6 digital τρόποι για να γίνει η ζωή σου καλύτερη το φθινόπωρο

Υπάρχει ένα μικρό θέμα όταν σε καλούν σε ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια για προγραμματισμό στον κόσμο και δεν είσαι προγραμματιστής. Όχι αυτό που πιθανότατα νομίζεις, γιατί οι γνώσεις μου στο θέμα ήταν παραπάνω από αρκετές για να παρακολουθήσω τα σεμινάρια, τις ομιλίες και τις καινοτομίες που ανακοινώνονταν. Το θέμα ήταν στο ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών, σε άλλα αστεία γέλαγε η δεξιά μεριά της αίθουσας στην οποία κάθονταν οι προγραμματιστές και σε άλλα ο τομέας των δημοσιογράφων. Σαν να ήμασταν δύο διαφορετικοί κόσμοι στην ίδια αίθουσα.

Όταν όμως ανέβηκε ο Satya Nadella, CEO της Microsoft, στη σκηνή, όλοι όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα του Washington State Convention Center στο Seattle, είχαν ένα μικρό χαμόγελο ζωγραφισμένο στη φάτσα τους. Γιατί μέσα σε μία ώρα κατάλαβαν ότι ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα που πολύ σύντομα, όσα βλέπαμε σε δοκιμαστικό στάδιο και πειραματικό επίπεδο, θα τα βλέπουμε στα σπίτια μας, τους υπολογιστές μας, τα κινητά μας τηλέφωνα και τη ζωή μας γενικότερα πολύ γρήγορα.

Οι παρουσιάσεις αυτές έχουν πάντα ένα WOW factor. Επί δύο ημέρες στεκόμουν σαν σφουγγάρι και έπαιρνα όση πληροφορία μπορούσα για εκείνα που η Microsoft φέρνει πρώτη, εξελίσσει ή τελειοποιεί στον κόσμο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. Και αν έπρεπε να μετρήσω τις φορές που ακούγονταν επιφωνήματα στην αίθουσα των κεντρικών ομιλιών, τις φορές που ξεσπούσε ο κόσμος σε χειροκροτήματα και εκείνες που έβλεπα ανθρώπους δακρυσμένους γύρω μου για την αλλαγή που έρχεται στις ζωές όλων μας, θα έχανα σίγουρα το μέτρημα.

"We should empower people with technology. People have to be in the loop" Microsoft CEO, @satyanadella at #MSBuild2017 #MSBuild