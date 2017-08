Μήπως τελικά δεν είχαμε το time of our lives όταν βλέπαμε το 'Dirty Dancing';

Δεν θα βαρεθώ ποτέ, ΠΟΤΕ να αναφέρομαι στο 'Dirty Dancing' ως “Η καλύτερη ταινία του σύμπαντος”. Π Ο Τ Ε. Ναι, ΟΚ ξέρω πως αυτό δεν ισχύει καθώς υπάρχουν πολύ καλύτερες ταινίες από αυτήν (είπαμε, δεν είμαι τόσο oblivious) αλλά αυτό δεν με σταματάει από το να μιλάω γι' αυτήν σαν να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου πράγματα στον κόσμο (είναι).

Δεν μπορώ να πω με σιγουριά πόσες φορές την έχω δει καθώς με θυμάμαι να την βλέπω από πάντα (κυριολεκτικά από πάντα γιατί βγήκε τη χρονιά που γεννήθηκα και oh well, ας πούμε ότι χάλασα το βίντεο με την κασέτα που είχαν οι αδερφές μου) αυτό που μπορώ όμως να πω είναι ότι κάθε φορά που θα την δω θα περάσω το ίδιο καλά και δε θα βαρεθώ καθόλου.

Όταν όμως έχεις δει μια ταινία τόσες φορές αρχίζεις και παρατηρείς, όσο και να μην θέλεις, μερικές WTF να τις πω, κουλές να τις πω, τέλος πάντως άβολες στιγμές που ενώ φαινομενικά δεν επηρεάζουν την ιστορία, σαν άλλοι brain ninja σου χαλάνε λίγο τη μαγεία της ταινίας.

Όταν λοιπόν μου ζήτησε ο Θοδωρής να γράψω λίγα λόγια για την πιο αγαπημένη μου ταινία αποφάσισα να μην γράψω #αλλο_ενα_παραληρημα για αυτήν αλλά να μαζέψω σε μια λίστα ορισμένες καταστάσεις που συμβαίνουν στους πρωταγωνιστές και με κάνουν να κοιτάω την οθόνη κάπως έτσι,

Σε περίπτωση που δεν έχεις δει ποτέ την ταινία (ΠΩΣΓΙΝΕΤΑΙΑΥΤΟ) να σου πω ότι το στόρι αφορά την 16χρονη Baby (ναι έτσι την φωνάζουν), η οποία πηγαίνει διακοπές σε ένα θέρετρο με την οικογένειά της και ζει το απόλυτο summer romance με τον 25χρονο χορευτή Johnny Castle. Για πάμε λοιπόν.

1. Αρχικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η Jennifer Grey ήταν 26 χρονών όταν γυρίστηκε η ταινία και η Baby που υποδυόταν ήταν μόλις 16.

Και μετά γκρινιάζουμε για το casting που έγινε στο 'Beverly Hills'.

2. Βέβαια αν και 16 χρονών γαϊδούρα που ενδιαφερόταν να μπει στο ειρηνευτικό σώμα, όλοι την φωνάζουν στα σοβαρά Baby χωρίς να γελάνε.

Το ξέρω Patrcik μου, το ξέρω.

3. Η αδερφή της είναι αδιάφορη και δεν της δίνω ποτέ σημασία, αλλά μιας και έκανα το screenshot ας μελετήσουμε λίγο το εύστοχο '60s στυλ που ΔΕΝ έχει. Κλαπ, κλαπ, κλαπ στην στυλίστρια έχει κάνει φανταστική δουλειά. ΝΟΤ. Αν και η ιστορία εκτυλίσσεται το καλοκαίρι του ‘63 στο μυαλό μου η χρονολογία έχει γίνει registered ως καλοκαίρι του ‘87 γιατί πραγματικά τα ρούχα θυμίζουν τρομερά εκείνη την εποχή.

Σαν να βλέπω φωτογραφία της μεγάλης μου αδερφής από διακοπές στην Πελοπόννησο ένα πράγμα.

4. Αυτό βέβαια που σχολιάζει κάπως εύστοχα η ταινία είναι ο αφόρητος μισογυνισμός που επικρατούσε τότε. Εδώ ας πούμε βλέπουμε τον παππού Kellerman να ζητάει από τους τους σερβιτόρους να φλερτάρουν τις κόρες των επισκεπτών- ακόμα και τις άσχημες (!), αλλά να τονίζει παράλληλα στον χορευτή Johnny Castle ότι απαγορεύεται να έχει επαφές μαζί τους. “Keep your hands off” του λέει πάρα πολύ έξαλλα και αυτή είναι παράλληλα η πρώτη απόπειρα να δώσουν οι δημιουργοί μια ταξική διάσταση στην ιστορία.

Αχ, Patrick.

5. Κάπου εδώ να σχολιάσουμε ότι η Kelly Bishop, η λατρεμένη γιαγιά Gilmore, ήταν μόλις 14 χρόνια μεγαλύτερη της Jane Brucker που υποδυόταν την αδιάφορη μεγάλη αδερφή της Baby. Αχά.

Σε περίπτωση που το είχες έγνοια, σε αυτό πλάνο αναρωτιέται αν υπάρχουν ακόμα παιδιά που πεινάνε στην Ευρώπη. Well.

6. Και επειδή δεν γίνεται να μην υπάρχει λίγο αγνό teen drama, η Baby έχει να αντιμετωπίσει και το άβολο καυλάντισμα του εγγονού του ξενοδόχου, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και ο τύπος που σε έχει κάνει άκυρο add στο facebook και σχολιάζει ‘’KUKLA EISAI’’ κάτω από την profile σου.

Ανφόλο-πλοκ-ντιλίτ από όλα.

7. Ο οποίος βέβαια όταν εμφανίζονται οι χορευτές και τον ρωτάει η Baby ποιοι είναι αυτοί της απαντάει με υποτιμητικό ύφος “Oh, them. They are the dance people”. Γενικότερα δεν περνούσες καλά στου Kellerman's αν ήσουν χορευτής.

Και επειδή δεν είναι αρκετά βλάκας αργότερα σχολιάζει όταν κάνουν φιγούρες ότι αυτό δεν θα φέρει κόσμο στα μαθήματα. Εχμ, news flash ΑΥΤΟ θα φέρει κόσμο.

8. Στο ίδιο μήκος κύματος ο παππούς Kellerman απειλεί πολύ διακριτκά τον Johnny μπροστά στους πελάτες του. Best marketing ever.

Καθόλου τρομακτικός σε αυτό το screenshot, όχι.

9. Η Baby λοιπόν αποφασίζει να ανακαλύψει τα μυστικά του θέρετρου και ΩΜΑΛΟΡΝΤ βρίσκει ένα χαμαιτυπείο γεμάτο χορευτές που δεν χάνουν την ευκαιρία να μας θυμίζουν ότι χορεύουν. Οι χορευτές. Χορεύουν. Και κοιτάνε λάγνα ο ένας τον άλλον. Όλο το βράδυ. Γιατί dirty dancing. Επίσης τι άλλο να κάνουν; Να καθίσουν χαλαρά να πιούν την μπύρα τους; Όχι, δα. Πως θα μας δείξουν ότι είναι χορευτές. (Κόλλησα Kellerman, πάμε παρακάτω).

Σοκαρισμένη Baby.

Έξαλλα youths που λικνίζονται υπό τους ήχους των Contours και του επικού 'Do you love me'.

Τα λάγνα βλέματα που σας έλεγα, όχι για να μην με λέτε υπερβολική. Επίσης το αγόρι δεξιά κάτι μου θυμίζει. Αν το βρείτε στείλτε ένα mail.

Βέβαια όσο και να βρίσκω λίγο υπερβολική αυτή τη σκηνή, η ατάκα ''I carried a watermelon'' είναι από τις αγαπημένες μου οπότε δεν θα πω τίποτα άλλο.

(Εντάξει θα πω ένα πράγμα μόνο. ΤΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;;)

10. Εκεί φυσικά είναι και ΤΟ αγόρι το οποίο (αφού άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι η άλλη του είπε πριν λίγο πως κουβάλησε ένα καρπούζι) αποφασίζει να τη χορέψει, έτσι την πλησίαζει με μια πολύ κουλ κίνηση.

Do not try this μπροστά σε κοπέλα που γουστάρετε. Μην κοιτάτε τον Patrick, έχει άλλη χάρη.

11. Το επόμενο βράδυ ο βαρετός εγγονός ξεμοναχιάζει την Baby στη λίμνη και ξεκινάει να της λέει κάτι τύπου "Τρελαίνομαι να βλέπω τα μαλλιά σου να ανεμίζουν όταν φυσάει" (ΣΚΑΣΕ). Όταν εκείνη νιώθει φοβερά άβολα και προσπαθεί να επιστρέψει στους γονείς της εκείνος της εξηγεί ότι είναι κελεπούρι και ότι οι γονείς της θα ήταν χαρούμενοι αν μάθαιναν ότι του αρέσει. Μια ακόμα εξοργιστική συμπεριφορά που μας υπενθυμίζει τη θέση των γυναικών τότε. Ugh.

Εναλλακτικό κείμενο φωτογραφίας: Όταν σε καυλαντίζει αυτός που ΔΕΝ γουστάρεις.

12. Κάπου εδώ ξεκινάει το story μας καθώς η Penny, κολλητή του Johnny, έχει μείνει έγκυος από τον douchebag σερβιτόρο Rob και βρίσκεται σε πανικό γιατί η έκτρωση είναι η μόνη της λύση καθώς εκείνος δεν δέχεται ότι το παιδί είναι δικό του και σιγά μην παντρευτεί χορεύτρια ένας φοιτητής Ιατρικής του Harvard.

13. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τον Μπάμπη τον φυτίλια ή αλλιώς τον ξάδερφο του Johnny ο οποίος όχι απλά αναλύει το πρόβλημα της Penny σε μια ξένη κοπέλα που γνώρισε πριν από 24 ώρες αλλά της ασκεί και ψυχολογική πίεση από πάνω για να βοηθήσει. ΤΙΦΑΣΗΡΕΦΙΛΕ;;

Όχι δες στάση σώματος τύπου Γιάννη Βούρου και 'Εσύ Αποφασίζεις'.

Φοβερά πιεστικός και με κακό πουκάμισο που φωνάζει '80s. Έξαλλη γίνομαι, δεν μπορώ.

14. Και φυσικά ταινία του 1987 χωρίς επικό μοντάζ με μουσική που μας δείχνει τα μαθήματα χορού της Baby και το πώς μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε γυναίκα (όλα αυτά σε 5 μέρες, ε; εμείς τζάμπα παλεύαμε τόσα χρόνια) δε γίνεται, ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία.

Baby μετά το πρώτο μάθημα χορού.

Baby μετά το 3ο μάθημα χορού. Και σταθερά με '80s εμφάνιση.

Baby με φοβερό attitude έτοιμη για την επόμενη σεζόν 'Dancing with the Stars' (btw η Jennifer Grey το 2010 ήταν νικήτρια του reality).

Ένα slow clap για αυτή τη σκηνή της προπόνησης αφενός γιατί βλέπουμε την πλάτη του Patrick και αφετέρου γιατί οι γλυκούληδες υποτίθεται ότι διευκολύνουν τον εαυτό τους γιατί βρίσκονται σε νερό ΑΛΛΑ στην ουσία δεν κάνουν τίποτα γιατί είναι μέσα σε λίμνη και όχι σε θάλασσα. Χμ.

15. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε και η Baby είναι έτοιμη να χορέψει με τον Johnny μπροστά σε κόσμο και oh well μη τα πολυλογώ εμφανίζεται κάπως έτσι.

Σας θυμίζω είναι 16 χρονών.

16. Η πιο εξοργιστική στιγμή της ταινίας αφορά την έκτρωση της Penny, η οποία επιμελώς αναφέρεται ως 'επέμβαση' σε κάθε συνομιλία. Ο Γιάννης Βούρος του θερέτρου πληροφορεί τον Johnny ότι ο γιατρός είχε ένα βρώμικο μαχαίρι και λέει ότι ενώ άκουγε την Penny να ουρλιάζει από τους πόνους δεν μπόρεσε να μπει στο δωμάτιο να την σώσει. Αλήθεια τώρα;; Για την ιστορία η έκτρωση εκείνη την εποχή ήταν παράνομη και αν μια γυναίκα ήθελε να προχωρήσει σε διακοπή κύησης έπρεπε να το κάνει κρυφά και συχνά με επώδυνους τρόπους.

17. Με τούτα και με κείνα η Baby εξομολογείται στον Johnny (που γνωρίζει περίπου μια εβδομάδα!) τον έρωτά της και το πόσο φοβάται ότι δεν θα νιώσει ποτέ ξανά έτσι με κάποιον άλλον. ΛΟΛ, γλυκούλα. (still, τίμια συμπεριφορά 16χρονης που έχει καψουρευτεί τρελά).

Αχ sweet sixteen.

18. Το love story έχει ξεκινήσει για τα καλά και μετά από ένα σαφώς πετυχημένο lip sync το ζεύγος συζητάει πώς θα μπορούσε ο Johnny να μιλήσει για τις ιδέες του στο μικρό αφεντικό. Εκείνος βέβαια μας υπενθυμίζει ότι είναι ένα ταπεινό χαμομηλάκι λέγοντας στην Baby “Look, Ι know these people Baby. They're all rich and they're mean. They won't listen to me’’.

Βγάλε την μπλούζα σου και έλα να σε κάνω μια αγκαλιά. Έλα στο Νάθυ.

19. Με τούτα και με κείνα ο Johnny απολύεται (άδικα) και η ζωή της Baby στου Kellerman's (για ένα βράδυ μην φανταστείς για κανένα μήνα) είναι θλιβερή και έχει το απαραίτητο μοντάζ με μουσική υπόκρουση.

Θλιμμένη Baby στην βεράντα.

Θλιμμένη Baby στο δωμάτιο. (Ούτε copy paste να της είχαν κάνει το βλέμμα.)

Απ, να και η αδερφή η οποία της προτείνει να την χτενίσει αλλά αυτομάτως το μετανιώνει γιατί σου λέει μην χαλάσω το αυθεντικο '60s χτένισμα.

20. Ο Johnny ωστόσο επιστρέφει (γιατί σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες από το μαύρο δερμάτινο που κουβαλάει μαζί του το κατακαλόκαιρο είναι rebellion) και αποφασίζει να κάνει το δικό του φινάλε. Μαζί του τα έξαλλα youths αρχίζουν ένα απολύτως συγχρονισμένο χορευτικό (ΠΟΤΕ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΒΑ;)

Ποιον κοροϊδεύουν, ε;

Μην περιμένεις να σχολιάσω το άλμα της Baby- αυτό ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν έχει θέση σε αυτή τη λίστα.

Ας το δούμε λίγο σε λούπα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι άσχετα από όλες τις στυλιστικές ανακρίβειες και τον λίγο τσαπατσούλικο τρόπο που χειρίστηκαν οι δημιουργοί της ταινίας τα βασικά σημεία της ιστορίας ‘’ενηλικίωση, ταξικός διαχωρισμός, σεξισμός’’ δε θα σταματήσω να την βλέπω ποτέ γιατί ας το παραδεχτούμε ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

Γεια σου Patrick <3