Δεν έχεις ιδέα τι έκανε πριν 3 χρόνια ο Gabriel Jesus

Τις τελευταίες ημέρες, το ποδόσφαιρο κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαταστήσει τη σχέση μας με την ανθρωπότητα και τα όνειρα και φροντίζει να μας γεμίζει διαρκώς χαμόγελα και ελπίδα.

Μετά τον 17χρονο Angel Gomes, ο οποίος από εκεί που φωτογραφιζόταν ως παιδάκι με τον Rooney βρέθηκε να μπαίνει αλλαγή στη θέση του σε αγώνα της Premier League 10 χρόνια αργότερα, έρχεται ακόμη ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που βλέπει τα πιο τρελά του όνειρα να γίνονται πραγματικότητα.

A post shared by Angel Gomes (@angel.gomes10) on May 22, 2017 at 1:23am PDT

Ο 20χρονος Gabriel Jesus, ο οποίος τους τελευταίους μήνες μας συστήθηκε για τα καλά με την φανέλα της Manchester City και ήδη θεωρείται το βασικό '9' της εθνικής Βραζιλίας, ούτε που θα τολμούσε να τα φανταστεί όλα αυτά, μόλις 3 καλοκαίρια πίσω.

Όταν, λερωμένος με μπογιές, βρέθηκε να ζωγραφίζει τους δρόμους με πράσινο και κίτρινο χρώμα, για να γιορτάσει την έλευση του Μουντιάλ στη χώρα του.

Gabriel Jesus was painting the streets in green and yellow to celebrate WC 2014. In the next WC he will be the Seleção's 9.



Simply Amazing. pic.twitter.com/h441NBAzpM