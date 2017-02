Το πιο άρρωστο buzzer beater του 2017

Κάθε φορά που βλέπεις ένα buzzer beater νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, αλλά πάντα προκύπτει κάποιο που είναι ακόμα πιο 'άρρωστο' από το προηγούμενο. Όπως ας πούμε αυτό:

Δώσε βάση και στα λόγια του εκφωνητή του video:''You have to try it… Get a rebound… Time out? Oh my god, there’s no time out… OHHHHHHHH''.

Το καλάθι του Brett Tenaglia οδήγησε το ματς στην παράταση, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε αν η ομάδα του κατάφερε να πάρει τη νίκη στο συγκεκριμένο ματς για το σχολικό πρωτάθλημα.