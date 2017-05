Με τι κολλήσαμε αυτή την εβδομάδα

Κάθε βδομάδα το πλήρωμα του PopCode θα μοιράζεται τα πιο πρόσφατα κολλήματά του. Μπορεί να είναι τραγούδια, βιντεάκια, ταινίες, εκθέσεις, tweets, ή οτιδήποτε άλλο οποιουδήποτε pop culture που τους έχει φάει ένα αξιοσέβαστο κομμάτι χρόνου και εμμονής.

Για να παίρνεις ιδέες.

Με το 'Get Out', ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Δεν ξέρω τι υπήρξε πιο καταλυτικό στην απόφαση να δω το συγκεκριμένο θρίλερ: τα καλά λόγια που μου είπαν όσοι το είχαν δει, ή το γεγονός ότι παίζει η Allison Williams, δηλαδή η Marnie από το Girls. Οριακά τείνω προς το δεύτερο. Πάντως είναι από τις ταινίες-αποκάλυψη της χρονιάς, αφού γελάς, σκαλώνεις σε πολλά σημεία, διασκεδάζεις, έχεις αγωνία για το τι θα γίνει (έστω κι αν είναι λίγο προβλέψιμη σε κάποια σημεία) και μια χαρά τα περνάει και τα μηνύματά της. Κέντα το λένε αυτό. Να πούμε κι ένα μπράβο στον πρωταγωνιστή Daniel Kaluuya για την ερμηνεία του και γενικά να το δείτε, καιρό είχα να δω πραγματικά ωραίο θρίλερ.

Με το 'Life in Pieces', ο Πάνος Κοκκίνης

Ντρέπομαι πραγματικά για λογαριασμό μου για το γεγονός ότι δεν έχουμε γράψει λέξη για μια από τις καλύτερες mainstream sitcom εκεί έξω, που αυτή τη στιγμή διανύει τη 2η σεζόν της. Βαρβάτο cast (ο μπαμπάς του Josh Brolin, ο γιος του Tom Hanks, ο Thomas Sadoski του 'The Newsroom' και ο καρα-αστείος Dan Bakkedahl). Μια τεράστια δυσλειτουργική οικογένεια. 4 μίνι ιστορίες ανά επεισόδιο. Ιδανική μεθαδόνη για όσους δηλώνουν εξαρτημένοι από το 'Modern Family' και ψάχνουν κάτι ελαφρώς μόνο χειρότερο.

Με Eurovision, η Ναστάζια Καπέλλα

Έχω χάσει επαφή με τη Eurovision από τότε που πήγε η Καλομοίρα. Φυσικά ξέρω τους νικητές και τις ελληνικές συμμετοχές (αυτό είναι το δικό μου έχω χάσει επαφη) αλλά δεν την βλέπω και μαθαίνω μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά ότι έγινε. Χάρη λοιπόν σε ενα αφιερωματικό πολυερωτηματολογιο που κάναμε αυτή την εβδομάδα στο Popcode ξεσκόνισα την αγάπη μου στη Eurovision και άκουσα όλα όσα τραγούδια μου άρεσαν ποτέ. Επίσης μόλις διάβασα το τέλειο άρθρο του Θέμη Καίσαρη με τα τραγούδια που θα έπρεπε να 'χαμε στείλει στη Eurovision και θα ήθελα με τη σειρά μου να προσθέσω το 'Σ ' αγαπώ, σ ' αγαπώ' της Μαριάντας που φτάνει επίπεδα Euphoria-Loreen.

Με το 'Split', ο Γιώργος Μυλωνάς

Ο Σιάμαλαν πρέπει να 'ναι ένας από τους πιο ψυχικά διαταραγμένους ανθρώπους εκεί έξω'. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις έπεσαν οι τίτλοι τέλους του 'Split'. Πιστεύω πως έχει τραβήξει κάμποσα ζόρια στη ζωή του ο Σιάμαλαν, αλλά χαλάλι. Ανεξάρτητα από αυτό, το δίωρο Split τσούλησε σαν νεράκι και o McAvoy με έπεισε ότι μπορεί να παίξει όχι 23 αλλα 53 διαφορετικές προσωπικότητες. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι το 'Beast' (μία από τις προσωπικότητες) έπαιξε πολύ λίγο, αλλά με βάση το φινάλε δεν μπορώ να διανοηθώ πως δεν θα υπάρξει 'Split 2' για να με αποζημιώσει.

Με τους guest hosts του 'Jimmy Kimmel Live', ο Γιάννης Σαχανίδης

Φαντάζομαι πως όλοι έχετε δει το λόγο του Kimmel, για την εσπευσμένη εγχείρηση του μικρού του παιδιού. Ο παρουσιαστής πήρε άδεια λοιπόν την υπόλοιπη εβδομάδα μετά το γεγονος, αλλά επειδή όπως είναι γνωστό το σόου must go on, το Jimmy Kimmel Live παρουσίασαν τις υπόλοιπες μέρες οι Will Arnett, Anthony Anderson, Kristen Bell και David Spade. Ήταν μια απολαυστική εβδομάδα γεμάτη άβολες στιγμές και γενικά αυτό με τους guest hosts βραδινών talk shows θα έπρεπε να συμβαίνει συχνότερα στην Αμερικανική τηλεόραση, έχει μπόλικο χαβαλέ. Τρομερά αστείο να πετάς διάφορους κωμικούς στο ρόλο του παρουσιαστή για 1 μέρα. Κρίμα που χάσαμε και τον Zach Galifianakis, ο οποίος ήταν ο αμέσως επόμενος στη σειρά, αν ο Kimmel χρειαζόταν να μείνει κι άλλες μέρες εκτός της εκπομπής. Επίσης να πούμε πως το definite ranking των guest hosts ήταν: Anthony Anderson > Will Arnett > Kristen Bell >> David Spade.

Με το Φεστιβάλ Καννών, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

Και με τη Eurovision δηλαδή. Μαζί πάνε αυτά, είναι τα δύο μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα του Μαϊου. Η εμμονή με τη Eurovision εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο κάθε χρόνο. Για αυτές τις 15 μέρες, τα ίδια 10-12 τραγούδια βγαίνουν από τη ναφθαλίνη και ξαναγίνονται εμμονικό must-listen μου, ποδαράκια στο πάτωμα, χέρια στον αέρα, κλειστά μάτια, ερμηνείες με πάθος. Τα ξέρετε. Υπέροχη περίοδος. Οι Κάννες έχουν άλλου είδους εμμονή, έχει να κάνει με το ψαχούλεμα του προγράμματος, με την προσμονή ορισμένων τίτλων σε σχέση με άλλους, συζήτηση για πρώιμα φαβορί πάνω σε καμία απολύτως βάση, έχουμε και τον πόλεμο του Φεστιβάλ με το Netflix φέτος για το κερασάκι στην τούρτα, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Είμαι περίεργα excited. Θα τα λέμε όλα εδώ καθημερινά από την Τετάρτη. Ή την Πέμπτη, όποτε βρω καλό wi-fi.

Με τα ''y tho'' memes, η Νάνσυ Κωστακοπούλου

Πιάνεται αυτό για κόλλημα; Δεν ξέρω αλλά οφείλω να μοιραστώ μαζί σας τα καλύτερα meme που έχω δει τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο ''y tho'' meme μου το έδειξε η φίλη μου η Θέτσιφ και φυσικά το έκανα screenshot για να το χρησιμοποιώ ως απάντηση σε διάφορες περιστάσεις. Αυτά με τα οποία φυσικά ταυτίζομαι περισσότερο αφορούν τη δίαιτα και τις σχέσεις- ένα με σειρές λείπει από τη συλλογή μου και είμαι κομπλέ.