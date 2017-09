Δες ζωντανά το fashion show του Tommy Hilfiger στο Λονδίνο

Μετά την Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, το τρίτο παγκόσμιο λανσάρισμα του TommyNow θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στις 21.30 (ώρα Ελλάδας) στο διάσημο μουσικό χώρο Roundhouse του Λονδίνου με ένα βιωματικό "See Now, Buy Now" runway event. Μπορείς να το παρακολουθήσεις μέσω livestreaming. Μείνε συντονισμένος.

Η επίδειξη μόδας TommyNow για το Χειμώνα του 2017 θα περιλαμβάνει look από την ανδρική συλλογή Hilfiger Edition, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά από το 2010 ότι οι ανδρικές και γυναικείες συλλογές του brand θα μοιράζονται την πασαρέλα.

Η ανδρική συλλογή Hilfiger Edition αποδίδει φόρο τιμής στην ιστορία του Tommy Hilfiger στα ανδρικά ενδύματα, ενώ οι διαχρονικά κλασικές γραμμές επαναπροσδιορίζονται για να αποτελέσουν τα δομικά στοιχεία μιας ουσιαστικής ανδρικής γκαρνταρόμπας. Η επίδειξη θα παρουσιάσει επίσης τη γυναικεία συλλογή Hilfiger Collection και την TommyXGigi capsule συλλογή για το Χειμώνα του 2017, η οποία προέκυψε από την τρίτη συνεργασία με το supermodel και παγκόσμια πρέσβειρα του brand, Gigi Hadid.

Οι συλλογές Tommy Hilfiger για τo Φθινόπωρο / Χειμώνας 2017 με τίτλο 'The American Alternative', γιορτάζουν τη δεκαετία του '90 δίνοντας ένα νέο twist στην παράδοση. Οι συλλογές ενσωματώνουν την επαναστατική διάθεση που χαρακτηρίζει τα '90s και 'παίζουν' με αντιθέσεις στα look, με oversize αναλογίες και με αθλητικές επιρροές.

Stay tuned, λοιπόν, και θυμήσου ότι μπορείς να παρακολουθήσεις το show και μετά τη λήξη του, ανά πάσα στιγμή, αν δεν προλάβεις το live.

