιπωρημένο μαλλί της Premier League

Λίγες μέρες πριν εκπνεύσει το 2016, ο Marouane Chamakh, αυτός ο ντελικανής επιθετικός που γνωρίσαμε με τη φανέλα της Bordeaux, αλλά ποτέ δεν δικαίωσε το ταλέντο του (ή τις προσδοκίες μας), υπέγραψε στην Cardiff City.

Εκεί θα συναντήσει και πάλι τον Neil Warnock τον οποίο είχε προπονητή και στην Crystal Palace, με την οποία το κακό του μαλλί διακρίθηκε περισσότερο από ποτέ.

Ο Marouane έπρεπε να κουρευτεί. Τι να κάνουμε; Σκληρή η ζωή που του πήρε τόσο άδικα τα μαλλιά, αλλά όλοι πρέπει να κοιτάμε τα προβλήματα κατάματα. Και ο Μαροκινός φορ τα κοιίταξε. Παίζει σε ομάδα της Τσάμπιονσιπ. Και τα μαλλιά του κατέβασαν δίκαιο αίτημα ζητώντας του να τα ξυρίσει άμεσα.

Και ναι, ο Marouane σοβαρεύτηκε.

Καμαρώστε τον λοιπόν. Και ξεχάστε τα παλιά, τώρα όλα θα είναι αλλιώς. Κι ας μοιάζει σαν να απειλεί τη ζωή σου ήδη με το βλέμμα.

Chamakh?!.. Is that you? pic.twitter.com/sxStnIP7oc