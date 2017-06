Need for Speedo: Επτά κορίτσια γράφουν για τα αγόρια με τα σλιπάκια

Ήρθε η ώρα της παραλίας και προφανώς αυτό που σκέφτεσαι είναι εσένα στην παραλία. Θα μπορούσα να συνεχίσω την περιγραφή αυτής της εικόνας και να την εμπλουτίσω με μία ήρεμη θάλασσα, μια άνετη ξαπλώστρα, ένα κοκτέιλ και ό,τι μπορείς να φανταστείς για την ώρα της υπέρτατης χαλάρωσης και διαφυγής by the beach.

Δεν θα το κάνω όμως και θα σταθώ στο μαγιό, ανοίγοντας μία συζήτηση που ήθελα να την κάνω από καιρό. Συγκεκριμένα, θα σου θέσω μερικά ερωτήματα και θα σου παραθέσω τη γυναικεία σκοπιά σχετικά με τα speedo.

Γιατί το να φοράς speedo δεν σημαίνει ότι απλά φόρεσες ένα μαγιό για να πας στην παραλία να κολυμπήσεις. Αυτή η επιλογή δεν είναι απλή, έχει και δεύτερη ή και τρίτη ανάγνωση που χρήζει ανάλυσης. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι η Speedo είναι ένα brand με μεγάλη ποικιλία από μαγιό και αξεσουάρ που αφορούν στο κολύμπι, για πολλά χρόνια έχει συνδεθεί με το μικροσκοπικό μαγιό-εσώρουχο που δυστυχώς ή ευτυχώς φοριέται ακόμα κι όχι μόνο στην πισίνα.

Παλαιότερα ήταν απλά ένα μαγιό, αποδεκτό από το κοινό της παραλίας και από τις γυναίκες, μάλλον γιατί δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Σήμερα το να φοράς speedo σημαίνει ή ότι είσαι παίκτης πόλο ή είσαι κολυμβητής ή απλά έχεις ξεμείνει σε ένα ερημονήσι, πήρε το μαγιό σου το κύμα και η μόνη σου επιλογή είναι αυτό το ελαστικό βρακάκι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης.

Στυλιστικός ρατσισμός; Αλήθεια, αν έτσι θες να το ονομάσεις κανένα πρόβλημα, γιατί το θέμα είναι καθαρά αισθητικό. Και οι γυναίκες παλαιότερα φορούσαν κάτι σαν στολή δύτη στην παραλία, αλλά αν δεν κάνω λάθος δεν θα ήθελες να δεις κάτι τέτοιο σήμερα. Έτσι κι εγώ το speedo θα το δω στον πλαταρά πολίστα που παλεύει στην πισίνα με το σκουφάκι του και θα δεν θα με ενοχλήσει. Γιατί όμως να πρέπει να το πάρει το μάτι μου εκεί που λιάζομαι αμέριμνη και μάλιστα στα λάθος κορμιά;

Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το speedo είναι ένα είδος μαγιό που φαντάζομαι ότι είναι βολικό την ώρα που κολυμπάς. Αλλά μόνο αυτό. Ακόμα κι αν είσαι ο Mr Body δεν έχεις κανένα λόγο να το δείξεις με αυτό τον τρόπο. Και μην χρησιμοποιήσεις τον ισχυρισμό της αυτοπεποίθησης ως επιχείρημα γιατί κάπου τα πράγματα μπλέκονται. Άλλο αυτοπεποίθηση, άλλο θράσος κι άλλο κακογουστιά. Εξάλλου ποτέ κανένας από αυτούς με τις τεράστιες πλάτες και τους γυμνασμένους κοιλιακούς δεν φόρεσε το speedo να πάει για μπάνιο στη θάλασσα. Η εικόνα που έχω είναι από κάτι φουσκωτούς τύπους που δεν δυσκολεύονται να περπατήσουν στην άμμο και ίσα που διακρίνεις ότι φοράνε μαγιό ή από εκείνους που απλά δεν έχουν αλλάξει αιώνα και επιμένουν στα γνωστά κι αγαπημένα ακόμα κι αν έχουν κάνει κοιλίτσα.

Δεν μου αρέσει να κρίνω κάποιον από την εξωτερική του εμφάνιση, πόσο μάλλον από την επιλογή του μαγιό, αλλά το speedo με ξεπερνά, υπερκαλύπτει το αίσθημα της ελευθερίας του καθένα να φοράει ότι θέλει και -ναι!- μπορεί να υπερβάλλω και δεν είμαι η μόνη.

Δεν είμαι εγώ αυτή που θα σου πει τι θα βάλεις ή όχι στην παραλία, αλλά μάθε τι σκέφτονται και τα άλλα κορίτσια και σε περίπτωση που σου έχει περάσει από το μυαλό η ιδέα του speedo στις καλοκαιρινές σου διακοπές επειδή τα πήγες πολύ καλά με το γυμναστήριο φέτος, να δεις που θα σου φύγει. Άλλες απόλυτες, άλλες έξαλλες κι άλλες διαλλακτικές(;) με το θέαμα 'αγόρια με speedo', αλλά σε όλες ερεθίζει τη χορδή της αισθητικής και του γούστου και ως ωραίο φύλο το απορρίπτει με την πρώτη σκέψη.

Μάριον

Νάνσυ

Νιώθω ότι πρόκειται να απαντήσω σε μια ερώτηση που θα σώσει ή θα καταστρέψει την ανθρωπότητα - και είναι περίπου όντως έτσι, αν το δούμε λιγότερο ανθρωπιστικά και περισσότερο αισθητικά. Θα πω ένα μεγάλο και 'Μεταξικό' ΟΧΙ στα speedo. Έχω δει πολλούς άντρες να τα φορούν και να είναι sexy με αυτά, αλλά όπως και με τα string στις γυναίκες, νιώθω ότι πλησιάζουν τόσο επικίνδυνα το γυμνισμό, που καλύτερα να τον ασπαστούν εξ' ολοκλήρου. Φωτεινές εξαιρέσεις κάτι ηλιοκαμμένα μοντέλα με κορμί 'κομμάτια', που ό,τι κι αν φορέσουν δε μας απασχολεί. Στον απλό, καθημερινό άντρα, αγαπάμε το μαγιό σορτσάκι, με καραβάκια, με αγκυρούλες, με ανανάδες, με γουρουνάκια, σε καρό ή και μονόχρωμο, αλλά όχι μαγιό βρακάκι. Παρακαλώ πολύ!

Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό το μαγιό πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης - δεν με νοιάζει αν είσαι ο Marlon Teixeira ή ο Μάκης από την Ασπροβάλτα (that being said δεν είμαι της άποψης ότι επιτρέπεται να το φοράει κάποιος με φανταστικό σώμα) be better than this και αγόρασε ένα μαγιό που έχει λόγο ύπαρξης. Πιστεύω αν αγνοήσουμε αυτό το κομμάτι ύφασμα θα εξαφανιστεί, είναι σαν τις νεράιδες, εμφανίζεται γύρω μας γιατί κάποιος εκεί έξω πιστεύει ότι actually του πηγαίνει. *ψιθυρίζει* δεν πηγαίνει σε κανέναν.

Μαριλέλλα

Έφη

Σε λένε Αφρουδάκη αγόρι μου; Κοκκινάκη, έστω; Όχι. Ε τότε γιατί μου φοράς το βρακάκι του πολίστα όταν υπάρχουν άνθρωποι χωμένοι μερόνυχτα μέσα σε ατελιέ και πάνω από πατρόν σε Ευρώπες και Αμερικές για να μπορείς ΕΣΥ να βγαίνεις κύριος στην παραλία με το μαγιό σου το ριχτό από το μπουτάκι και κάτω (όχι πολύ πιο κάτω, εκτός αν είσαι σέρφερ στο Μαλιμπού, 23 χρονών και πολύ λέω). Το αντρικό speedo είναι σαν την γυναικεία δίχαλη σαγιονάρα με το τακούνι. Την είδες; Έφυγες. Αν μείνεις, μην γκρινιάξεις μετά. Και για να σε προλάβω, ναι, δεν πρέπει να κρίνουμε τον άνθρωπο από την εξωτερική του την εμφάνιση μόνο, εκτός αν μας το προκαλεί να το κάνουμε. Γιατί όταν φοράς αυτό το πράγμα σε κοινή θέα, θες να περάσεις subliminal message που για το καλό όλων μας να θαφτεί γρήγορα κάτω από την άμμο. Καλύτερα να κυκλοφορείς γυμνός, τι να σου πω, το προτιμώ για statement.

Η αλήθεια είναι πως "Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό" αλλά αυτό το μαγιό-εσώρουχο είναι τόσο στενό, που στενεύει και τα όρια της αντοχής / ανοχής μου. Αισθητικά δεν μου πάει (να κυκλοφορεί τριγύρω μου), όπως δεν μου πάει το φανταστικό κατά τ' άλλα κορίτσι που έχει βάλει τόνους σιλικόνης στο στήθος και φοράει τριγωνάκι για να καλύψει μόνο το κέντρο. Ακόμη και κομμάτια λοιπόν να είναι το αγόρι/άντρας που φοράει τέτοιο μαγιό μου προκαλεί μια μπλιαχ αίσθηση. Είναι φλύαρο. Τα ωραία και σέξι αγόρια φορούν μονόχρωμες βερμούδες, με φοίνικες, καρπούζια ή ακόμη καλύτερα με κόμικς ή σούπερ ήρωες!

Έρρικα

Ειρήνη

Μία που το διάβασα, μία που το έκανα εικόνα, μία που ανατρίχιασα. Ρε παιδιά, ποιο speedo; Γιατί speedo; Από πού και ως πού speedo; Ακόμα και αν έχεις το πιο σμιλεμένο κορμί του κόσμου (γιατί speedo με μπάκα και να γίνει εικόνα, θα κοπεί από το ΕΣΡ) και μόνο το γεγονός ότι αποφάσισες να βγεις στην παραλία με ένα τέτοιο μαγιό λέει πολλά για το ποιόν σου. Και ακόμα περισσότερα για το γούστο σου. Γιατί αν στην παραλία βγαίνεις έτσι, τότε στο ποτό λογικά πηγαίνεις με κροκς και στο δείπνο με το κορίτσι σου σκας μύτη με το τσαντάκι το μικρό που περνάς χιαστή στην πλάτη. Πράγματα που αλήθεια, κάποια στιγμή πρέπει να καταργηθούν. Μαζί με το speedo.

Σβήνω γράφω, σβήνω γράφω και σκέφτομαι γιατί έχει τεθεί ως ερώτημα αυτή την Τετάρτη μεσημέρι. Δηλαδή ότι τι; Ότι έχουμε δίλημμα; Ότι υπάρχει γυναίκα που θα πει ναι μου αρέσει το speedo; Το αγόρι μου φοράει speedo και εγώ το καμαρώνω; Και ακόμη και αν το φοράει το αγόρι της σε βεβαιώνω φίλη μου ότι δεν το καμαρώνει. Αλλά τι να κάνει η έρημη; Ο έρωτας είναι τυφλός και αυτή είναι η επιβεβαίωση. Αλλά - δεν και είναι άγουστος. Γιατί άμα φοράς αυτό, κρατάς σίγουρα και τσαντάκι μπανάνα και φοράς μπιζουδάκια στο λαιμό και τα χέρια. Χάθηκαν τα μαγιό βερμούδες; Εξαφανίστηκαν τα σερφάδικα μαγιό; Αυτά με τα χελωνάκια, τους κοκοφοίνικες και τους αστερίες ή τα απλά τα μονόχρωμα; ΌΧΙ. Τα speedo όμως ΠΡΕΠΕΙ να εξαφανιστούν. Από προσώπου γης. #έκσαλλη.

Δέσποινα

Ποιο speedo χρυσό μου; Ποια μίλησε για σωματοδομή; Είναι θέμα γούστου και μόνο. Η άποψη για αυτό το μαγιό δεν αλλάζει αν το κορμί είναι εκπάγλου καλλονής. Δεν ταιριάζει σε κανέναν και αυτό είναι δέσμευση. Εσύ δηλαδή από την ποικιλία που υπάρχει στην αγορά θες να μου πεις τρελάθηκες από το στενό βρακί που κάνει ασφυκτικό μαρκάρισμα στα προσόντα σου; Δηλαδή θα ένιωθες καλύτερα με ένα μαγιό τύπου βερμούδα; Σε ρωτάω και περιμένω να μου απαντήσεις. Μόλις πας για ψώνια να θυμάσαι τη φάτσα μου να σου λέει ''όχι Γιώργο μου, όχι, άστο κάτω''.

Όπως κατάλαβες, αν λίγο θες να αρέσεις στο αντίθετο φύλο άσε το speedo και μείνε πιστός στα ωραία πολύχρωμα μαγιό-βερμούδες (όχι τα κολλητά τύπου μποξεράκια). Έτσι μπορείς να είσαι και sexy και παιχνιδιάρικος και να δείξεις και κοιλιακό. Κι αν υπάρχει ήδη ένα speedo στην ντουλάπα σου ξανασκέψου το κολυμβητήριο. Μην ξεχνάς, η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι το παν αλλά είναι η πρώτη εντύπωση και είναι κρίμα να περάσεις το λάθος μήνυμα.

Καλές βουτιές!