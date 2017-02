Εσύ, ξέρεις να σερβίρεις την μπύρα σου σωστά;

Το ημερολόγιο έγραφε 25 Νοεμβρίου του 2013. Βρισκόμουν στο ιστορικό κτίριο της Heineken στο Άμστερνταμ για να παρακολουθήσω το πρώτο Global Bartenders Final του προγράμματος Star Serve. Ο υπερταλαντούχος Γιώργος Καβακλής από το bar Spoiled βρισκόταν στο stage για λογαριασμό της χώρας μας. Μέσα σε ένα 24ωρο είχα μάθει από εκείνον, τον Γιώργο Πίμπα, υπεύθυνος για το Star Serve στην Ελλάδα, αλλά και τον Franck Evers, Global Draught Master της Heineken όλα όσα χρειαζόταν να ξέρω για την μπίρα, το σερβίρισμά της και κυριότερα, γιατί είναι σημαντικό το να σερβίρεις σωστά τη μπύρα. Τόσο σημαντικό ώστε να το κάνουμε και διαγωνισμό.

38 μήνες αργότερα, είμαστε μόλις μερικές μέρες πριν τον πρώτο Εθνικό Τελικό Heineken Star Serve. Για να αναδειχθεί για πρώτη φορά σε έναν ανοιχτό τελικό, εκείνος που σε λίγο καιρό θα μας εκπροσωπήσει και πάλι επάξια σε ολλανδικό έδαφος. Το βράδυ του Σαββάτου 11/02 θα ανακηρυχθεί ο Έλληνας νικητής και το Oneman θα είναι φυσικά εκεί να καλύψει όσα θα γίνουν και να τα μεταφέρει αμέσως μετά σε εσάς.

Αλλά πάμε μερικά βήματα πιο πίσω. Γιατί είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι έχουν εκπαιδευθεί περισσότεροι από 2.500 bartenders και bar staff στο ιδανικό σερβίρισμα της μπύρας. Είναι σημαντικό ότι η λιστα αριθμεί πλέον πάνω από 450 καταστήματα τα οποία έχουν περάσει το πρόγραμμα Heineken Star Serve μέσα σε 4 χρόνια. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά αν δεν καταλάβουμε εμείς οι ίδιοι γιατί είναι τόσο σημαντικό το να σου σερβίρουν σωστά την μπύρα σου.

Ας δούμε λοιπόν μαζί τα στάδια σωστού σερβιρίσματος της μπίρας στο ποτήρι και θα τα αναλύουμε ένα – ένα.

Βήμα πρώτο: Rinse

Η σωστή διαδικασία θέλει και τα κατάλληλα εργαλεία. Γι' αυτό θα δεις ότι ενημερωμένα bar έχουν ειδικό σύστημα πλυσίματος του ποτηριού ώστε ο bartender να μπορείς να πλένει με νερό καλά το ποτήρι πριν ξεκινήσει τη διαδικασία. Τι εννοείς είναι ήδη καθαρό το ποτήρι; Κάθε μπύρα Heineken πρέπει να σερβίρεται σε ένα ποτήρι στο οποίο έχει μόλις γίνει το βήμα “rinse”. Και φυσικά, να μην έχει καθαριστεί με πετσέτα ή πανί όπως κάνουν πολλοί.

Το κέρδος: Έχουμε ένα απολύτως καθαρό και δροσερό ποτήρι στο οποίο θα σερβιριστεί η μπύρα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Βήμα δεύτερο: Pour

Στο δεύτερο βήμα, ο bartender κρατά το ποτήρι σε γωνία 45 μοιρών και αφήνει την μπύρα να τρέξει στο ποτήρι. Όσο το ποτήρι γεμίζει, το ισιώνει μέχρι η μπίρα να φτάσει στο χείλος του ποτηριού όταν και κλείνει τη ροή. Δεν μας πειράζει να υπερχειλίσει η μπύρα, όπως θα δεις στην συνέχεια. Αυτό που θα μας πείραζε πολύ θα ήταν να ακουμπήσει το ποτήρι στο μέταλλο της ροής της μπύρας.

Το κέρδος: Έχουμε όσο ακριβώς αφρό χρειαζόμαστε. Θα δούμε στο επόμενο βήμα γιατί είναι τόσο σημαντικός ο αφρός σε μία μπύρα.

Βήμα τρίτο: Skim

Αν το προηγούμενο βήμα έδειχνε την τέχνη του bartender, εδώ βάζει την υπογραφή του. Όσο η μπύρα ακόμα υπερχειλίζει στο ποτήρι, παίρνει το skimmer (ένα ειδικό εργαλείο για αυτήν ακριβώς τη δουλειά) από ένα δοχείο με νερό και “κόβει” το “κεφάλι” του αφρού με μία γρήγορη κίνηση έχοντας το skimmer σε κλίση 45 μοιρών.

Το κέρδος: Ο αφρός σε μια ιδανικά σερβιρισμένη lager έχει ύψος περίπου δύο δάχτυλα. Αυτό είναι για την προστασία της μπύρας. Με αυτό τον τρόπο και με το σωστό skim, το CO2 “παγιδεύεται” μέσα στην μπύρα και το οξυγόνο δεν μπορεί να προκαλέσει οξείδωση. Μπορεί μία σερβιρισμένη σε ποτήρι μπύρα να μην έχει καπάκι αλλά γι' αυτό υπάρχει ο αφρός της.

Βήμα τέταρτο: Check

Είναι απλά το βήμα στο οποίο απολαμβάνεις να βλέπεις την μπύρα σου να πάλλεται στο ποτήρι μέχρι να σταθεροποιηθεί. Σε έναν ιδανικό κόσμο, σερβίρεις σε ένα Heineken ποτήρι και βλέπεις τον αφρό σου να “κάθεται” ακριβώς πάνω στην οριζόντια γραμμή του αστεριού.

Το κέρδος: Έχεις μια τέλεια σερβιρισμένη μπύρα στο ποτήρι και κάνεις και έναν εσωτερικό πανηγυρισμό που πέτυχες να την σερβίρεις με τον σωστό τρόπο.

Βήμα πέμπτο: Serve

Αν δεις έναν bartender να εκτελεί τη διαδικασία θα τον δεις να βάζει στο τραπέζι ή το bar ένα σουβέρ της Heineken με το logo να κοιτά εκείνον που θα καταναλώσει την μπύρα. Και να σερβίρει με χαμόγελο το ποτήρι με το logo φυσικά να κοιτά τον καταναλωτή. Εντάξει, σπίτι σου επιτρέπεται να το κάνεις και διαφορετικά αλλά μην περιμένεις με τέτοια συμπεριφορά να εκπροσωπήσεις ποτέ τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό του Heineken Star Serve.

Το κέρδος: Ένας ευτυχισμένος πελάτης, καταναλωτής ή και φίλος που του σέρβιρες την μπύρα με τον σωστό τρόπο. Αν μάλιστα του εξηγήσεις κα ι την σημασία του αφρού στην μπύρα, θα έχεις κερδίσει μερικούς έξτρα πόντους στα μάτια του.

Για να απαντήσω λοιπόν και στο αρχικό ερώτημα, είναι πολύ σημαντικό να σερβίρεις σωστά την μπύρα. Για να είναι καθαρό και δροσερό το ποτήρι, για να δημιουργείς σωστά τον αφρό, για να μην οξειδώνεται η μπύρα σου, για να έχεις μια τέλεια σερβιρισμένη μπύρα και να χαρεί ο καλεσμένος σου. Το τελευταίο είναι νομίζω και το πιο σημαντικό, ειδικά αν και εκείνος έχει διαβάσει αυτό το κείμενο και έχει αντιληφθεί ότι για να πιει μια μπύρα Heineken στην ιδανική της μορφή, πρέπει ο bartender απέναντί του να ακολουθήσει αυτά τα βήματα.

Είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε αυτή τη ζωή. Και το πόσο σέβεται ο bartender αυτό που φέρνει μπροστά σου είναι για εμένα μία από τις σημαντικότερες λεπτομέρειες. Ο bartender οφείλει να σου δώσει το προϊόν στην ιδανική του μορφή ώστε όχι απλά να το καταναλώσεις αλλά πραγματικά να το απολαύσεις.

Μην νομίζεις ότι τελειώνουμε εδώ με το Heineken Star Serve. Πρώτοι θα σε ενημερώσουμε μέσα από τα social accounts μας για την εξέλιξη του ελληνικού τελικού, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες από τη μεγάλη βραδιά και πολύ σύντομα θα έχουμε κι εμείς ένα one on one με τον Έλληνα νικητή.

Όχι τίποτα άλλο, να δούμε αν κάνει καλά το skim ή θέλει να του δείξουμε κι εμείς οι παλιοί μερικά κόλπα.