H νέα σειρά «The Long Road Home» του National Geographic, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στις 21:00, με ένα ειδικό αφιέρωμα, των 2 πρώτων επεισοδίων με τίτλο «Μαύρη Κυριακή». Το «The Long Road Home», περιγράφει με συναρπαστικό και ταυτόχρονα πολύ ανθρώπινο τρόπο, τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος, τόσο στους ίδιους τους στρατιώτες, όσο και στις οικογένειές τους. Η σειρά θα προβληθεί σε 171 χώρες και 45 γλώσσες αποκλειστικά από το National Geographic. Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova και Vodafone TV.

Βασισμένο στο best seller των New York Times, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη δημοσιογράφο Martha Raddatz, το «The Long Road Home», διηγείται την ιστορία της 4ης Απριλίου 2004, όταν μια μικρή διμοιρία στρατιωτών της 1ης Μεραρχίας Ιππικού από το Fort Hood του Τέξας, δέχθηκε σφοδρή επίθεση στο προάστιο Sadr City της Βαγδάτης. Η μέρα αυτή έμεινε γνωστή στα στρατιωτικά χρονικά ως «Μαύρη Κυριακή».

Κανένας στρατιώτης δεν μάχεται μόνος. Και οι στρατιώτες αυτής της ιστορίας δεν αποτελούν εξαίρεση. Η σειρά προσφέρει στους θεατές τη δυνατότητα να βιώσουν την εμπειρία του πολέμου, μέσα από τα μάτια και τις καρδιές των ίδιων των στρατιωτών αλλά και των οικογενειών τους, που βρίσκονταν πίσω στην πατρίδα. Πρόκειται για ένα ταξίδι γεμάτο αδρεναλίνη και συναισθήματα, που ακολουθεί τη δράση της μάχης σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Στους χαοτικούς και γεμάτους τρόμο, δρόμους της περιοχής Sadr City, όπου μια ομάδα νέων στρατιωτών χωρίς εμπειρία αντιμετωπίζει με απίστευτο θάρρος μια απρόσμενη επίθεση και στο Fort Hood του Τέξας, όπου οι σύζυγοι και οι οικογένειες των στρατιωτών, προετοιμασμένοι για τα χειρότερα, ανακαλύπτουν και οι ίδιοι πόσο γενναίοι είναι. Η σειρά, μέσα από 8 επεισόδια, δεν διηγείται μόνο την ιστορία αυτών των ανδρών και των οικογενειών τους, αλλά και εκείνων από τις τρεις ομάδες διάσωσης που είχαν σταλεί για να τους σώσουν.

ΤΟ CAST

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Michael Kelly (House of Cards, Taboo), ως ο τότε Αντιστράτηγος (τώρα Στρατηγός) Gary Volesky, στο ρόλο του νεοεισερχόμενου διοικητή του τάγματος, ο οποίος είχε μόλις αναλάβει τη δικαιοδοσία του Sadr

City, όταν ξέσπασε η μάχη. Επίσης πρωταγωνιστούν ο Jason Ritter (Parenthood, Girls), ως Αρχηγός Troy Denomy, ο οποίος οδήγησε με γενναιότητα μια ομάδα διάσωσης στην πόλη, ο E.J. Bonilla (Unforgettable) στο ρόλο του 1ου Υπολοχαγού Shane Aguero, ο οποίος ήταν ο ηγέτης της απομονωμένης διμοιρίας, η Kate Bosworth (Blue Crush, The Art of More) ως Gina Denomy, μια νεαρή σύζυγος και μητέρα που παλεύει με τις φοβίες της, ενώ προσεγγίζει τις οικογένειες των πεσόντων και των τραυματιών, η Sarah Wayne Callies (Prison Break, The Walking Dead), στο ρόλο της LeAnn Volesky, υπεύθυνης της ομάδας Family Readiness Group και γυναίκα του Gary Volesky, ο Noel Fisher (Shameless) ως ο στρατιώτης Tomas Young, ένας ηρωικός 24χρονος μαχητής και στη συνέχεια ακτιβιστής για την ειρήνη και ο Jeremy Sisto (Law & Order, Six Feet Under) στο ρόλο του απρόθυμου λοχία προσωπικού Robert Miltenberger.

Στο cast συμμετέχουν επίσης οι: Jon Beavers (NCIS, Gotham) στο ρόλο του ευέξαπτου και ηρωικού νεαρού λοχία Eric Bourquin, Darius Homayoun (Tyrant) ως ο Ιρακινός μεταφραστής της διμοιρίας, Jassim al-Lani, Jorge Diaz (Jane the Virgin) ως δεκανέας Israel Garza, Ian Quinlan (Gotham) ως δεκανέας Robert Arsiaga, Patrick Schwarzenegger (Stuck in Love) ως λοχίας Ben Hayhurst, Kenny Leu (NCIS) ως λοχίας Eddie Chen και Joshua Brennan (Skinford) ως λοχίας Jackson.

Στο «The Long Road Home», το National Geographic και οι βραβευμένοι με Emmy σκηνοθέτες Phil Abraham (Daredevil, Mad Men, Orange Is the New Black) και Mikael Salomon (SIX, Band of Brothers) μεταφέρουν τους θεατές στην καρδιά της δραματικής μάχης του πολέμου στο Ιράκ, τοποθετώντας τους δίπλα στους στρατιώτες τη στιγμή που εκείνοι αντιμετωπίζουν συνεχή κίνδυνο και βλέπουν τις ελπίδες τους να χάνονται κατά τη διάρκεια οκτώ δραματικών ωρών. Την ίδια στιγμή, οι σύζυγοι, οι φίλες, οι γιοι και οι κόρες των στρατιωτών που βρίσκονται στην πατρίδα, καλούνται να αντιμετωπίσουν την δική τους πραγματικότητα πολέμου και γενναιότητας.

Η σειρά, που δημιουργήθηκε από το σεναριογράφο και παραγωγό Mikko Alanne επικεντρώνεται στις ιστορίες οκτώ βασικών στρατιωτών. Ο Aguero (Bonilla) δοκιμάζεται σε θέματα ηγεσίας, ο Denomy (Ritter) παλεύει με τις αμφιβολίες του και ο Volesky (Kelly) βλέπει την πίστη του να κλονίζεται. Παράλληλα, ο Ιρακινός διερμηνέας της ομάδας, Jassim (Homayoun), αντιμετωπίζει τη δική του υπαρξιακή κρίση, μια κρίση η οποία τονίζει την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας, δίνοντας όνομα, πρόσωπο και καρδιά στους πολλούς αθώους Ιρακινούς, των οποίων η ζωή επίσης βυθίστηκε στον τρόμο εκείνη την ημέρα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Οι άνδρες της «Task Force Lancer», μέρος της 1ης Μεραρχίας Ιππικού από το Fort Hood του Τέξας, ήταν κουρασμένοι και ετοιμάζονταν να γυρίσουν πίσω στη βάση τους, ύστερα από μια δύσκολη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας συνόδευαν Ιρακινά αποχετευτικά οχήματα σε μια αποστολή ρουτίνας στο προάστιο Sadr City της Βαγδάτης. Για πολλούς, ήταν η πρώτη ημέρα περιπολίας και τέταρτη συνολικά στη χώρα. Υποτίθεται ότι ήταν μια αποστολή ενός έτους, σε μια περιοχή την οποία, ανεπίσημα, πολλοί χαρακτήριζαν ως την ασφαλέστερη στο Ιράκ. Τους είχαν ενημερώσει πως επρόκειτο για μια ειρηνευτική αποστολή, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τη συμπάθεια ενός βαθιά καταπιεσμένου πληθυσμού που υπέφερε υπό τη βίαιη βασιλεία του Σαντάμ Χουσεΐν.

4 Απριλίου του 2004, σχεδόν 6μ.μ. Επτά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στο Fort Hood, οι οικογένειες των στρατιωτών απολάμβαναν ένα υπέροχο ανοιξιάτικο πρωινό. Στο Sadr City, οι προηγούμενες μέρες ήταν τεταμένες. Και σήμερα οι δρόμοι ήταν γεμάτοι διαδηλωτές οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια και όπλα. Οι οδηγοί των ιρακινών αποχετευτικών οχημάτων είχαν τρομοκρατηθεί από τις απειλές των συμπατριωτών τους και η διμοιρία ήταν έτοιμη να επιστρέψει στη βάση. Τους δόθηκε η εντολή να κάνουν μια ακόμα διαδρομή, κοντά στο τζαμί όπου νωρίτερα είχαν αναφερθεί αναταραχές. Μετά από μια μεγάλη συζήτηση που είχαν με τους υπεύθυνους εκεί, έστριψαν σε μια γωνία για να επιστρέψουν στη βάση. Οι δρόμοι ξαφνικά είχαν αδειάσει.

Μετά έπεσε ο πρώτος πυροβολισμός. Τα οχήματά τους ήταν ελαφρώς οπλισμένα. Μέσα σε λίγα λεπτά ένας καταιγισμός από σφαίρες άρχισε να χτυπά τα οχήματα, αχρηστεύοντας τα δύο από τα τέσσερα. Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της διμοιρίας καλούνταν, να δώσουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

Την ίδια στιγμή στο Camp War Eagle, στη βάση Forward Operating της 1ης Μεραρχίας Ιππικού, ο Volesky είχε μόλις αναλάβει κι επίσημα το Sadr City στη δικαιοδοσία του και μαζί με τον Denomy προετοίμαζαν το σχέδιο διάσωσης. Η εγκατάσταση των συστημάτων επικοινωνίας δεν είχε ολοκληρωθεί κι έτσι οι ασύρματοι στα οχήματα δεν λειτουργούσαν.

Οκτώ Αμερικανοί έκαναν την ύστατη θυσία εκείνη την ημέρα, ενώ 65 υπέστησαν τραύματα, μερικά εκ των οποίων τους άλλαξαν τη ζωή. Όλοι όσοι ήταν εκεί θα φέρουν για πάντα τα σημάδια αυτού που βίωσαν. Για εκείνη την εποχή, η «Μαύρη Κυριακή» ήταν το χειρότερο ατύχημα που συνέβη μέσα σε μια ημέρα, μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Η ανδρεία που έδειξαν και τα αγαπημένα πρόσωπα των στρατιωτών στο Fort Hood ήταν αξιοσημείωτη. Καθώς μεταδιδόταν από την τηλεόραση η είδηση της επίθεσης, οι οικογένειες, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους έπρεπε να δώσουν τη δική τους μάχη. Οι πληροφορίες που είχαν ήταν λίγες, γεγονός που ενέτεινε την αγωνία τους. Η Lee Ann Volesky (Callies), υπεύθυνη του Family Readiness Group, προετοιμαζόταν να κάνει μια δουλειά που ήλπιζε να μη χρειαστεί να κάνει ποτέ. Η Gina Denomy (Bosworth), νέο μέλος στο Family Readiness Group, προσπαθούσε να συγκεντρώσει τη δύναμή της για να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη, την ίδια ώρα που και η ίδια αγωνιούσε για τη μοίρα του συζύγου της. Εκείνη και ο Troy, είχαν αποκτήσει το πρώτο τους παιδί λίγες μέρες πριν ο Troy φύγει με την αποστολή.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το «The Long Road Home» γυρίστηκε σχεδόν εξολοκλήρου στο Fort Hood, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση στην Αμερική, που εκτείνεται σε 341 τετραγωνικά μίλια. Είναι επίσης η βάση της 1ης Μεραρχίας Ιππικού και ο τόπος όπου οι στρατιώτες έζησαν και εκπαιδεύτηκαν πριν από τη μοιραία αποστολή τους.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ «THE LONG ROAD HOME» ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 ΣΤΟ NATIONAL GEOGRAPHIC!

*Τα επεισόδια 1 & 2 θα προβληθούν συνεχόμενα την Κυριακή 5 Νοεμβρίου σε ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Μαύρη Κυριακή».

Δείτε το επίσημο trailer:

Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Nova, COSMOTE TV και Vodafone TV.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site natgeotv.com/gr ή τη σελίδα του National Geographic Channel στο Facebook facebook.com/NGCGreece ή το κανάλι στο YouTube youtube.com/user/NatGeoChannelGreece