Τι μας δίδαξαν τα φετινά Όσκαρ για το στυλ

Παραδοσιακά, το στυλιστικό ενδιαφέρον στα Όσκαρ επικεντρώνεται τα φορέματα των κυριών που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί. Και δικαιολογημένα - φαντάζεσαι πόση ώρα (ώρες, μέρες) μπορεί να αφιέρωσε η κάθε μία προκειμένου να ετοιμαστεί για το Dolby Theatre. Εμείς εδώ, όμως, θα σου πούμε λίγα απλά και περιεκτικά πράγματα που αξίζει να συγκρατήσεις από τις black-tie ενδυματολογικές επιλογές που έκαναν οι άνδρες της βραδιάς.

Εντάξει, μην περιμένεις κάποια μεγάλη ανατροπή, όλοι φόρεσαν tuxedo όπως επιβάλλει η περίσταση και μεταξύ μας πολύ καλά έπραξαν.

Ας αρχίσουμε με την πιο βασική επιλογή, το tuxedo που χωρίζεται σε τρία μέρη: σακάκι, γιλέκο, παντελόνι, ιδανικά σε μαύρη απόχρωση, λευκό πουκάμισο όπως ακριβώς το φόρεσε ο Viggo Mortensen κι αν δεν σου αρέσει η ιδέα του γιλέκου, Ok, το πετάς. Το μαύρο μοιάζει να είναι ο χρωματικός μονόδρομος σε αυτή την ιστορία αλλά συνάμα παραμένει να είναι και η πιο κομψή επιλογή, και την έκαναν, ο Leonardo di Caprio, ο Justin Timberlake με tuxedo Τom Ford και o Andrew Garfield επίσης με Tom Ford (κι αυτούς σου προτείνω απροκάλυπτα να αντιγράψεις αν θελήσεις να το βάλεις κι εσύ). Μεταξύ μας, όσο πιο κλασική η επιλογή που κάνεις τόσο πιο κομψός είσαι κι όσο πιο κομψός είσαι τόσο πιο διαχρονικός γίνεσαι. Να με θυμάσαι!

Φυσικά, δεν έλειψαν κι εκείνοι που ήθελαν να αναδείξουν την προσωπικότητα και την προσωπική αισθητική τους κάνοντας πιο τολμηρές επιλογές. "Ο τολμών Νικά” λένε, αλλά αυτό δεν είναι και κανόνας στα black tie events.

Πόσο ρίσκο είναι αποδεκτό;

Από τις πιο τολμηρές επιλογές ήταν αυτή του Ryan Gosling που επέλεξε κοστούμι Gucci και το συνδύασε με πουκάμισο με βολάν, και θα σε συμβούλευα, χωρίς να το σκεφτώ και πολύ, να μην την κάνεις ποτέ. Το pajama σακάκι του Terrence Howard ήταν επίσης μία δύσκολη στυλιστικά (λάθος) στιγμή στο κόκκινο χαλί, ενώ το λευκό dinner jacket που φόρεσε ο Dev Patel και ο Jamie Dornan μας άρεσε πολύ και είναι ίσως το μόνο 'παιχνίδι' που αξίζει να κάνεις, αρκεί να σιγουρευτείς πως δεν θα είσαι παρόμοια ντυμένος με το προσωπικό του χώρου όπου θα βρεθείς.

Όχι βολάν, όχι πιτζάμες σε γκαλά και κόκκινα χαλιά.

Να θυμάσαι πως η σωστή εφαρμογή των ρούχων που είναι ούτως ή άλλως προϋπόθεση, στο κεφάλαιο κοστούμι είναι το Α και το Ω. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να μοιάζει το ρούχο επάνω σου δανεικό και για αυτό αν επενδύσεις σε tuxedo είναι καλή ιδέα να το ράψεις επάνω σου.

Παπιγιόν ή γραβάτα;

Το αξεσουάρ που επέλεξε η πλειοψηφία των παρευρισκόμενων ήταν το παπιγιόν και μας άρεσε πολύ ο τρόπος που το φόρεσε ο Leo, ο Justin Timberlake αλλά και ο Ryan Seacrest που έσπασε τον κανόνα του μαύρου επιλέγοντας παπιγιόν σε μπορντό απόχρωση - πάντα να θυμάσαι πως το παπιγιόν πρέπει να στέκεται περήφανα ψηλά - όχι σαν το 'θλιμμένο' παπιγιόν του John Legend (το tuxedo που φόρεσε σε περίπτωση που σε νοιάζει ήταν Gucci).

Και το παπιγιόν θέλει τρόπο.

Βασικό κανόνας, το παπιγιόν πρέπει να είναι στις σωστές αναλογίες για το σώμα και το πρόσωπό σου, όπως ακριβώς γίνεται και στην γραβάτα που πρέπει να είναι πάντα σύμφωνα με το ύψος σου.

Το ρολόι του Ryan Gosling

Αν κάτι προσέξαμε όλοι εκτός από το πουκάμισο με βολάν (το τέλος της αισθητικής, δηλαδή) ήταν το ρολόι που περήφανα άφηνε ο ηθοποιός να φαίνεται. Product placement σκέφτηκα αλλά μετά έμαθα πως πρόκεται για το vintage Rolex ρολόι του ηθοποιο. Και τι κρατάμε από αυτό; Όχι πως ο Gosling έχει Rolex αλλά πως το ρολόι αποτελεί την πιο κλασική επιλογή σε αξεσουάρ – κόσμημα – για τον άντρα και αξίζει πάντα να επενδύσεις σε αυτό.

Αγαπήσαμε πολύ το λευκό μαντήλι στο πέτο. Αν φορέσεις tuxedo, go for it!