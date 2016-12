Δέκα tips για ένα εορταστικό one night stand

Ημέρες γιορτινές, το κέφι βρίσκεται στο ζενίθ, οι ποσότητες αλκοόλ είναι μεγαλύτερες απ' τις συνηθισμένες και κανείς δεν θέλει να βιώνει μόνος του αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Αν δεν βρίσκεσαι σε κάποια σχέση, δεν χρειάζεται να τα βάφεις μαύρα, αφού το κλίμα των ημερών ευνοεί τις πιθανότητες για ένα one night stand.

Μιλάμε πάντα για το παλιό καλό one night stand. Αυτό το λίγο ξεχασμένο και παρεξηγημένο. Το κινηματογραφικό. Αυτό που έχουμε δει στις ταινίες τύπου 'Alfie'. Με λίγα λόγια, να βγεις σ' ένα μπαρ, να πιες και να εξέλθεις με μια γυναικεία παρουσία ώστε να περάσεις μαζί της το υπόλοιπο της νύχτας ή της μέρας. Μέχρι εκεί όμως, δεν χωράνε περαιτέρω συναισθηματισμοί.

Το one night stand πολλοί το αγάπησαν, ουδείς το εμίσησε, αλλά δεν το έχουν τολμήσει όλοι

Προσοχή όμως. Επ' ουδενί δεν μιλάμε για ψηστήρι μέσω social media ή οποιουδήποτε app στο οποίο ο ρους των γεγονότων είναι λίγο πολύ προκαθορισμένος. Εδώ δεν υπάρχουν κανόνες, νόμοι και στρατηγικές. Υπάρχει μόνο το timing αλλά αν βασιστείς σ' αυτό, καλύτερα να αγοράσεις λαχείο.

Επομένως, για να αυξήσεις τις πιθανότητες έστω και στο ελάχιστο, ξεκίνα με τα βασικά:

1. Πρέπει να έχεις πιει, αλλιώς μπορεί να μην βγεις καν απ' το μαγαζί όταν έρθει η ώρα. Ακούγεται εύκολο αλλά δεν είναι, όντας τελείως νηφάλιος.

2. Πιες απ' το σπίτι και βγες αργά, γλυτώνοντας χρόνο και χρήμα.

3. Ντύσου σαν ζεν πρεμιέ, είναι γκολ απ τα αποδυτήρια. Άλλωστε κάποιες φορές παίζεις ένα ρόλο.

4. Η στρατηγική είναι σαν το σκάκι, δεν επιλέγεις ποτέ στιλ κοπέλας εξ αρχής, διαμορφώνεις το πλάνο και τις κινήσεις σου με βάση τον εκάστοτε στόχο. Γι' αυτό λέγεται 'one off', αλλιώς είναι δεσμός .

5. Εννοείται ότι κοιτάς την εμφάνιση. Αν έχει κι άλλα χαρίσματα, ακόμα καλύτερα, αλλά θα τα εκτιμήσεις τις επόμενες φορές, αν υπάρξουν.

6. Αρχικά της χαμογελάς, μετά της μιλάς και στο τέλος την κερνάς.

7. Αν είναι Ελληνίδα, κουκλάρα και δεν είσαι εφοπλιστής ή τηλεοπτικός αστήρ και τα καταφέρεις, είναι σαν κέρδισες τζόκερ.

8. Αν είναι ξένη και Δυτικοευρωπαία, μετά από 3- 4 ποτά πες της απλά - "lets get out of here".

9. Βασικά, δες αν υπάρχει κάποια Δυτικοευρωπαία στο μαγαζί and go for it.

10. Μην κάτσεις ποτέ στο μπαρ κρατώντας στο ένα χέρι το ποτό και με το άλλο στην τσέπη κοιτώντας τριγύρω σαν τον Ηulk, γιατί δεν θα διαφέρεις από κανέναν άλλον εκεί μέσα.

Xmas Edition: Βγες για την πάρτη σου και μόνο, χωρίς στόχο να την πέσεις σε κάποια. Απόλαυσε αυτές τις γιορτινές νύχτες ανέμελα και υποδέξου ό,τι προκύψει σαν ένα ακόμα Χριστουγεννιάτικο δώρο - έκπληξη. Όταν έρθει η ώρα, ξετύλιξέ το αργά. Μείνε χαρούμενος και δείξε ότι είσαι χαρούμενος μέχρι το τέλος. Είναι ο πιο απλός τρόπος να ανταποδώσεις το δωράκι.