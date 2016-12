Craig Sager, ευχαριστούμε που μας θύμιζες πόσο πίσω είμαστε

Από χθες το βράδυ, σύσσωμη η οικογένεια του NBA θρηνεί την απώλεια του Craig Sager. Και είναι απ' τις λίγες φορές που η παραπάνω φράση δεν είναι ακόμη ένα δημοσιογραφικό τσιτάτο που το ανασύραμε απ' το αστείρευτο συρτάρι των κλισέ από κεκτημένη ταχύτητα.

Όχι, ίσα-ίσα που στην περίπτωση του Αμερικάνου δημοσιογράφου, όλες οι φορτισμένες φράσεις ισχύουν στο 100%. Τόσο το "σύσσωμη" όσο και το "θρηνεί" δεν μοιάζουν καθόλου υπερβολικά, ούτε τα αποδίδουμε στην περίσταση από ευγένεια στη μνήμη του αποθανόντα.

Για να αφηγηθείς τον βίο και την πολιτεία του Sager σε κάποιον που δεν γνώριζε ποιος είναι, μπορείς να πεις πολλά. Οι περισσότεροι, θα ξεκινούσαν απ' την συλλογή πολύχρωμων και εκκεντρικών κοστουμιών με τα οποία έπαιρνε τη θέση του δίπλα στους πάγκους:

Δίκαιο, άλλωστε κι ο ίδιος θα γελούσε. Άλλοι, θα προσπαθούσαν να περιγράψουν τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούσε με όλους τους παίκτες και τους προπονητές της λίγκας, καθιστώντας τον μια απ' τις πιο αξιαγάπητες φιγούρες του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη.

Και φυσικά, θα υπήρχαν κι αυτοί που θα έκαναν λόγο για έναν καλόκαρδο οικογενειάρχη, που εκτός απ' τη γυναίκα του και τα παιδιά του, είχε ιδιαίτερη αδυναμία και στην πορτοκαλί μπάλα αλλά πάνω απ' όλα, ήθελε να κάνει τον κόσμο να γελά.

Ναι, ο Craig Sager ήταν πράγματι όλα τα παραπάνω και κατάφερε πολλά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μέχρι να τον επισκεφθεί η κωλοαρρώστια θα μπορούσες να τον πεις και τυχερό. Όπως άλλωστε είχε πει κι ο ίδιος:

Η κακή τύχη δεν επισκέφτηκε μόνο τον ίδιο τον Sager και την οικογένειά του αλλά ολόκληρο το σύμπαν του NBA, το οποίο από χθες είναι πολύ φτωχότερο. Ο αποχαιρετισμός του Steve Kerr συγκινεί, μπορεί να σε κάνει να δακρύσεις, όμως θα σε αφήσει και μ' ένα πλατύ χαμόγελο.

Ένα λεπτό χαράς, ένα λεπτό ζεστού χειροκροτήματος για τη σπουδαία ζωή του Sager είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής μπροστά στα υπερπολλαπλάσια χαμόγελα που εκείνος μας χάρισε.

Ο Sager μας έμαθε πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Να χαμογελάμε, να βλέπουμε τα πράγματα με χαλαρή διάθεση, να αυτοσαρκαζόμαστε, να εκτιμάμε τα απλά πράγματα. Μας έμαθε να πολεμάμε:

Όλα τα παραπάνω ήταν αυτά που ανάγκασαν τους πάντες να δακρύσουν μόλις έμαθαν τα δυσάρεστα νέα του θανάτου του.

Klay Thompson: "He'll be missed across the league, across the world." #SagerStrong https://t.co/EphxyqksKi