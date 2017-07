Ο χρόνος μοιάζει πιο πολύτιμος μέσα στο νερό

Μια γεύση απο backstage γυρίσματα για το @onemangr με το Aquatimer Chronograph Edition Galápagos Islands! Δες τι τύπος IWC είσαι εδω: https://www.youtube.com/watch?v=hvA7XQURvzY #iwcgreece

A post shared by IWC Schaffhausen | Greece (@iwcwatches_gr) on Jun 29, 2017 at 1:25am PDT