Με τι κολλήσαμε αυτή την εβδομάδα

Κάθε βδομάδα το πλήρωμα του PopCode θα μοιράζεται τα πιο πρόσφατα κολλήματά του. Μπορεί να είναι τραγούδια, βιντεάκια, ταινίες, εκθέσεις, tweets, ή οτιδήποτε άλλο οποιουδήποτε pop culture που τους έχει φάει ένα αξιοσέβαστο κομμάτι χρόνου και εμμονής.

Για να παίρνεις ιδέες.

Με το 'Θες Παστίτσιο' του So Tiri, ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Δεν έχω ακούσει ποτέ ολόκληρο το 'Despacito', αλλά το 'Θες Παστίτσιο' πάει φουλ για τριψήφιο αριθμό ακροάσεων. So Tiri, εγγύηση. Μετά τα 'Φέτα και Ψωμί' και 'Αυγολέμονο', ο ομογενής που μένει στη Νέα Υόρκη επιστρέφει με έναν ύμνο στο παστίτσιο, στο ρυθμό της μεγαλύτερης καλοκαιρινής επιτυχίας. "Το ξέρεις ότι μοιάζεις σαν τον μουσακά, μέσα σας κι οι δυο σας έχετε κιμά, αλλά πάντα μόνο εσένα θα ζητήσω". Θες Παστίτσιο. Σε έναν δίκαιο κόσμο, αυτή θα ήταν η επιτυχία που θα τραγουδούσε όλος ο πλανήτης.

Με το 'Makeba' της Jain, η Ναστάζια Καπέλλα

Χάρη στο κόλλημα με το 'American Dad' για το οποίο έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα, άκουσα στο επεισόδιο 'A Whole Slotta Love' το 'Makeba' και από τότε δεν ξανάκουσα κάτι άλλο. Η Jain είναι Γαλλίδα αλλά λόγω της δουλειάς του πατέρα της έχει ζήσει στο Ντουμπάι, στο Κονγκό και στο Άμπου Ντάμπι και όπως έχει πει και η ίδια ο ήχος της έχει επηρεαστεί από την αφρικάνικη μουσική. Το κλιπ της είναι επίσης πολύ ωραίο. Μόλις ξεπεράσω το κόλλημα θα βάλω να ακούσω και άλλα της κομμάτια. Προς το παρόν αδυνατώ να αφήσω το replay button απάτητο.

ΥΓ. Το youtube για κάποιο λόγο (επειδή είναι και οι δύο Γάλλοι;) μου κανε τρελό spamming με αυτο το τραγούδι στην αυτόματη αναπαραγωγή και κατά συνέπεια κόλλησα και μ αυτό. Είναι βέβαια από αυτά τα catchy melodies που μισείς μια βδομάδα μετά.

Με τη συλλογή Playmobil Ghostbusters, ο Ευθύμιος Σαββάκης

Τα τελευταία χρόνια η Playmobil επενδύει στις θεματικές φιγούρες, εμπλουτίζοντας διαρκώς τις συλλογές της. Η πιο πρόσφατη στηρίζεται στις (επικές) ταινίες Ghostbusters, με αποτέλεσμα οι 4 ήρωες, η αμαξάρα τους, ο (θεούλης) γλίτσας και τα υπόλοιπα στοιχεία της δεκαετίας του '90 να εισβάλλουν στην καθημερινότητα κάθε λάτρη του παιχνιδιού σε όλο τον πλανήτη (φυσικά και στο σπίτι μου)! Yeah!

Με το 'Trollhunters', ο Γιάννης Σαχανίδης

Ήθελα κάτι σε animation και κάτι σε σύντομο για να βλέπω αυτές τις μέρες, γιατί καλοκαιράκι και καλά τα 'Game of Thrones' και τα 'Twin Peaks' και τα ρέστα αλλά πρέπει να χαλαρώνουμε και λίγο ανάμεσα στις ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ. Διάλεξα λοιπόν το 'Trollhunters', που είναι όσο Guillermo del Toro χρειάζομαι, στην ελαφρώς πιο νεανική του βερσιόν όμως. Που καθόλου δε με πειράζει εμένα, αλλά το λέω σε περίπτωση που περιμένετε κάτι πιο 'Pan's Labyrinth' ας πούμε. Ο Jim βρίσκει ένα φυλαχτό με το οποίο γίνεται ο Trollhunter, ένας πολεμιστής που από γενιά σε γενιά προστατεύει τα trolls από τους Gumm-Gumms, τα κακά trolls δηλαδή (ας πάρουμε μια στιγμή για να εκτιμήσουμε το γεγονός πως τους κακούς τους λένε Gumm-Gumms). Αλλά ο Jim είναι ο πρώτος άνθρωπος που φέρει αυτή την τιμή κι ευθύνη στην ιστορία και είναι και έφηβος. Οπότε καταλάβατε τώρα, χαμός. Η πρώτη σεζόν έχει 26 επεισόδια, μια χαρά, ανοίγετε Netflix και χαζεύετε. Εγώ λέω να συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο με 'Adventure Time'.

Με το 'GLOW', η Ιωσηφίνα Γριβέα

Δεν το ξεκίνησα καθόλου διστακτικά γιατί η δημιουργός του, Jenji Kohan ('Orange Is The New Black', 'Weeds'), ξέρει να στήνει μια σειρά ακόμα κι αν δεν αποφεύγει ποτέ τις κοιλιές. Απλά μετά τον έτσι-κι-έτσι πιλότο του δεν περίμενα να κολλήσω. ΛΑΘΟΣ. Το ρούφηξα και δυστυχώς ξέμεινα γρήγορα γιατί είναι και 20λεπτα τα ρημάδια τα επεισόδια. Τέλειο καλοκαιρινό watch που με έβαλε στο τρυπάκι να ψάξω περισσότερα για το πραγματικό wrestling show στο οποίο βασίστηκε. Το ευχαριστώ γιατί μου έδωσε περισσότερη Betty Gilpin από το 'American Gods', γιατί το καστ πέρασε καλά κι αυτό βγήκε προς τα έξω, γιατί μπορεί να γίνει αιτία να βλέπουμε τον Marc Maron σε περισσότερα πράγματα και γιατί μου θύμισε πόσο λάτρευα το 'Invincible' της Benatar μεγαλώνοντας.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Με μουσικούλες, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

Αυτή τη βδομάδα για κάποιο λόγο κόλλησα σχεδόν εξίσου με μπόλικα διαφορετικά κομμάτια οπότε αντί να επεκταθώ θα ρίξω απλά αυτά τα κομμάτια και ας βγάλει άκρη ο καθένας.

Call Ticketron των Run the Jewels

Όλο το RTJ3 είναι αλμπουμάρα αλλά αυτό το κομμάτι ειδικά είναι άρρωστο. Δε ξέρω γιατί δεν το άκουσα καθόλου τα Χριστούγεννα που βγήκε, αλλά μου αρέσει καμιά φορά να ακούω hyped άλμπουμς σε αρκετή χρονική απόσταση χωρίς να ασχολούνται όλοι με αυτά.

Put Your Money On Me των Arcade Fire

Κάτι που θα ήθελα να έχω κάνει και με το 'Everything Now' των AF αλλά τι να κάνω που είναι η αγαπημένη μου μπάντα. Αυτό το κομμάτι με σέρνει στα πατώματα.

Cold του Stormzy

Περνάμε στην UK ενότητα της λίστας. Το 'Gang Signs & Prayer' επίσης βγήκε πριν λίγο καιρό αλλά κομμάτι και βίντεο είναι ό,τι πρέπει για την κόλαση που λέγεται Αύγουστους.

Boys της Charli XCX

Η Charli ενσαρκώνει την ιδέα της ποπ σταρ όπως κανείς και καμία άλλη, αλλά αυτά θα τα πούμε αναλυτικά άλλη στιγμή. Εδώ μια μέρα απλά εμφάνισε ένα τραγούδι από το πουθενά, ούτε άλμπουμ ούτε τίποτα, ένα uber-catchy κομμάτι παρέα με ένα άμεσα viral βίντεο, και μετά συνέχισε να ινσταγκραμάρει σα να είναι η τελευταία μέρα του ίντερνετ.

Through the Night του Bugzy Malone

Ανάμεσα στον Jon Snow και τον Bugzy Malone ο Βορράς ζει μεγάλες στιγμές αυτό το καλοκαίρι.

Perfect Places της Lorde

Αυτό το έχω λιώσει επαρκώς εδώ κι ένα μήνα αλλά τώρα είναι ξανά η στιγμή του λόγω φρέσκου βίντεο. To καλύτερο κομμάτι από το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς ως τώρα.