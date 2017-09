Με τι κολλήσαμε αυτή την εβδομάδα

Κάθε βδομάδα το πλήρωμα του PopCode θα μοιράζεται τα πιο πρόσφατα κολλήματά του. Μπορεί να είναι τραγούδια, βιντεάκια, ταινίες, εκθέσεις, tweets, ή οτιδήποτε άλλο οποιουδήποτε pop culture που τους έχει φάει ένα αξιοσέβαστο κομμάτι χρόνου και εμμονής.

Για να παίρνεις ιδέες.

Με τα recaps του 'GoT' από τον Θοδωρή Δημητρόπουλο, o Γιώργος Μυλωνάς

Όχι δεν τον γλείφω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ναι, έπρεπε να είχα γράψει τις παρακάτω (σχετικές) ιστορίες πριν ένα μήνα. Συγχωρέστε με.

1η ιστορία: Κάποτε είχα σχέση με ένα κορίτσι που όποτε της έλεγα ότι δεν μπορούσα να βγω μαζί της Κυριακή βράδυ, γιατί ήθελα να δω 'Αθλητική Κυριακή' μου έλεγε το εξής: 'Δηλαδή είσαι χαζός. Είδες όλα τα ματς live το Σαββατοκύριακο και επειδή δεν τα κατάλαβες, είπες να τα ξαναδείς μπας και;''. Δεν της απαντούσα, αφού δεν μπορούσε να κατανοήσει την ιεροτελεστεία της παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπομπής, κλείναμε το τηλέφωνο και η ποδοσφαιρική βραδιά συνεχιζόταν.

2η ιστορία: Την επομένη της προβολής του πρώτου επεισοδίου του φετινού 'GoT' στήθηκε πάνω από τα γραφεία του Oneman ένα πηγαδάκι σχετικά με το recap που είχε γράψει ο Θοδωρής. Κάποια στιγμή διακόπτω τους συμμετέχοντες και λέω με ένα συνδυασμό άγνοιας και αγνότητας: ''Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να διαβάζει ένας άνθρωπος recaps οποιασδήποτε σειράς. Δεν καταλάβατε τι είδατε και περιμένετε κάποιον να σας εξηγήσει''; Κανείς από την ομύγηρη δεν μου απάντησε. Όσοι δεν με αγνόησαν επιδεικτικά, με κοίταξαν κάπως έτσι:

3η ιστορία: Μία εβδομάδα πριν την προβολή του τελευταίου επεισοδίου 'GoT' της φετινής σεζόν, είδα μονοκοπανιά 4η, 5η, 6η και 7η σεζόν για λόγους που δεν είναι της παρούσης. Ε αφού είδα και το φινάλε της 7ης σεζόν με τον βαθμό του εθισμού μου στη σειρά να έχει χτυπήσει κόκκινο, είπα να ρίξω μια ματιά στο recaps του Θοδωρή. Στην επόμενη ώρα είχα διαβάσει τα recaps όλης της σεζόν, είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν είχα καταλάβει τουλάχιστον 20% όσων είχα δει στα προηγούμενα επεισόδια και το δάκρυ είχε πάει κορόμηλο από τα γέλια.

Ηθικό δίδαγμα: Την 'Αθλητική Κυριακή' και τα recaps του Θοδωρή, θα τα σέβεστε!

Με το 'Take Me Home, Country Roads' του John Denver, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

Πολύ συχνά θα τύχει κάποιο τραγούδι να γίνει χιτάκι και να παίζει διαρκώς σε ό,τι ταινία ή σειρά βγαίνει μια δεδομένη περίοδο, οπότε είναι πολύ ευχάριστη αλλαγή ταχύτητας το γεγονός ότι το τραγούδι αυτού του καλοκαιριού στο σινεμά ήταν ένα κάντρι κομμάτι του 1971. Στο υπέροχο 'Logan Lucky', την αγαπημένη μου ταινία του καλοκαιριού, το 'Take Me Home, Country Roads' ξεκινά την ταινία δίνοντας το βασικό περιτύλιγμα στη σκιαγράφηση της σχέσης του Channing Tatum με την κόρη του, οδηγώντας στην συγκινητική σκηνή του σχολικού περφόρμανς της μικρής προς το τέλος του έργου. Στο πάρα πολύ υποτιμημένο 'Alien: Covenant', το τραγούδι ακούγεται σαν τελευταίο μήνυμα από έναν άνθρωπο στο τέλος της διαδρομής, ενώ στο 'Kingsman: The Golden Circle', είναι το κεντρικό σημείο σύνδεσης των άγγλων πρακτόρων με το αμερικάνικο σκηνικό. Φανταστικό ότι έπαιξε το ίδιο τραγούδι σε τόσες διαφορετικές ταινίες μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχω τίποτα παραπάνω να γράψω από όσα γράφτηκαν στο Vulture: 'η μουσική του Denver είναι μια υπενθύμιση πως όσο πιο μακριά πάμε - είτε είναι ένα νέο τόλμημα, μια νέα χώρα, ένας εντελώς νέος κόσμος - και μπροστά σε όλο και πιο φρικτές καταστροφές, τόσο πιο ζωτικής σημασίας είναι το να θυμόμαστε την σημασία της συμπόνοιας'.

Και τώρα ας απολαύσουμε μια φανταστική σκηνή από το 'Okja', που κι αυτό (το ίδιο πάλι αυτό καλοκαίρι) χρησιμοποίησε μουσική του John Denver.

Με το 'Broad City', η Ναστάζια Καπέλλα

Παρολίγο να γράψω με το κόλλημα του Θοδωρή Δημητρόπουλου, αλλά κρατήθηκα για να υπάρχει πολυφωνία. Θα συμπληρώσω μόνο αυτό και αυτό.

Πίσω σε μένα, κόλλησα με την καινούρια σεζόν του 'Broad City' και ειδικά με το πρώτο της επεισόδιο, που έδειξε πώς γνωρίστηκαν η Abbi και η Ilana και ήταν μνεία στο 'Sliding Doors'. Τα κορίτσια είχαν γράψει το draft του επεισοδίου από την πρώτη κιόλας σεζόν, αλλά η παραγωγή τους είπε ότι δεν μπορούν να το γυρίσουν, γιατί ακόμη το κοινό δεν έχει αγαπήσει τους χαρακτήρες για να το νοιάζει πώς γνωρίστηκαν. Και καλά έκανε. Τώρα που είμαι engaged και invested με τη σειρά το επεισόδιο μπήκε κατευθείαν στο πάνθεον με τα αγαπημένα μου τους.

Με το κόλλημα της Ναστάζιας Καπέλλα, ο Ευθύμιος Σαββάκης

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ναστάζια ανέφερε 2 λέξεις παντελώς άγνωστες σε εμένα (BOJACK HORSEMAN), οι οποίες με πυροδότησαν να δω τι και πώς στο google. Έπεσα πάνω σε 2 άρθρα του Ηλία και του Θοδωρή. Στιγμές αργότερα ξεκινούσα την 1η σεζόν. Την τελείωσα χθες. Τους ευχαριστώ. Γαμάτο κόλλημα. Indeed.

Με την τριλογία Ark Royal, ο Πάνος Κοκκίνης

Εννοείται σε audiobook μορφή (Μόνο audiobook από εδώ και πέρα για μένα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο). Ο λόγος που, για πρώτη φορά στη 'ο καναπές έχει πάρει το σχήμα του κορμιού μου' ζωή μου, ξυπνάω στις 6.30 το πρωί και περπατάω από τον Άλιμο έως την Μαρίνα Φλοίσβου και πίσω. Στη γυναίκα μου λέω ότι το κάνω για γυμναστική. Στην πραγματικότητα πεθαίνω να ακούσω τι στο καλό συνέβη στον πόλεμο (στο διάστημα) του ανθρώπινου γένους με τους ψαρο-εξωγήινους. Και όχι, πλέον δεν ντρέπομαι να το παραδεχθώ. Το καλό το military science fiction με κάνει ευτυχισμένο.

Με την Dua Lipa, η Νάνσυ Κωστακοπούλου

Φαντάζομαι τον Θοδωρή να κάνει hair flip και eye roll ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, αλλά τι να κάνουμε, εμένα τώρα μου έκατσε λίγο καλύτερα η Dua η Lipa. Υπεύθυνη για αυτό είναι η Ιωσηφίνα της καρδιάς μας, η οποία με έβαλε να ακούσω το ''New Rules'' (ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ,Ε- κάτι δικά μας, μην δίνετε σημασία) αλλά και η 11χρονη ανιψιά μου, η οποία δήλωσε ότι την προτιμάει από την Katy Perry (καρδούλες, γκλίτερ, περηφάνεια) και έτσι μπήκα στη διαδικασία να επαναπροσδιορίσω τη θέση μου απέναντι στο album της. Μπορεί να μην ξεπερνάει (για μένα) το ''Melodrama'' της Lorde (εδώ που τα λέμε ούτε το ''Sleep well beast'' των National δεν θα το ξεπεράσει) αλλά, νιώθω ότι η Dua συμπληρώνει εξαιρετικά το παρεάκι των Charlie XCX, Carly Rae Jepsen, Marina and the Diamonds και SZA που έχω δημιουργήσει στο Spotify και πολύ χαίρομαι για αυτό.

Με το Harmonquest ξανά, ο Γιάννης Σαχανίδης

​Σας μίλησα και πέρυσι για αυτό​ αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε, οπότε ναι, θα σας πω και πάλι για το Harmonquest που ξεκίνησε μόλις τη 2η σεζόν του. Ο Dan Harmon μαζεύει φίλους, ανάμεσα στους οποίους και την πρώην του (μεγάλη ιστορία, δείτε το Harmontown για περισσότερες πληροφορίες) και, μαζί με έναν gamemaster και έναν ξεχωριστό καλεσμένο σε κάθε επεισόδιο, παίζουν ένα RPG. Φέτος η σειρά πήγε από το Seeso στο VRV Select (τι είναι το VRV Select παναγίτσα μου;) και η ιστορία/campaign συνεχίζει ακριβώς από το σημείο που σταμάτησε η πρώτη σεζόν. Ο Harmon και οι υπόλοιποι παίζουν μπροστά σε ζωντανό κοινό και εμείς παρακολουθούμε μια μίξη ανάμεσα στις αλληλεπιδράσεις των παικτών μεταξύ τους και το animation των χαρακτήρων τους. Το αποτέλεσμα είναι πολύ αστείο ακόμα και για μένα που δεν έχω ιδέα από RPG. Επίσης από τη φετινή σεζόν θα περάσουν guests όπως οι Kumail Nanjiani, Jason Mantzoukas, Gillian Jacobs, Elizabeth Olsen, Patton Oswalt, οπότε θα συμβούν ωραία πράγματα. Να το δείτε.

Με το στομάχι αυτού του τύπου, ο Κωνσταντίνος Αμπατζής why this man's stomach look like woody harrelson lmaooooooo pic.twitter.com/p9BrL1bmT1 — sage (@sagemyster) 18 Σεπτεμβρίου 2017

Μας το έστειλε ο Θοδωρής στη δουλειά και δεν το άντεξα. Γιατί, γιατί, αυτός ο άνθρωπος έχει το πρόσωπο του Woody Harrelson στο στομάχι του; Τι συμβαίνει; Είναι τρομακτικό και ταυτόχρονα τέλειο. Ζει για πάντα εκεί και φεύγει μόνο για να κάνει ταινίες; Παγιδεύτηκε τώρα; Είναι χαρούμενος ή πιέζεται; Υπάρχουν και στομάχια με τις μούρες άλλων ηθοποιών; Πραγματικά τόσες ερωτήσεις. Υπέροχο.