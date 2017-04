Οι μεγαλύτεροι κομπάρσοι του ελληνικού αθλητισμού

Σφύριγμα λήξης. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Αγκαλιές. Είμαστε πια πρωταθλητές. Μπλουζάκια, σαμπάνιες, αποθέωση, 'We Are The Champions' από τις εξέδρες και όλα έτοιμα για την μεγάλη απονομή.

Οι παίκτες φοράνε τα μετάλλιά τους και ξαφνικά, δίπλα στους μεγάλους πρωταγωνιστές του τελικού ή και της σεζόν ολόκληρης, μια άγνωστη μορφή με φόρμα ή πολιτικά που φοράει κι αυτός ένα μετάλλιο και σηκώνει την κούπα, βγάζοντας χαμογελαστός φωτογραφίες;

Τι έγινε ρε παιδιά; Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος που σηκώνει το κύπελλο; Πώς βρέθηκε εδώ; Μα δεν είναι άλλος από τον απαραίτητο κομπάρσο της ομάδας. Τον αθλητή που συνήθως δεν βρίσκεται καν στην αποστολή, συμμετέχει μόνο στις προπονήσεις αλλά πιστώνεται κανονικότατα την κατάκτηση του τίτλου στο βιογραφικό του.

Οι κομπάρσοι μιας σεζόν μπορεί να είναι παλιοί πρωταγωνιστές ή να εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές αργότερα. Τη σεζόν εκείνη της δόξας όμως, απλά παρακολουθούσαν τους αγώνες από προνομιακή θέση για να δηλώνουν αργότερα ευθαρσώς πρωταθλητές Ευρώπης ή Ελλάδας.

Κι αν είχαν μια πολύ μικρή συμμετοχή σε κανέναν αγώνα, μην ψαρώνεις, το έκαναν για τα μόρια.

Νταμπίζας-Καφές-Γκούμας-Γ.Χ. Γεωργιάδης

(Φωτογραφία: Eurokinissi/Θωμάς Χρυσοχοΐδης)

Πότε: Όταν η Εθνική κατέκτησε το Euro 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Γιατί: Διότι ενώ τους βλέπεις σε όλες τις πανηγυρικές αφίσες από την ιστορική απονομή, δεν θα τους δεις σε κανένα στιγμιότυπο αγώνα της τελικής φάσης, αφού είχαν μηδενική συμμετοχή. Είναι όμως πρωταθλητές Ευρώπης, κάτι που δεν μπορεί να πουν παίκτες όπως ο Τότι, ο Τζέραρντ κι ο Ντένις Μπέργκαμπ.

Τι έκαναν πριν και μετά: Η αλήθεια είναι ότι έκαναν όλοι τους πολύ μεγάλη καριέρα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, όμως όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε μεγάλες διοργανώσεις, στο Euro 2004 δεν χρειάστηκε να βοηθήσουν.

Ανδρέας Γλυνιαδάκης

Πότε: Στην Ευρωλίγκα του ΠΑΟ το 2000 στη Θεσσαλονίκη και του Ολυμπιακού το 2012 στην Κωνσταντινούπολη.

Γιατί: O Κρητικός σέντερ ανήκει στο κλειστό κλαμπ αθλητών που έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα και με τους δύο "αιώνιους". Μόνο που αν τον αναζητήσεις σε κάποιο από τα βίντεο με τις φάσεις των Final 4 (και γενικά των σεζόν) θα απογοητευτείς, αφού δύσκολα θα τον εντοπίσεις πριν την απονομή.

Τι έκανε πριν και μετά: Έκανε μεγάλη καριέρα σε μικρότερες ομάδες, δοκίμασε στο NBA, συμμετείχε σε Ολυμπιάδα με την Εθνική ενώ κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ του 2009 (και πάλι κυρίως ως κομπάρσος, αλλά ΟΚ). Όχι κι άσχημα στο σύνολο.

Ευθύμης Κουλουχέρης



(Φωτογραφία: Eurokinissi/ Κώστας Γεωργόπουλος)

Πότε: Την τριετία 2003-6, όταν και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Γιατί: O 22χρονος όταν πήρε μεταγραφή στους Πειραιώτες αμυντικός, πρόσθεσε στο βιογραφικό του 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο, έχοντας μόλις 3 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα. 2 πρωταθλήματα παραπάνω από τον Λυμπερόπουλο δηλαδή.

Τι έκανε πριν και μετά: Ξεκίνησε σαν πολλά υποσχόμενο ταλέντο από την Προοδευτική και μετά τον Ολυμπιακό έκανε αξιοσέβαστη καριέρα σε Άρη και Πανιώνιο. Δεν δικαίωσε πάντως ποτέ τις προσδοκίες.

Παναγιώτης Καρατζάς

Πότε: Στο Ευρωμπάσκετ του 1987 με την Εθνική Ελλάδας.

Γιατί: Εκτός από τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φάνη, τον Φασούλα και τ' άλλα παιδιά, στο ρόστερ της Εθνικής μας βρισκόταν και ο Καρατζάς, ο οποίος αγωνίστηκε μόνο στο παιχνίδι εναντίον της Ρουμανίας, σημειώνοντας μάλιστα 2 πόντους.

Τι έκανε πριν και μετά: Αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στο Παγκράτι, ενώ το 1994 ανήκε στην ομάδα του Ολυμπιακού που κατέκτησε το νταμπλ, χωρίς πάλι να ανήκει στους πρωταγωνιστές.

Γιώργος Δοξάκης

Πότε: Τα χρόνια της κυριαρχίας του Άρη στο ελληνικό μπάσκετ.

Γιατί: Αγωνίστηκε στον Άρη για μια δεκαετία, όμως ενώ τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν βασικός, μετά την απόκτηση του Γιαννάκη βρέθηκε στον πάγκο, όπου και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με τα κιτρινόμαυρα, κατακτώντας μέχρι το 1991 πληθώρα τίτλων στην Ελλάδα.

Τι έκανε πριν και μετά: Μετά τον Άρη αγωνίστηκε για 2 σεζόν στον Πανιώνιο και στη συνέχεια κρέμασε τα παπούτσια του.

Έρβιν Λέμενς



(Φωτογραφία: Eurokinissi/ Κώστας Μακρυδήμας)

Πότε: Τη σεζόν 2005-6, με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Γιατί: Κατέκτησε νταμπλ χωρίς να καταγράψει ούτε μια επίσημη συμμετοχή με τα ερυθρόλευκα στο πρωτάθλημα και ελάχιστες στο κύπελλο. Μύθος.

Τι έκανε πριν και μετά: Κι όμως, στον Ολυμπιακό μεταγράφηκε έπειτα από γεμάτες σεζόν σε Σαταντέρ και Εσπανιόλ. Μετά τον Ολυμπιακό ωστόσο, η καριέρα του συνέχισε να παίρνει την κάτω βόλτα και δεν απορούμε καθόλου γι΄αυτό. Όποιος είχε δει τα τέρατα που έκανε σ' ένα καλοκαιρινό φιλικό με τη Λίβερπουλ, καταλαβαίνει.

Ζουρπένκο - Ζεβροσένκο

Πότε: Στην πρώτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού, πίσω στο 1997.

Γιατί: Γιατί ο μοναδικός τους ρόλος σε εκείνη την ομάδα, πέραν φυσικά των προπονήσεων, ήταν να χειροκροτάνε τους υπόλοιπους από τον πάγκο. Έχουν πάρει Ευρωλίγκα όμως, ακούτε κύριε Ρενέσες;

Τι έκαναν πριν και μετά: Πριν τίποτα, αφού στον Ολυμπιακό ουσιαστικά ξεκίνησαν. Μετά όμως, ο Ζεβροσένκο έκανε μια χαρά καριέρα σε Ολυμπιακό, ΤΣΣΚΑ και Εθνική Ρωσίας, με μπόλικες συμμετοχές και σημαντικό ρόλο. Ο Ζουρπένκο πάλι, περιπλανήθηκε σε μικρομεσαίες ελληνικές ομάδες και μετά χάθηκε.

Γιώργος Μπαλογιάννης

Πότε: Στη μυθική Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού μέσα στη Μπολόνια, το 2002.

Γιατί: Γιατί παρακολούθησε όλο το τουρνουά από τον πάγκο. Συμμετέχει όμως κανονικά σε όλες τις πανηγυρικές πόζες με το τρόπαιο.

Τι έκανε πριν και μετά: Σημαντικότατη καριέρα στον ΠΑΟΚ, του οποίου υπήρξε βασικό στέλεχος για χρόνια, ενώ και στον Παναθηναϊκό στον οποίο έμεινε για 3 σεζόν, βρήκε κατά καιρούς χρόνο συμμετοχής. Όχι όμως και στη Μπολόνια. Υπήρξε μέλος και της Εθνικής Ανδρών.

Γιαννούλης Φακίνος

Πότε: Ανήκε στον Ολυμπιακό από το 2006 μέχρι το 2008, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα.

Γιατί: Στο διάστημα που παρέμεινε στο λιμάνι, δεν κατέγραψε ούτε μια επίσημη συμμετοχή. Παραμένει ωστόσο πολυνίκης και τροπαιούχος.

Τι έκανε πριν και μετά: Έφυγε από τον Ολυμπιακό σε ηλικία 19 ετών για τον Πανιώνιο, όπου επίσης δεν έπιασε με αποτέλεσμα να φτάσει σήμερα να αγωνίζεται σε ήμι-επαγγελματικό επίπεδο στην Αγγλία.

Ντούσαν Σάκοτα

Πότε: Στις Ευρωλίγκες του 2007 και 2009 με τον Παναθηναϊκό.

Γιατί: Γιατί έχει 2 ευρωπαϊκά στο παλμαρέ του με ελάχιστη συμμετοχή, τουλάχιστον στα κρίσιμα παιχνίδια.

Τι έκανε πριν και μετά: Ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό την επαγγελματική του καριέρα και μετά από 5 σεζόν στα πράσινα (και ενδιάμεσα μία ως δανεικός στον Πανιώνιο) συνέχισε στο εξωτερικό. Σήμερα αποτελεί έναν από τους ηγέτες της ΑΕΚ.

Κεντρική φωτογραφία: Eurokinissi/ Μάρκος Χουζούρης