Δύο Θεσσαλονικείς δημιούργησαν επιτραπέζια παιχνίδια με θέμα την Αρχαία Μυθολογία

Στον Λευκό Πύργο το μεσημέρι της Κυριακής, εκτός από το επιβλητικό μνημείο, βρισκόμασταν στο σύνολο έντεκα άνθρωποι. Οι περισσότεροι τουρίστες και απορημένοι που δύο νέα παιδιά έπαιζαν επιτραπέζια. Η Έφη Καραγκούνη και ο Χρήστος Παπαχρήστου δεν έδιναν καμία σημασία στα βλέμματά τους. Ήταν αφοσιωμένοι στο παιχνίδι με τα χαρτιά που εξελισσόταν (σαν ντέρμπι «αιωνίων») ανάμεσά τους. Η 'ΑΜΙΛΛΑ', ένα από τα πέντε επιτραπέζια παιχνίδια που κατασκεύασαν με θέμα την Αρχαία Ελλάδα, τελείωσε με ζητωκραυγές, στιγμές αργότερα. Και σηματοδότησε την έναρξη της συζήτησής μας.

«Όντας και οι δύο απόφοιτοι “καλλιτεχνικών” σχολών (Αρχιτεκτονική και Καλών Τεχνών), θα μπορούσαμε να πούμε πως είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχα πνεύματα με καλλιτεχνικές ευαισθησίες και σίγουρα δεν επαναπαυόμαστε στην κανονικότητα της καθημερινότητας. Πάντα συζητούσαμε για το τι μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί, με διάφορες ιδέες να ακούγονται κατά διαστήματα. Η συγκεκριμένη ιδέα ήταν κάτι που μας εντυπωσίασε από την αρχή. Φυσικά, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος δεν είναι και η καλύτερη για να ξεκινάς μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, εμείς την κρίση την είδαμε με μια πιο αισιόδοξη ματιά και τη χρησιμοποιήσαμε ως ευκαιρία! Ευκαιρία να δημιουργήσεις με τις σωστές βάσεις, να συναναστραφείς τους κατάλληλους ανθρώπους, να κάνεις προσεγμένες και όχι βεβιασμένες κινήσεις και τελικά να ξεχωρίσεις.

Από τους πρώτους προβληματισμούς μας ήταν το πώς θα επιτευχθεί η υλοποίηση του εγχειρήματός μας, η ανεύρεση των κατάλληλων συνεργατών και ο σωστός συνδυασμός ποιότητας και τιμής. Σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι Έλληνες δημιουργοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι φυσικά το θέμα του κόστους. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει πως το κόστος της κατασκευής είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ενώ παράλληλα τα πάγια έξοδα, τα φορολογικά και όλες οι υποχρεώσεις είναι σχεδόν απαγορευτικά. Παρόλα αυτά, και σε κόντρα σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, επιμένουμε και παλεύουμε ελληνικά, με πείσμα και αισιοδοξία», αναφέρει η Έφη, την ώρα που ο Χρήστος στέκεται στο ποια ήταν η έμπνευση της προσπάθειάς τους, περιγράφοντας ποια παιχνίδια έχουν δημιουργήσει.

«Κινητήριος μοχλός έμπνευσης είναι η Ελλάδα μας γενικότερα. Εκεί που σκέφτεσαι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου και λες πως δεν αντέχεις άλλο, σκάει ο ελληνικός ήλιος επάνω από οποιοδήποτε ελληνικό τοπίο και τα ξεχνάς όλα. Η Αρχαία Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, είναι ένας παγκόσμιος μοχλός έμπνευσης, που κινεί την ανθρωπότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αισθανόμαστε βαθύτατο σεβασμό και θαυμασμό για όλο αυτό το θαύμα που ονομάζεται Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και το οποίο πιστεύουμε ότι θα εμπνέει την ανθρωπότητα για πάντα.

Τα πρώτα μας παιχνίδια επιλέξαμε να είναι κλασσικά επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία, καταρχήν, δε χρειάζονται ιδιαίτερη επεξήγηση για να παιχτούν. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με πέντε παιχνίδια. Το πρώτο είναι το 'ΝΟΥΣ', ένα παιχνίδι μνήμης με κάρτες όπου οι μικροί ηλικιακά παίκτες καλούνται να ανακαλύψουν τα ζευγάρια 26 χαρακτήρων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας. Το δεύτερο μας παιχνίδι είναι το 'ΔΟΜΗ'. Σε αυτό τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το κλασσικό παιχνίδι 'DOMINO', είτε από την παραδοσιακή πλευρά των αριθμών, είτε από την πίσω πλευρά, όπου απεικονίζονται επιλεγμένοι χαρακτήρες της ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας. Το 'ΑΜΙΛΛΑ' το τρίτο μας παιχνίδι, είναι τα τραπουλόχαρτα, που θεωρούμε πως είναι ίσως το πιο κλασσικό παιχνίδι. Φυσικά, οι κάρτες δεν είναι ακριβώς κλασσικές, καθώς είναι σκιτσογραφημένες στο σύνολό τους με επιλεγμένους χαρακτήρες που αντλούνται από την ελληνική ιστορία και μυθολογία. Κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε ένα τραπουλόχαρτο!

Το 'ΑΘΛΟΣ', από την πλευρά του, έρχεται να ξυπνήσει αναμνήσεις από το παρελθόν. Τότε που είχαμε όλοι στις τσέπες μας κάποιες κάρτες με φωτογραφίες αυτοκινήτων επάνω τους και κοντραριζόμασταν με τους φίλους μας για το ποιος έχει περισσότερα κυβικά ή περισσότερους HPDIN, για να κερδίσουμε τα υπερατού. Τα δικά μας 'Υπερατού', λοιπόν, δεν έχουν αυτοκίνητα, αλλά Έλληνες Θεούς και Ήρωες, που κοντράρονται με τους αντιπάλους για συγκεκριμένες ιδιότητες του χαρακτήρα τους. Φυσικά η επιλογή των ιδιοτήτων και η βαθμολόγηση είναι αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας στην ελληνική ιστορία και μυθολογία. Τι και αν ο Δίας είναι ο πιο δυνατός όλων; Η πονηριά της Ήρας μπορεί να τον νικήσει αμέσως, αρκεί ο παίκτης να κάνει τη σωστή επιλογή.

Το 'ΑΝΕΜΟΣ', τέλος, είναι ένα ακόμα παιχνίδι καρτών και ταχύτητας. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου παιχνιδιού βασίζεται στην έρευνα των χρηστικών αντικειμένων και συμβόλων ανά περιοχή της αρχαίας Ελλάδας. Οι κάρτες περιέχουν ανά τετράδα πανομοιότυπα σχέδια, τα οποία οι παίκτες καλούνται να αναγνωρίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στο παιχνίδι συμπεριλαμβάνεται και ένας χειροποίητος ξυλόγλυπτος κίονας, ο οποίος αποτελεί το ‘τρόπαιο’ του γρηγορότερου παίκτη.

Όλα τα παιχνίδια μας είναι εκπαιδευτικά. Οι παίκτες ενθαρρύνονται μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού να μάθουν πληροφορίες και στοιχεία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας, καθώς όταν σχολιάσουν κάτι σχετικό με τους Ήρωες και τους Θεούς του παιχνιδιού, εξασφαλίζουν επιπλέον πόντους στη βαθμολογία τους! Σκοπός μας είναι, φυσικά, να αναπτυχθεί περαιτέρω η αγάπη και η ανησυχία για τον αρχαίο πολιτισμό και να τοποθετήσουμε σε όλο και περισσότερα άτομα το “μικρόβιο” της εκμάθησης της πλούσιας ιστορίας μας. Επιπλέον, μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να έχουν υπομονή, να περιμένουν τη σειρά τους και να σέβονται τους συμπαίκτες τους».

Ενώ ο Χρήστος μου δείχνει ένα-ένα τα παιχνίδια, η Έφη εξηγεί σε κάποιους περίεργους τουρίστες που την ρωτούν την ιδέα τους, με τους τελευταίους να εντυπωσιάζονται.

«Το κοινό μέχρι στιγμής έχει λατρέψει το 'ΑΘΛΟΣ'. Υποθέτουμε πως αυτό οφείλεται και στο συναισθηματικό άγγιγμα που προσφέρει. Οι σημερινοί ενήλικες θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια, ενώ όσοι είναι ήδη γονείς θέλουν να το δείξουν στα παιδιά τους. Φυσικά αυτό αφορά κυρίως την ελληνική αγορά, σε ότι αφορά στο τουριστικό κομμάτι, έχει μεγάλη απήχηση το 'ΔΟΜΗ' και το 'ΑΜΙΛΛΑ', ίσως, χωρίς σίγουρα να αποκλείονται και τα υπόλοιπα».

Τα υλικά κατασκευής των παιχνιδιών, που βρίσκονται απέναντί μου, αποτελούνται από χαρτί, χαρτόνι και ξύλο. Υλικά φυσικά και αγαπημένα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρείς, όμως, είναι η υψηλή γραφιστική αισθητική της συσκευασίας, η οποία βραβεύτηκε πριν από λίγες εβδομάδες.

«Σκοπός μας από την αρχή ήταν να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό και πιστεύουμε πως το καταφέραμε. Ο Ιωάννης Εργελετζής έκανε μια καταπληκτική δουλειά, ικανοποιώντας πλήρως τις ιδέες, τις σκέψεις και τις επιθυμίες μας. Η απλότητα των σχεδίων και η χρήση των χρωμάτων, αντίστοιχων με αυτά που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα, κερδίζουν τις εντυπώσεις. Πρόσφατα αποσπάσαμε βραβείο από τα ERMIS AWARDS 2016, καθώς και έπαινο από τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΓΕ 2017, για τα οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Η βράβευση – και μάλιστα διπλή – ήρθε να επισφραγίσει με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά μας και να μας γεμίσει πείσμα και αισιοδοξία για τη συνέχεια», προσθέτει η Έφη.

Ποια είναι, όμως, η διαδικασία κατασκευής των παιχνιδιών και πόσο φιλική είναι η πόρτα των εξαγωγών για μία ιδέα που γεννήθηκε στην Ελλάδα;

«Εν αρχή ην η ιδέα! Μετά από άπειρες ώρες συζητήσεων, κατάθεσης ιδεών και σκέψεων, καλείσαι να πάρεις τις αποφάσεις σου. Τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, πώς θα είναι σχεδιαστικά, ποια υλικά θα χρησιμοποιήσεις, πώς θα είναι η συσκευασία του, πώς θα συντάξεις τις σωστές και κατανοητές οδηγίες του παιχνιδιού και χίλια δυο άλλα πράγματα, που δεν τα σκέφτεσαι ως παίκτης, αλλά θα πρέπει να εξαντλήσεις ως δημιουργός.

Στο θέμα των εξαγωγών τώρα, είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Ήδη είμαστε σε επαφή με ανθρώπους εκτός Ελλάδας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας. Τα παιχνίδια από τη μία και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός από την άλλη είναι δύο στοιχεία ιδιαίτερα δημοφιλή και αγαπητά σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που κάνει τους ανθρώπους του εξωτερικού να μας αντιμετωπίζουν με μια θετική και φιλική ματιά», αναλύει ο Χρήστος, με την Έφη να απαριθμεί τα μελλοντικά σχέδια του ατρόμητου διδύμου.

«Τα σχέδια μας για το μέλλον είναι πολλά. Ήδη ξεκινήσαμε και εκδώσαμε μία σειρά αφισών και καρτ-ποστάλ που ονομάζεται 'Greeks said it first' και η οποία προσεγγίζει με εικαστικό και χιουμοριστικό τρόπο την πεποίθηση πολλών σύγχρονων Ελλήνων πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτοί που είπαν και έκαναν τα πάντα πρώτοι. Νέα παιχνίδια και αντικείμενα είναι καθ’ οδόν, καθώς και πολλές ακόμα ιδέες, που θα κάνουν την εμφάνισή τους εν καιρώ. Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ!», καταλήγει.

Τους παρακολουθώ, ενώ ετοιμάζομαι να αποχωρήσω, να έχουν στήσει τα παιχνίδια ξανά και να παίζουν με χαμόγελα μικρών παιδιών. «Κοίτα, στα παιχνίδια ταχύτητας ο Χρήστος είναι σίγουρα καλύτερος. Στα χαρτιά η βασίλισσα είμαι και θα είμαι εγώ», θα εξομολογηθεί η Έφη. Ξεσπώντας σε γέλια.

* Επίσημη ιστοσελίδα των παιχνιδιών: mygreekgames.com