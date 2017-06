Με αυτό το app επικοινωνούν τα τσιράκια στο House of Cards

Εκτός από τις δολοπλοκίες, τη μεθοδευμένη καλλιέργεια του φόβου και τα ερωτικά τρίγωνα, οι σεναριογράφοι του House of Cards αρέσκονται και στην επίδειξη χρήσης (και κατάχρησης) της τεχνολογίας. Οι παραβιάσεις ψηφιακών δικτύων παίζουν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, η οπτικοποίηση της ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά εφέ της σειράς, αν και ο Frank Underwood (Kevin Spacey) εμφανίζεται να είναι λιγότερο εξοικειωμένος με τη χρήση των gadgets –έτσι στην πέμπτη σεζόν τη βγάζει με ένα παλαιότερο MacBook, ενώ η Claire (Robin Wright) έχει πλέον στα χέρια της ένα από τα νεότερα μοντέλα φορητών υπολογιστών της Apple.

Αυτό βέβαια δεν τον εμποδίζει από να στήσει μια ψηφιακή επίθεση, στην προσπάθειά του να εντείνει το κλίμα τρομοκρατίας και να κηρύξει τη χώρα του σε εμπόλεμη κατάσταση, παραμονές των προεδρικών εκλογών.

Κάπου εκεί, η εξ απορρήτων του Leann Harvey (Neve Campbell) επικοινωνεί μέσω γραπτών μηνυμάτων με τον φυτεμένο στα σωθικά της NSA Aidan Macallan (Damian Young). Εκείνη φαίνεται να κρατά κάποιο Android smartphone και εκείνος iPhone. Παράλληλα, χρησιμοποιούν κάποια λιγότερο γνωστή εφαρμογή, που είναι πράγματι διαθέσιμη και στα δύο λειτουργικά συστήματα.

Πρόκειται για το Signal app, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες κρυπτογράφησης. Με προγενέστερες μορφές του (ως Redphone και Textsecure) έχει παίξει ρόλο στα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, παρέχοντας έναν ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας στους εξεγερμένους – για τον λόγο αυτό οι αιγυπτιακές αρχές προσπαθούν ακόμα και σήμερα να μπλοκάρουν τη χρήση του. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το marketplace.org, μετά από την εκλογή Trump η χρήση του Signal έχει αυξηθεί κατά 400%. ''Μια ασφαλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Signal προσφέρει στους χρήστες μια σιγουριά που είναι ανεκτίμητη μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας'', υποστηρίζει ο Moxie Marlinspike, ένας από τους δημιουργούς του.

Το Signal ανήκει στην Open Whisper Systems και στην πολιτική απορρήτου αναφέρεται ότι παρέχει κρυπτογραφημένες κλήσεις και μηνύματα. ''Δεν μπορούμε ν' αποκρυπτογραφήσουμε ή να έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο μιας κλήσης ή ενός μηνύματος'', υποστηρίζει η εταιρεία. Χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο της επικοινωνίας και με την αποθήκευση των κλειδιών τοπικά, δηλαδή στη συσκευή του κάθε χρήστη, θεωρητικά αν μια κυβερνητική υπηρεσία απαιτήσει από την Open Whisper Systems να παραδώσει το περιεχόμενο ή τα μεταδεδομένα ενός μηνύματος ή ακόμα της λίστας επαφών ενός χρήστη, εκείνη δεν θα έχει τίποτα να της παρέχει.

