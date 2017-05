Όταν ο LeBron άγγιξε τα όρια του σαδισμού απέναντι στους Raptors

Δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης της Ανατολικής Περιφέρειας κι οι πρωταθλητές Cavaliers υποδέχονται τους Raptors.

Ο μεγάλος τους ηγέτης, LeBron James, έκανε πέρσι το όνειρό του πραγματικότητα, κατακτώντας το δαχτυλίδι με την αγαπημένη του ομάδα, με αποτέλεσμα η πίεση και το άγχος για επιτυχία, να είναι φέτος σαφώς μικρότερα.

Όμως για κάτσε λίγο ρε LeBron, είπαμε, ημιτελική φάση της περιφέρειας είναι, όχι φιλικό, δεν γίνεται να είσαι τόσο χαλαρός. Ο σούπερ σταρ των Cavaliers, πήρε την μπάλα έξω από τη γραμμή του τριπόντου με τον Ibaka να τον μαρκάρει και πριν σουτάρει, είπε να εφαρμόσει τη ρουτίνα που χρησιμοποιεί και πριν σουτάρει βολές, στριφογυρνώντας χαλαρός τη μπάλα με το χέρι του. 2 φορές.

Στη συνέχεια, έκανε μια προσποίηση και σούταρε, ευστοχώντας σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

lebron has true disdain in his heart for the raptors lol pic.twitter.com/u1jiP6YsGW