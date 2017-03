Τα sneakers των '90s που επέστρεψαν θριαμβευτικά

"B*****s, we are Back", θα έπρεπε να λένε τα '80s και '90s που φέτος έχουν κάνει την πιο δυναμική επανεμφάνισή τους σε jeans, jackets, αξεσουάρ, χτενίσματα και φυσικά στα sneakers. Και όχι πως έφυγε και ποτέ η τάση στους άντρες να φοράνε sneakers εκτός γυμναστηρίου απλά τα γούστα άλλαξαν, η αισθητική εξελίχθηκε και σίγουρα τα Air Jordan X ή τα Nike Air Much Uptempo που μπορεί να φορούσες την δεκαετία του '90 και να σε έκαναν να νιώθεις και 'πολύ άτομο', σήμερα δεν θα σε έκαναν να δείχνεις το ίδιο cool. Ή όχι; Η ιστορία θα δείξει.

Πάντως, αν θέλεις να φοράς sneakers και να φαίνεται πως 'ξέρεις', σου δείχνω ποια ζευγάρια επανήλθαν στο προσκήνιο και αξίζει να επενδύσεις σε αυτά.

Επίλεξε το ζευγάρι sneakers που σου αρέσει και φόρεσε το με μονόχρωμο chinos και πουκάμισο τζιν, καρό ή και μονόχρωμο ή σκούρο τζιν (απόφυγε τα τζιν με τα σκισίματα είναι μπανάλ ή αν θέλεις τόσο να τα φορέσεις, φρόντισε να είναι σε slim γραμμή) και T-shirt ή ακόμη και με κοστούμι και μονόχρωμο T-shirt από μέσα σε μία πιο casual chic εμφάνισή.

Κι αν σου φαίνεται λάθος το κοστούμι με τα sneakers, να μοιραστώ μαζί σου πως o Marc Jacobs φόρεσε Stan Smith στο party του Vanity Fair - πιο black tie πεθαίνεις.

Σουέντ αθλητικά, Fred Perry, 110€

Fred Perry: Το συγκεκριμένο ζευγάρι ανήκει στην ομώνυμη συλλογή ρούχων και αξεσουάρ της εταιρείας Fred Perry που πήρε το όνομά της από τον Βρετανό πρωταθλητή του τένις. Η πρώτη ενασχόληση του Perry με την μόδα ήταν το 1940 όταν ο ποδοσφαιριστής Tibby Wegner τον προσέγγισε ώστε να δημιουργήσουν μαζί τις πρώτες κορδέλες για τον ιδρώτα.

Tip: Δώσε έμφαση στις κάλτσες που θα φορέσεις και στο ύψος τους. Επειδή το παπούτσι είναι αθλητικό δεν σημαίνει πως το φοράμε και με αθλητικές κάλτσες.

300 Vintage αθλητικά, New Balance, 99,95€

New Balance: H New Balance γεννήθηκε ως εταιρεία το 1906 κατασκευάζοντας παπούτσια για τον στίβο ενώ στην πορεία του εξελίσσεται και το 1975 για πρώτη φορά μπαίνει το χαρακτηριστικό 'Ν' στο πλάι των παπουτσιών του. Η σειρά από παπούτσια τρεξίματος βραβεύεται ως το καλύτερο running shoe και τα New Balance γίνονται την δεκαετία του '90 από τα πιο δημοφιλή sneakers της αγοράς.

O Justin Timberlake με τα sneakers Stan Smith.

Gazelle Unisex, Adidas Originals, 79,95€

Gazelle OG Adidas: Tα Gazelle OG (τα αρχικά OG σημαίνουν original) είναι από τα μοντέλα εκείνα που χαρακτηρίζονται εδώ και πολλά χρόνια ως cult. Κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 1968, σε διαφορετικά χρώματα όπου η κάθε απόχρωση λέγεται πως έχει κι άλλο συμβολισμό, κι έγιναν κι αυτά στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με τις αρχές τις δεκαετίας του ’90, σύμβολα της street εποχής. Τα Gazelle τα έχουν φορέσει, από την Kate Moss και τους Oasis μέχρι ο Mick Jagger τη δεκαετία του ’70 και ο Michael Jackson την εποχή που ήταν μέλος των Jackson 5.

Tiger, Asics, 41,90€

Tip: Καταστρέφεται όλο το σύνολό σου αν το τζιν που θα φορέσεις ανοίγει στα μπατζάκια. Άλλαξε τζιν άμεσα και επίλεξε κάποιο σε ίσια ή πιο στενή γραμμή.

Superstar, Adidas Originals, 99,95€

Superstar Adidas: Τα Superstar δημιουργήθηκαν το 1969 για το μπάσκετ και δεν άργησαν να αγαπηθούν από τους λάτρεις του παρκέ ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Kareem Abdul Jabbar. Η πορεία του παπουτσιού πολύ επιτυχημένη αλλά όπως ήταν αναμενόμενο την δεκαετία του ’80 επηρεάζονται όπως και πολλά άλλα snekares από την hip hop σκηνή με τους Run DMC να τα επιλέγουν και αυτά να άλλαζαν ταυτότητα και να γίνονται συνώνυμα της street μόδας.

Stan Smith, Adidas Originals, 99,95€

Stan Smith Adidas: Τα συγκεκριμένα sneakers δημιουργήθηκαν για το τένις το 1963 και το 1965 ήταν γνωστά ως Robert Haillet. Πήραν το όνομά τους από τον γνωστό Γάλλο τενίστα του οποίου διάδοχος είναι ο Stan Smith. Ο Stan Smith ανέλαβε τα ηνία του endorsement το 1971 κι από τότε τα παπούτσια αυτά έχουν μείνει στη συνείδηση του κόσμου με το όνομά του. Αξίζει να αναφερθεί πως το 1988 τα Stan Smith μπήκαν στο βιβλίο Guinness αφού κατάφεραν να πουλήσουν 22 εκατομμύρια ζευγάρια σε όλο τον κόσμο.

O David Beckham, αν και έχει φορέσει όλα τα μοντέλα της Adidas λόγω της πολυετούς συνεργασίας τους, μοιάζει να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα Stan Smith.

Europa, Lacoste, 99€

Lacoste: Τα πρώτα παπούτσια τένις δημιουργούνται το 1958 και ήταν βαμβακερά – κάτι σαν τα πάνινα που φοράμε την άνοιξη. Ουδεμία σχέση δηλαδή δεν είχαν με τα δερμάτινα παπούτσια που θα λανσάρει η εταιρεία Lacoste το 1984 και θα αγαπηθούν, μαζί με τα μπλουζάκια με τον κροκόδειλο, όσο λίγα την δεκαετία του ’90.

Club C, Reebok, 89,95€

Club C Reebok: Το μοντέλο Club C (το C είναι συντομογραφία του champion) κυκλοφόρησε το 1985 και δημιουργήθηκε για το τένις. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν ταυτίστηκε ποτέ, ούτε και πήρε το όνομα του από κάποιον αθλητή παρ' όλα αυτά αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα best sellers της Reebok. Φέτος επαναλανσάρεται και στην καμπάνια πρωταγωνιστεί η Gigi Hadid, ενώ ένα από τα μοντέλα Club C τα υπογράφει ο Kendrick Lamar.

Tip: Διατήρησε τα sneakers σου καθαρά. Τα sneakers αυτά είναι παπούτσια που έχεις επιλέξει για να βγαίνεις βόλτα και θα χρειαστείς άλλο ζευγάρι για να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Να θυμάσαι πως τα sneakers, εκτός από αυτά που είναι σουέντ, μπορείς να τα πλύνεις στο πλυντήριο μέσα σε κάποια παλιά μαξιλαροθήκη.

Air Jordan XXXI, Nike, 205€

Air Jordan: Το πιο θρυλικό παπούτσι της δεκαετίας του ’90 κυκλοφόρησε το 1984 και πήρε το όνομά του από το είδωλο του NBA, Michael Jordan. Από τότε και μέχρι και σήμερα έχουν βγει πολλά διαφορετικά μοντέλα διατηρώντας πάντα όμως τον μπασκετικό χαρακτήρα του παπουτσιού και διαψεύδοντας όσους τότε δεν είχαν πιστέψει στην επιτυχία του.

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Jake Gyllenhaal να φοράει τα Jordan.