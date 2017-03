45 χρόνια μετά τον 'Νονό'

Ο ‘Νονός’ θεωρείται μία από τις καλύτερες - για πολλούς η καλύτερη - ταινίες όλων των εποχών. Ο ‘Νονός 2’, πάλι, είναι ίσως το καλύτερο σίκουελ που έχουν δει τα μάτια μας.

Ο Francis Ford Coppola έφτιαξε ένα οικογενειακή, δραματική εποποιία με μπάτζετ 6 εκατομμυρίων δολαρίων, για να μαζέψει 82 σχεδόν εκατομμύρια το 1972 σπάζοντας το ρεκόρ της ταινίας με τις περισσότερες εισπράξεις μέχρι εκείνη τη χρονιά, 3 Όσκαρ (το ‘Νονός 2’ θα ακολουθούσε με 6 βραβεία) και αναγνώριση από κοινό και κριτικούς που έκανε πάταγο.

Σκέψου να είσαι η ταινία που έχει πετύχει όλα τα παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα να σου έχουν συμβεί τα εξής:

- Η Paramount να μη θέλει τον Coppola, αλλά τον Sergio Leone, τoν Elia Kazan, τον Κώστα Γαβρά, τον Peter Bagdanovich, ή τελοσπάντων κάποιον από τους 12 σκηνοθέτες που είχαν απορρίψει το πρότζεκτ.

- Η Paramount να μη θέλει το δράμα που έφτιαχνε ο Coppola και να είναι στο τσακ να τον απολύσει εν μέσω γυρισμάτων γιατί ήθελαν ένα πιο πρόστυχο gangster movie, μέχρι που είδαν τη σκηνή που ο Michael σκοτώνει τον Sollozzo και τον McCluskey και χαλάρωσαν.

- Η Paramount να μη θέλει τον Marlon Brando, με το μεγαλοστέλεχος Robert Evans να λέει χαρακτηριστικά: “He’s crazy. Fuck him and the horse he rode in on”.

Στη θέση του ήθελαν τον Laurence Olivier και συμφώνησαν στον Brando μόνο υπό τρεις όρους: Να κάνει screen test, να δουλέψει δωρεάν και να υπογράψει εγγύηση για την περίπτωση που το στούντιο έχει χασούρα από την κακή συμπεριφορά του στο σετ.

- H Paramount να μη θέλει τον Al Pacino για τον Michael, αλλά τον Robert Redford ή τον Ryan O’Neal.

- H Paramount να μη θέλει το μεταπολεμικό πλαίσιο, αλλά ένα πιο σύγχρονο.

- Η Paramount να μη θέλει τη ζωή της βασικά.

Σαν σήμερα όμως πριν 45 χρόνια, ο ‘Νονός’ είχε πηδήξει τα εμπόδια, έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη με το καστ να γιορτάζει στο after party στο St. Regis Hotel, και έβαζε μπροστά για να γράψει ιστορία.

Al Pacino και Jill Clayburgh (AP Photo)

Henry Kissinger και Ali MacGraw (AP Photo/Ray Stubblebine)

Robert Evans από Paramount, Ali MacGraw και James Caan (AP Photo)

Οι Κορλεόνε (Robert De Niro, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, και Talia Shire) θα κάνουν ένα reunion με τον Coppola στις 29 Απριλίου στο Tribeca Film Festival για να γιορτάσουν την επέτειο των 45 ετών με την προβολή του 'Νονού' και 'Νονού 2' και μια συζήτηση με τους παρευρισκομένους αμέσως μετά.