Ρωτήσαμε 6 γυναίκες πόσο συχνά προσποιούνται οργασμό

Για 27 χρόνια έκρυβα μέσα μου έναν μικρό πορνοστάρ. Ή έστω την αυτοπεποίθησή του. Μπορεί να μην είχα τον αριθμό σεξουαλικών παρτενέρ του Rocco Siffredi, είχα όμως την πεποίθηση πως είχα ανάλογες ικανότητες. Όλα αυτά μέχρι ένα αυγουστιάτικο πρωινό του 2012.

Λίγες μέρες πριν, είχα μιλήσει ξανά με ένα κορίτσι που είχα σχέση για τρεις μήνες, τρία χρόνια νωρίτερα. Από εδώ και πέρα θα την αποκαλούμε Άννα. Κλείνοντας το τηλέφωνο, είχαμε κανονίσει να περάσω από το σπίτι της για ένα ποτό την επομένη. Πήγα στο σπίτι της Άννας, το ένα ποτό έφερε το άλλο και καταλήξαμε να κοιμηθούμε μαζί.

Το πρωί πιάσαμε κουβέντα για το σεξ της προηγούμενης νύχτας και συμφωνήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ καλό και συγκεκριμένα πολύ καλύτερο από το αντίστοιχο κατά τη διάρκεια της τρίμηνης σχέσης μας. Αναλύαμε τους λόγους που το σεξ μεταξύ μας δεν ήταν καλό στο παρελθόν, μέχρι τη στιγμή που η Άννα με τη φυσικότητα που ο Βασίλης Τσιάρτας θα έβγαζε ακόμα μία ασίστ σαν να γέμιζε ένα ποτήρι νερό, μου είπε το εξής: ''Γιώργο, την πρώτη φορά που κάναμε σεξ, ένιωθα αρκετά άβολα και προσποιήθηκα ότι είχα οργασμό''.

Το ''Γιώργο, την πρώτη φορά που κάναμε σεξ, ένιωθα αρκετά άβολα και προσποιήθηκα ότι είχα οργασμό'', στο μυαλό μου δημιούργησε τις εξής σκέψεις:

1ον> Δεν είχα καταφέρει να την ικανοποιήσω το πρώτο βράδυ.

2ον> Την 'οδήγησα' στο να προσποιηθεί οργασμό.

3ον> ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ότι προσποιήθηκε.

Κάπου εκεί η 'καριέρα' μου ως πορνοστάρ τελείωσε.

Τα επόμενα χρόνια συμβιβάστηκα με την ιδέα πως στο σεξ όπως και στις υπόλοιπες πτυχές της ύπαρξής μου θα ήμουν ένας απλώς θνητός. Και μπορώ να πω πως μου έκανε καλό, αφού κάθε φορά που ξάπλωνα στο κρεβάτι με ένα κορίτσι δεν είχα το άγχος ότι η απόδοσή μου θα έπρεπε να είναι άξια για υποψηφιότητα στα AVN Awards.

Πρόσφατα έπεσα πάνω σε μία έρευνα (δεν θυμάμαι ποιου ιδρύματος, αλλά πολύ θα ήθελα να είναι του πανεπιστημίου Μασατσούσετς μόνο και μόνο για να το γράψω στα ελληνικά), η οποία έλεγε ότι τουλάχιστον το 60% των γυναικών έχουν προσποιηθεί οργασμό έστω μια φορά στη ζωή τους.

Μετά το αρχικό *πατ πατ* του 60% στον δεξί μου ώμο, αποφάσισα να κάνω κι εγώ μια αντίστοιχη εγχώρια μίνι έρευνα. Ζήτησα από έξι κορίτσια από 27 έως 33 να μου απαντήσουν αν έχουν προσποιηθεί ποτέ οργασμό.

*Spoiler Alert: Έχω ανάγκη από νέο 'πατ πατ'*

Ισαβέλλα, 31

''Έχω προσποιηθεί ότι είχα οργασμό μεγαλύτερης έντασης από τον πραγματικό, αλλά δεν έχω προσποιηθεί οργασμό χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Μου έχει συμβεί με περισσότερους από ένα συντρόφους και το έκανα για να νιώσουν καλύτερα. Δεν τους είπα την αλήθεια, για να μην αισθανθούν άβολα''.

Ελένη, 29

''Σχεδόν διαβάζω τα χείλη σου: 'Αποκλείεται'. Και μετά το συμπέρασμα βγαίνει αγόγγυστα: 'Όλες προσποιούνται'. Ε άντε τώρα εγώ να απαντήσω ότι δεν έχω προσποιηθεί ποτέ. Μου κόβονται τα φτερά. Ωστόσο, θα κάνω μία προσπάθεια να καταθέσω τη δική μου ιστορία. Η οποία πάει κάπως έτσι: Εφόσον βρεθώ στο κρεβάτι με κάποιον και όχι για να κοιμηθούμε, τότε το θεωρώ τουλάχιστον βλακεία να μην περάσουμε και οι δύο καλά. Γιατί τι νόημα έχει. Μιας και από όσο ξέρω δεν είμαι πορνοστάρ και δεν έχω κοινό να διασκεδάσω για ποιο λόγο να υποδυθώ το οτιδήποτε. Για το σύντροφό μου; Μα, αν πιστεύω ότι ο σύντροφός μου δεν είναι σε θέση να καταλάβει τι μου γίνεται τότε γιατί να ξεκινήσω κάτι ερωτικό μαζί του;(!)

(Κρατήθηκα πολύ να μη γράψω το εξαιρετικά γραφικό 'οι προσποιήσεις είναι καλές μόνο στο ποδόσφαιρο')''.

Νίκη, 27

''Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ και πιστεύω ότι όλο αυτό με τον προσποιητό οργασμό με τον κλισέ τρόπο που είναι γνωστό, είναι δημιούργημα των ταινιών και των περιοδικών. Τώρα αν κάποιες φορές υπερβάλλεις λίγο στο πόσο καλά περνάς είτε είσαι το αγόρι είτε είσαι το κορίτσι δεν το θεωρώ κακό, γιατί καμιά φορά τρώγωντας έρχεται η όρεξη. Και αν ο άλλος νομίζει πως τελείωσες, ενώ δεν έχεις τελειώσει, μάλλον δεν έχει κάνει ποτέ ή δεν έχει κάνει αρκετές φορές σεξ με κοπέλες που είχαν οργασμό.

Δηλαδή εσάς αυτό εδώ σας φαίνεται πειστικό;''

Μαρία, 33

''Συνέβη μία φορά μόνο και ορκίζομαι πως δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Είμαι πολύ κακή ηθοποιός και δυστυχώς δεν μπορώ να υποκρίνομαι σε τίποτα. Μια καριέρα λιγότερη για μένα. Που λες, μία φορά, ναι. Θα σου πω και χρονιά, το 2013, καλοκαίρι ήταν. Είχα σχέση που μετρούσε μέρες (ok, μήνες) και γούσταρα άλλον. Μάντεψε με ποιον μου συνέβη. Εκείνη τη μέρα (νύχτα) και να με πλήρωνες που λέει ο λόγος, αστεράκια δεν θα εμφανίζονταν στον ορίζοντα. Εκείνος επέμενε να μου συμβεί, you know what I mean, ε, δεν το 'χα ξανακάνει και ποτέ- αυτό το θεατράλε στο κρεβάτι- και είπα να δοκιμάσω τις ικανότητές μου. Εκείνος δεν κατάλαβε Χριστό, εγώ πάλι ήθελα να γελάσω και να κλάψω από ετεροντροπή. Θεωρώ την προσποίηση οργασμού τεράστια γελοιότητα, σε βαθμό (αυτο)λύπησης. Δεν αξίζει σε κανέναν από τους δύο και είναι δειλία να λες 'το κάνω για να μη νιώσει άσχημα ο άλλος'. Μα ψυχικό κάνουμε χρυσή μου; Όχι, δεν του το είπα ποτέ. Απλά τον χώρισα λίγο αργότερα''.

Ιουλία, 29

''Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, πριν ακόμα από τη σεξουαλική μου ωρίμανση, όσες ταινίες και σειρές κι αν είχα δει που διακωμωδούσαν την προσποίηση οργασμού από γυναίκες κατά τη διάρκεια της πράξης, δε με είχαν βοηθήσει να καταλάβω το μέγεθος του προβλήματος. Για την ακρίβεια, ως έφηβη δεν είχα καταλάβει καν ότι αυτή η κατάσταση βγαίνει από τη φούσκα του φανταστικού, ήταν σαν μια κονσέρβα που χρησιμοποιούσε η μυθοπλασία για να με κάνει να γελάσω με το βαριεστημένο ύφος μιας πρωταγωνίστριας. Μεγαλώνοντας λοιπόν, το σοκ ήταν μεγάλο όταν συνειδητοποίησα ότι για πολλές γυναίκες είναι πάγια τακτική. Και μεγαλύτερο όταν κατάλαβα ότι συμβαίνει επειδή στην πλειοψηφία τους το κάνουν γιατί δε θέλουν να πληγώσουν τον παρτενέρ τους ή επειδή αισθάνονται μειονεκτικά σε σχέση με το σώμα τους και τη λειτουργία του.

Δεν έχω προσποιηθεί ποτέ μου οργασμό, γιατί πολύ απλά παίρνω ως δεδομένο ότι κάθε φορά έχω απέναντί μου έναν ενήλικα που δεν έχει ανάγκη να του χαϊδεύουν συνεχώς τον ανδρικό του εγωισμό, που έχει την ικανοποίησή μου μέσα στις προτεραιότητές του και που αντιλαμβάνεται ότι κάποιες μέρες μπορεί να μην είναι σαν τις υπόλοιπες. Εάν δεν ισχύει τίποτε απ' όλα αυτά, δεν (θα) έχει ούτως ή άλλως καμία θέση στο κρεβάτι μου. Κάθε σεξουαλικός μου σύντροφος θέλω να είναι σε θέση να ενδιαφερθεί για την ερωτική μας σχέση (προφανώς!), οπότε αν δεν έχει αυτή τη γνώση αφαιρώ και από εκείνον τη δυνατότητα αυτή και από μένα τη δυνατότητα ενός ασφαλούς συμπέρασματος για το αν αξίζει να ασχολούμαι ή όχι''.

Ιωάννα, 27

''Η απάντηση είναι 'ναι'. Έχει υπάρξει προσποίηση. Για τις φορές δεν μπορώ να μιλήσω γιατί δεν είναι και με χαρτί-μολύβι. Και μία δεν ήταν πάντως. Να λέμε και αλήθειες. Με έναν παρτενέρ; Τι εννοείς; Φυσικά και όχι. Δεν είναι εύκολο πράγμα να φτάσεις στο στόχο σου #diplis. Πόσες ώρες να διαρκέσει κι αυτή η ρημάδα η πράξη; Να μπει ένα τέλος, πιάστηκε η μέση μου. Αν είπα την αλήθεια; Με ρώτησε κανείς και δεν άκουσα; Δε με ρώτησε, δεν μπήκα στον πειρασμό της εξομολόγησης''.