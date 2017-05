My Life Μy Shampoo

Το γνωστό και αγαπημένο σε όλους μας σαμπουάν Wash & Go ανανεώνεται και μας επανασυστήνεται μέσα από μία καμπάνια που έχει ως σκοπό να μας διασκεδάσει, αλλά και να προσφέρει! Με αφορμή την ανανέωση όλης της σειράς, που αποτελείται από σαμπουάν και conditioner πενταπλής δράσης καθώς και από τα ήδη γνωστά και αγαπημένα 2 σε 1 προϊόντα, το Wash & Go, σε μία δήλωση αγάπης για τα μαλλιά γυναικών και ανδρών, διοργανώνει την καμπάνια 'My Life My Shampoo', με κεντρικό πρόσωπο την εκθαμβωτική Demy, η οποία εντυπωσιάζει με την πολυτάλαντη προσωπικότητά της, την αριστοκρατική ομορφιά της και φυσικά τα λαμπερά μαλλιά της.

Η ενέργεια My Life My Shampoo αποδεικνύει πως το νέο Wash & Go μπορεί να ταιριάξει τέλεια στην καθημερινότητα όλων μας! Μέσα από διαφορετικές θεματικές ενότητες όπως Keeping Fit, Work Moments, Family Time, Relax, Moments with friends μας καλεί να μοιραστούμε τις δικές μας στιγμές! Ανεβάζοντας την δική μας φωτογραφία στο www.mylifemyshampoo.gr ή στο Instagram με τα hashtags #mylifemyshampoo & #washandgogreece έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να μοιραστούμε καθημερινές στιγμές, έχοντας την ευκαιρία να κερδίσουμε δώρα-έκπληξη, αλλά και να στηρίξουμε ενεργά τον ξενώνα 'Ελαία' των Γιατρών του Κόσμου για ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες.

Εκτός από την Demy, την ενέργεια #mylifemyshampoo στηρίζουν η δημοσιογράφος Ελιάνα Χρυσικοπούλου και η blogger Λαβίνια Σταθάκη, αλλά και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μοντέλο και παρουσιαστής που κυριαρχεί στις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις μόδας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. O ίδιος δηλώνει πως: ''Το Wash & Go είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιώ ήδη εδώ και καιρό. Η ενέργεια αυτή με εμπνέει να μοιραστώ τις καθημερινές μου στιγμές που, λόγω φόρτου εργασίας δεν έχω την ευκαιρία να απολαμβάνω όσο θα ήθελα, και φυσικά αποτελεί μια έμπνευση και προτροπή για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης''.

Οι σημαντικές στιγμές στη #washandgogreece ζωή μας μπορεί να είναι οι απλές καθημερινές που περνάμε με τους φίλους, την οικογένειά μας ή ακόμα και με τον εαυτό μας. Γίνε και εσύ πρεσβευτής του My Life My Shampoo, απολαμβάνοντας τις καθημερινές σου στιγμές με το νέο Wash & Go και εμπνεύσου για τις δικές σου φωτογραφίες και βίντεο.

Απόλαυσε την κάθε στιγμή, άσε το νέο Wash & Go να φροντίσει για την ομορφιά και υγεία των μαλλιών σου και βγες κερδισμένος διεκδικώντας τα δώρα - έκπληξη μέσα από τους καθημερινούς διαγωνισμούς!

